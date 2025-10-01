  • Поиск
«Базель» – «Штутгарт»: прогноз и ставки от БК Pinnacle888

сегодня, 01:45
Представляем обзор линии БК Pinnacle888 и вариант для ставки на матч Лиги Европы «Базель» – «Штутгарт», который состоится 2 октября 2025 года.

«Базель»

«Базель» лишился места в Лиге чемпионов, а первый тур Лиги Европы для швейцарского коллектива сложился неудачно. Теперь команда играет на своем поле и принимает обладателя кубка Германии «Штутгарт», который свою игру выиграл. Хозяевам вряд ли будет легко, однако они постараются найти уязвимые места немецкого клуба и добиться перевесе в итоговом счете на табло.

28 сентября «Базель» проиграл «Люцерну» на своем поле (1:2), а ранее уступил на выезде «Фрайбургу» (1:2) в Лиге Европы.

«Штутгарт»

«Штутгарт» выиграл большинство последних матчей в различных турнирах и находится в прекрасной форме. Команда с трудом, но смогла одолеть своего соперника в первой игре Лиги Европы и теперь ей предстоит выезд в Швейцарию. Сложно сказать, насколько гости готовы играть первым номером, но точно попробую словить на ошибках менее опытного на данный момент соперника и пробиваться в лидеры турнирной таблицы с двумя победами.

28 сентября «Штутгарт» обыграл на выезде «Кельн» (2:1), а 25 числа команда оказалась сильнее «Сельты» (2:1) в Лиге Европы.

Котировки БК Pinnacle888

  • Победит «Базель» – 3.76
  • Ничья – 4.15
  • Победит «Штутгарт» – 1.85

Статистика

  • «Базель» выиграл пять матчей из десяти последних при четырех поражениях
  • Восемь последни выездных поединков «Штутгарта» завершились исходом «обе забьют»
  • Три из четырех последних матчей между клубами завершились тоталом больше 2.5 мячей

Прогноз

Поставить на победу «Штутгарта», компания Pinnacle888 предлагает по коэффициенту 1.85. Предполагаем, что гости смогут забить быстрый гол и от этого будут иметь преимущество, которое у них получится развить.

 
