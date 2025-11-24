«Манчестер Сити» – «Байер»: прогноз и ставки от БК Pinnacle888

Представляем обзор линии БК Pinnacle888 и вариант для ставки на матч Лиги чемпионов «Манчестер Сити» – «Байер», который состоится 25 ноября 2025 года.
«Манчестер Сити»
«Горожане» почти идеально играют в Лиге чемпионов, но в АПЛ допускают провальные матчи, что настораживает болельщиков и руководство. За четыре тура основного этапа «Манчестер Сити» набрал 10 очков и занимает четвертое место, что можно считать успехом. В игре с «Байером» от хозяев ждут уверенной игры, которая принесет три балла и поможет подвинут с его места проигравшего в паре «Арсенал» — «Бавария», если такой будет.
22 ноября «Манчестер Сити» проиграл на выезде «Ньюкасл Юнайтед» (1:2), а девятого числа справился с «Ливерпулем» (3:0).
«Байер»
«Фармацевты» смогли наладить игру в Бундеслиге, но вряд ли их устраивает пять набранных баллов в Лиге чемпионов. Такие результаты не дают «Байеру» расслабляться и в поединке в Манчестере команда будет настраиваться на серьезную борьбу, однако мало кто верит в набранные немцами баллы. Тем не менее, подопечные Каспера Юльмана сделают все от себя возможное чтобы достичь результата.
22 ноября «Байер» обыграл на выезде «Вольфсбург» (3:1), а восьмого числа не заметил на своем поле «Хайденхайм» (6:0).
Котировки БК Pinnacle888
- Победит «Манчестер Сити» – 1.22
- Ничья – 6.5
- Победит «Байер» – 13
Статистика
- «Байер» выиграл шесть из десяти последних матчей в основное время во всех турнирах
- «Манчестер Сити» одержал семь домашних побед подряд во всех турнирах
- Команды первый раз встретятся между собой в официальном поединке
Прогноз
Поставить, на победу «Манчестер Сити» в первом тайме, компания Pinnacle888 предлагает по коэффициенту 1.5. Предполагаем, что представитель АПЛ долго не будет раскачиваться и сразу будет создавать проблемы «фармацевтам», что выльется в преимущество к концу первого тайма.