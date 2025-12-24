«Вест Хэм» – «Фулхэм»: прогноз и ставки от БК Pinnacle888

1766569585

Представляем обзор линии БК Pinnacle888 и вариант для ставки на матч АПЛ «Вест Хэм» – «Фулхэм», который состоится 27 декабря 2025 года.

«Вест Хэм»

«Молотобойцы» все никак не могут победить и это сказывается на турнирной таблице. «Вест Хэм» находится в зоне вылета, а именно на 18 месте с 13 баллами и отстает на пять пунктов от ближайшего соперника. В домашней игре с «Фулхэмом» хозяевам нужна только победа, иначе отставание с большой вероятностью будет только увеличиваться, а шансов сохранить прописку в АПЛ будет все меньше.

20 декабря «Вест Хэм» проиграл на выезде «Манчестер Сити» (0:3), а 14 декабря уступил «Астон Вилле» (2:3).

«Фулхэм»

«Фулхэм» является середняком АПЛ и на данный момент занимает 13 место с 23 баллами, уступая двум соперникам лишь по дополнительным характеристикам. Вряд ли команда будет претендовать на зону еврокубков, но и до зоны вылета опуститься не должна. Тем не менее, гости настроены на хороший результат и сделают все, чтобы набрать очки в игре с аутсайдером чемпионата Англии.

22 декабря «Фулхэм» обыграл «Ноттингем Форест» (1:0), а 17 числа команда проиграла на выезде «Ньюкасл Юнайтед» (1:2).

Котировки БК Pinnacle888

Победит «Вест Хэм» – 2.65

Ничья – 3.4

Победит «Фулхэм» – 2.6

Статистика

«Вест Хэм» выиграл лишь два матча из десяти последних во всех турнирах

Четыре из пяти последних матчей «Фулхэма» на выезде завершились исходом «обе забьют»

Команды обменялись двумя победами в основное время в пяти последних поединках

Прогноз

Поставить, на тотал меньше 2.5 мячей, компания Pinnacle888 предлагает по коэффициенту 2. Предполагаем, что на данный момент хозяева сильнее своего соперника и вполне способны обыграть его в 1-2 мяча на своем поле.