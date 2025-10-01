«Лион» – «Зальцбург»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

1759303363

сегодня, 10:22

Представляем обзор линии БК Pinnacle888 и вариант для ставки на матч Лиги Европы «Лион» – «Зальцбург», который состоится 2 октября 2025 года.

«Лион»

«Лион» проводит отличный сезон и сейчас делит лидерство в Лиге 1 с « ПСЖ », набрав по 15 очков. Также команда добилась сложной, но заслуженной победы в первом туре Лиги Европы и сейчас постарается продлить свой успех. Соперник у команды будет очень непростой в лице «Зальцбурга», но на своем поле у хозяев есть все шансы набрать три очка, если не допускать серьезные ошибки и правильно оценить свои возможности.

28 сентября «Лион» на выезде обыграл «Лилль» (1:0), а 25 числа в Лиге Европы с тем же счетом одолел «Утрехт» (1:0).

«Зальцбург»

«Зальцбург» в первой игре Лиги Европы удерживал ничью до конца поединка и даже мог забить, но вместо этого пропустил и остался без баллов. Команде важно изменить ситуацию, но ее снова ждет непросто соперник во Франции и набрать там очки в данный момент будет очень тяжело. Еще одно поражение может «подкосить» команду, поэтому гостям следует как минимум не проиграть «Лиону».

28 сентября «Зальцбург» обыграл на выезде «Тироль» (2:1), а 25 числа минимально уступил в Лиге Европы «Порту» (0:1).

Котировки БК Pinnacle888

Победит «Лион» – 1.55

Ничья – 4.4

Победит «Зальцбург» – 5.7

Статистика

«Зальцбург» проиграл четыре из десяти последних поединков во всех турнираз

«Лион» выиграл семь из десяти последних матчей на своем поле во всех турнирах

В единственной товарищеской игре между клубами сильнее оказался «Зальцбург» (1:0)

Прогноз

Поставить на победу «Лиона», компания Pinnacle888 предлагает по коэффициенту 1.55. Французская команда выглядит очень мощно и на своем стадионе наверняка найдет слабые места у соперника, чтобы использовать их для победы.