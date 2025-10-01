«Базель» – «Штутгарт»: прогноз и ставки от БК Pinnacle888

Представляем обзор линии БК Pinnacle888 и вариант для ставки на матч Лиги Европы «Базель» – «Штутгарт», который состоится 2 октября 2025 года.
«Базель»
«Базель» лишился места в Лиге чемпионов, а первый тур Лиги Европы для швейцарского коллектива сложился неудачно. Теперь команда играет на своем поле и принимает обладателя кубка Германии «Штутгарт», который свою игру выиграл. Хозяевам вряд ли будет легко, однако они постараются найти уязвимые места немецкого клуба и добиться перевесе в итоговом счете на табло.
28 сентября «Базель» проиграл «Люцерну» на своем поле (1:2), а ранее уступил на выезде «Фрайбургу» (1:2) в Лиге Европы.
«Штутгарт»
«Штутгарт» выиграл большинство последних матчей в различных турнирах и находится в прекрасной форме. Команда с трудом, но смогла одолеть своего соперника в первой игре Лиги Европы и теперь ей предстоит выезд в Швейцарию. Сложно сказать, насколько гости готовы играть первым номером, но точно попробую словить на ошибках менее опытного на данный момент соперника и пробиваться в лидеры турнирной таблицы с двумя победами.
28 сентября «Штутгарт» обыграл на выезде «Кельн» (2:1), а 25 числа команда оказалась сильнее «Сельты» (2:1) в Лиге Европы.
Котировки БК Pinnacle888
- Победит «Базель» – 3.76
- Ничья – 4.15
- Победит «Штутгарт» – 1.85
Статистика
- «Базель» выиграл пять матчей из десяти последних при четырех поражениях
- Восемь последни выездных поединков «Штутгарта» завершились исходом «обе забьют»
- Три из четырех последних матчей между клубами завершились тоталом больше 2.5 мячей
Прогноз
Поставить на победу «Штутгарта», компания Pinnacle888 предлагает по коэффициенту 1.85. Предполагаем, что гости смогут забить быстрый гол и от этого будут иметь преимущество, которое у них получится развить.