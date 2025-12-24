«Арсенал» – «Брайтон»: прогноз и ставки от БК Pinnacle888

Представляем обзор линии БК Pinnacle888 и вариант для ставки на матч АПЛ «Арсенал» – «Брайтон», который состоится 27 декабря 2025 года.
«Арсенал»
«Арсенал» сохраняет лидерство в АПЛ, но разрыв от соперников слишком сократился. «Канониры» набрали 39 баллов и всего на два пункта опережают «Манчестер Сити». В домашней игре с «Брайтоном» хозяевам вряд ли будет очень просто, однако у них нет права на ошибку, иначе «горожане» с большой вероятностью вырвутся на первое место уже после этого тура, что допустить подопечным Микеля Артеты ни в коем случае нельзя.
23 декабря «Арсенал» в кубке английской лиги лишь по пенальти прошел «Кристал Пэлас» (2:1), а 20 числа на выезде минимально обыграл «Эвертон» (1:0).
«Брайтон»
«Брайтон» находится ближе к середине турнирной таблицы и занимает девятое место с 24 баллами. Команда отстает от лидера на целых 15 пунктов и вряд ли будет бороться за топ-4. Тем не менее, сыграть в Лиге Европы коллектив не отказался бы, поэтому любые очки для гостей ценны. Если «Брайтон» не проиграет эту встречу, то станет главным инфоповодом после этого тура, ведь соперник может в таком случае потерять первую строчку в турнирной таблице.
20 декабря «Брайтон» сыграл вничью с «Сандерлендом» (0:0), а 13 числа на выезде проиграл «Ливерпулю» (0:2).
Котировки БК Pinnacle888
- Победит «Арсенал» – 1.4
- Ничья – 4.8
- Победит «Брайтон» – 7.7
Статистика
- «Брайтон» не может выиграть уже четыре поединка подряд во всех турнирах
- «Арсенал» выиграл десять матчей подряд на своем стадионе во всех турнирах
- Четыре из шести последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют — нет»
Прогноз
Поставить, на победу «Арсенала», компания Pinnacle888 предлагает по коэффициенту 1.4. Предполагаем, что «Арсенал» спокойно проведет эту встречу и добьется уверенной победы в этом туре.