«Генк» – «Ференцварош»: прогноз и ставки от БК Pinnacle888

1759273272

сегодня, 02:01

Представляем обзор линии БК Pinnacle888 и вариант для ставки на матч Лиги Европы «Генк» – «Ференцварош», который состоится 2 октября 2025 года.

«Генк»

Бельгийский клуб удачно стартовал в Лиге Европы, ведь одержал выездную победу и намерен дальше развивать свой успех. В домашней игре с «Ференцварошем» хозяева считаются большими фаворитами, вот только так просто им никто очки не подарит. Игра будет непростой, но если удастся обыграть венгерский клуб, то можно будет рассчитывать на высокие места по итогам двух туров.

28 сентября «Генк» на выезде обыграл «Сент-Трюйден» (2:1), а 25 числа команда обыграла «Рейнджерс» в Лиге Европы (1:0)

«Ференцварош»

«Ференцварош» провел первый матч не лучшим образом и целый тайм играл вдесятером, но добился ничьей на своем поле, сравняв счет лишь на последних минутах. Теперь коллектив сыграет на выезде с командой из Бельгии и попробует достичь приемлемого результата, а возможно и замахнуться на победу, которая позволит обойти «Генк» в турнирной таблице на радость болельщикам.

28 сентября «Ференцварош» обыграл на выезде «Дьер» (2:0), а 25 числа команда сыграла вничью с «Викторией Пльзень» (1:1).

Котировки БК Pinnacle888

Победит «Генк» – 1.65

Ничья – 4.2

Победит «Ференцварош» – 4.8

Статистика

«Ференцварош» не проигрывает уже шесть матчей подряд во всех турнирах

Четыре из пяти домашних матчей «Генка» завершились исходом «обе забьют»

Два из трех последних матчей между клубами завершились тоталом меньше 2.5 мячей

Прогноз

Поставить на вариант «обе забьют», компания Pinnacle888 предлагает по коэффициенту 1.62. Предполагаем, что обе команды смогут отличиться в этой встрече, а выбирать из них победителя является довольно рискованным делом.