«Боруссия» Дортмунд – «Вильярреал»: прогноз и ставки от БК Pinnacle888

Представляем обзор линии БК Pinnacle888 и вариант для ставки на матч Лиги чемпионов «Боруссия» Дортмунд – «Вильярреал», который состоится 25 ноября 2025 года.
«Боруссия» Дортмунд
«Шмели» начали терять очки в чемпионате Германии и все больше отстают от «Баварии», что может сказываться на настроении команды. Тем не менее, ей сейчас нужно сосредоточиться на Лиге чемпионов, где клуб занимает 14 место с семью очками и нуждается в победе, которая определила их повыше и позволила чувствовать себя уверенно. Хозяева являются фаворитом в игре с «Вильярреалом», но недооценивать соперника нельзя.
22 ноября «Боруссия» Дортмунд не смогла обыграть «Штутгарт» (3:3), а восьмого числа поделила очки с «Гамбургом» (1:1).
«Вильярреал»
«Вильярреал» был не так далек от хороших результатов в Лиге чемпионов в каждой игре, но смог набрать всего один пункт, что определяет клуб в самом низу турнирной таблицы. Игра в Германии для «желтой субмарины» может стать чуть ли не одним из последних шансов, как и для других аутсайдеров, когда можно начать в корне изменять ситуацию и ввязаться в борьбу за плей-офф.
22 ноября «Вильярреал» скромно обыграл на своем поле «Мальорку» (2:1), а восьмого числа оказался сильнее «Эспаньола» на выезде (2:0).
Котировки БК Pinnacle888
- Победит «Боруссия» Дортмунд – 1.83
- Ничья – 3.85
- Победит «Вильярреал» – 4.1
Статистика
- «Вильярреал» выиграл пять из шести последних матчей во всех турнирах
- «Боруссия» Дортмунд проиграла один из десяти последних матчей при семи победах
- «Шмели» проиграл один из двух матчей с «Вильярреалом» при одной ничьей
Прогноз
Поставить, на победу «Боруссию» Дортмунд, компания Pinnacle888 предлагает по коэффициенту 1.83. «Боруссии» Дортмунд пора побеждать «Вильярреал» впервые в истории, ведь в Лиге чемпионов команда играет лучше и котируется выше среди букмекеров.