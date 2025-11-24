«Челси» – «Барселона»: прогноз и ставки от БК Pinnacle888

1764017644

24 ноября 2025, 23:54

Представляем обзор линии БК Pinnacle888 и вариант для ставки на матч Лиги чемпионов «Челси» – «Барселона», который состоится 25 ноября 2025 года.

«Челси»

Лондонский клуб сыграл уже с множеством непростых соперников в Лиге чемпионов, однако их ждет еще один. «Челси» идут наравне с «Барселоной» и набрали по семь баллов и на данный момент о топ-8 даже не думают. Тем не менее, если «синим» удастся победить в этой встрече, они не только отодвинут назад каталонцев, но и приблизятся к заветной восьмерке, на что хозяева и рассчитывают, хотя матч будет максимально сложный.

22 ноября «Челси» обыграл на выезде «Бёрнли» (2:0), а восьмого числа на своем поле справился с «Вулверхэмптоном» (3:0).

«Барселона»

«Барселона» сократила до одного очка отставание от «Реала» в Ла Лиге и это мотивирует на дальнейшие свершения. Тем не менее, команда идет лишь в середине таблицы Лиги чемпионов с семью баллами и не рассчитывает на поражение в Лондоне, которое с большой вероятностью оставит ее в борьбе лишь за топ-24. Матч будет непростой для обеих команд, но «Барселона» и Ханси Флик наверняка придумают чем удивить хозяев.

22 ноября «Барселона» разгромила «Атлетик» Бильбао (4:0), а девятого ноября на выезде одолела «Сельту» (4:2).

Котировки БК Pinnacle888

Победит «Челси» – 2.3

Ничья – 3.95

Победит «Барселона» – 2.75

Статистика

«Барселона» проиграла три матча из десяти последних во всех турнирах

«Челси» выиграл семь из десяти домашних поединков во всех турнирах

Четыре из пяти последних матчей между клубами завершились тоталом больше 2.5 мячей

Прогноз

Поставить, на тотал больше 3.5 мячей, компания Pinnacle888 предлагает по коэффициенту 1.97. Сложно представить кто окажется сильнее, ведь мы предполагаем, что забитых мячей будет много и она начнутся уже в середине первого тайма.