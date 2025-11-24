«Боруссия» Дортмунд – «Вильярреал»: прогноз и ставки от БК Pinnacle888

1764014073

24 ноября 2025, 22:54

Представляем обзор линии БК Pinnacle888 и вариант для ставки на матч Лиги чемпионов «Боруссия» Дортмунд – «Вильярреал», который состоится 25 ноября 2025 года.

«Боруссия» Дортмунд

«Шмели» начали терять очки в чемпионате Германии и все больше отстают от «Баварии», что может сказываться на настроении команды. Тем не менее, ей сейчас нужно сосредоточиться на Лиге чемпионов, где клуб занимает 14 место с семью очками и нуждается в победе, которая определила их повыше и позволила чувствовать себя уверенно. Хозяева являются фаворитом в игре с «Вильярреалом», но недооценивать соперника нельзя.

22 ноября «Боруссия» Дортмунд не смогла обыграть «Штутгарт» (3:3), а восьмого числа поделила очки с «Гамбургом» (1:1).

«Вильярреал»

«Вильярреал» был не так далек от хороших результатов в Лиге чемпионов в каждой игре, но смог набрать всего один пункт, что определяет клуб в самом низу турнирной таблицы. Игра в Германии для «желтой субмарины» может стать чуть ли не одним из последних шансов, как и для других аутсайдеров, когда можно начать в корне изменять ситуацию и ввязаться в борьбу за плей-офф.

22 ноября «Вильярреал» скромно обыграл на своем поле «Мальорку» (2:1), а восьмого числа оказался сильнее «Эспаньола» на выезде (2:0).

Котировки БК Pinnacle888

Победит «Боруссия» Дортмунд – 1.83

Ничья – 3.85

Победит «Вильярреал» – 4.1

Статистика

«Вильярреал» выиграл пять из шести последних матчей во всех турнирах

«Боруссия» Дортмунд проиграла один из десяти последних матчей при семи победах

«Шмели» проиграл один из двух матчей с «Вильярреалом» при одной ничьей

Прогноз

Поставить, на победу «Боруссию» Дортмунд, компания Pinnacle888 предлагает по коэффициенту 1.83. «Боруссии» Дортмунд пора побеждать «Вильярреал» впервые в истории, ведь в Лиге чемпионов команда играет лучше и котируется выше среди букмекеров.