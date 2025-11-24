«Манчестер Сити» – «Байер»: прогноз и ставки от БК Pinnacle888

1764013484

24 ноября 2025, 22:44

Представляем обзор линии БК Pinnacle888 и вариант для ставки на матч Лиги чемпионов «Манчестер Сити» – «Байер», который состоится 25 ноября 2025 года.

«Манчестер Сити»

«Горожане» почти идеально играют в Лиге чемпионов, но в АПЛ допускают провальные матчи, что настораживает болельщиков и руководство. За четыре тура основного этапа «Манчестер Сити» набрал 10 очков и занимает четвертое место, что можно считать успехом. В игре с «Байером» от хозяев ждут уверенной игры, которая принесет три балла и поможет подвинут с его места проигравшего в паре «Арсенал» — «Бавария», если такой будет.

22 ноября «Манчестер Сити» проиграл на выезде «Ньюкасл Юнайтед» (1:2), а девятого числа справился с «Ливерпулем» (3:0).

«Байер»

«Фармацевты» смогли наладить игру в Бундеслиге, но вряд ли их устраивает пять набранных баллов в Лиге чемпионов. Такие результаты не дают «Байеру» расслабляться и в поединке в Манчестере команда будет настраиваться на серьезную борьбу, однако мало кто верит в набранные немцами баллы. Тем не менее, подопечные Каспера Юльмана сделают все от себя возможное чтобы достичь результата.

22 ноября «Байер» обыграл на выезде «Вольфсбург» (3:1), а восьмого числа не заметил на своем поле «Хайденхайм» (6:0).

Котировки БК Pinnacle888

Победит «Манчестер Сити» – 1.22

Ничья – 6.5

Победит «Байер» – 13

Статистика

«Байер» выиграл шесть из десяти последних матчей в основное время во всех турнирах

«Манчестер Сити» одержал семь домашних побед подряд во всех турнирах

Команды первый раз встретятся между собой в официальном поединке

Прогноз