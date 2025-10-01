«Базель» – «Штутгарт»: прогноз и ставки от БК Pinnacle888

1759272319

сегодня, 01:45

Представляем обзор линии БК Pinnacle888 и вариант для ставки на матч Лиги Европы «Базель» – «Штутгарт», который состоится 2 октября 2025 года.

«Базель»

«Базель» лишился места в Лиге чемпионов, а первый тур Лиги Европы для швейцарского коллектива сложился неудачно. Теперь команда играет на своем поле и принимает обладателя кубка Германии «Штутгарт», который свою игру выиграл. Хозяевам вряд ли будет легко, однако они постараются найти уязвимые места немецкого клуба и добиться перевесе в итоговом счете на табло.

28 сентября «Базель» проиграл «Люцерну» на своем поле (1:2), а ранее уступил на выезде «Фрайбургу» (1:2) в Лиге Европы.

«Штутгарт»

«Штутгарт» выиграл большинство последних матчей в различных турнирах и находится в прекрасной форме. Команда с трудом, но смогла одолеть своего соперника в первой игре Лиги Европы и теперь ей предстоит выезд в Швейцарию. Сложно сказать, насколько гости готовы играть первым номером, но точно попробую словить на ошибках менее опытного на данный момент соперника и пробиваться в лидеры турнирной таблицы с двумя победами.

28 сентября «Штутгарт» обыграл на выезде «Кельн» (2:1), а 25 числа команда оказалась сильнее «Сельты» (2:1) в Лиге Европы.

Котировки БК Pinnacle888

Победит «Базель» – 3.76

Ничья – 4.15

Победит «Штутгарт» – 1.85

Статистика

«Базель» выиграл пять матчей из десяти последних при четырех поражениях

Восемь последни выездных поединков «Штутгарта» завершились исходом «обе забьют»

Три из четырех последних матчей между клубами завершились тоталом больше 2.5 мячей

Прогноз

Поставить на победу «Штутгарта», компания Pinnacle888 предлагает по коэффициенту 1.85. Предполагаем, что гости смогут забить быстрый гол и от этого будут иметь преимущество, которое у них получится развить.