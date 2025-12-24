«Арсенал» – «Брайтон»: прогноз и ставки от БК Pinnacle888

1766570555

сегодня, 13:02

Представляем обзор линии БК Pinnacle888 и вариант для ставки на матч АПЛ «Арсенал» – «Брайтон», который состоится 27 декабря 2025 года.

«Арсенал»

«Арсенал» сохраняет лидерство в АПЛ , но разрыв от соперников слишком сократился. «Канониры» набрали 39 баллов и всего на два пункта опережают «Манчестер Сити». В домашней игре с «Брайтоном» хозяевам вряд ли будет очень просто, однако у них нет права на ошибку, иначе «горожане» с большой вероятностью вырвутся на первое место уже после этого тура, что допустить подопечным Микеля Артеты ни в коем случае нельзя.

23 декабря «Арсенал» в кубке английской лиги лишь по пенальти прошел «Кристал Пэлас» (2:1), а 20 числа на выезде минимально обыграл «Эвертон» (1:0).

«Брайтон»

«Брайтон» находится ближе к середине турнирной таблицы и занимает девятое место с 24 баллами. Команда отстает от лидера на целых 15 пунктов и вряд ли будет бороться за топ-4. Тем не менее, сыграть в Лиге Европы коллектив не отказался бы, поэтому любые очки для гостей ценны. Если «Брайтон» не проиграет эту встречу, то станет главным инфоповодом после этого тура, ведь соперник может в таком случае потерять первую строчку в турнирной таблице.

20 декабря «Брайтон» сыграл вничью с «Сандерлендом» (0:0), а 13 числа на выезде проиграл «Ливерпулю» (0:2).

Котировки БК Pinnacle888

Победит «Арсенал» – 1.4

Ничья – 4.8

Победит «Брайтон» – 7.7

Статистика

«Брайтон» не может выиграть уже четыре поединка подряд во всех турнирах

«Арсенал» выиграл десять матчей подряд на своем стадионе во всех турнирах

Четыре из шести последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют — нет»

Прогноз

Поставить, на победу «Арсенала», компания Pinnacle888 предлагает по коэффициенту 1.4. Предполагаем, что «Арсенал» спокойно проведет эту встречу и добьется уверенной победы в этом туре.