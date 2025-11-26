Top.Mail.Ru
 
 
 
«Олимпиакос» – «Реал» Мадрид: прогноз и ставки от БК Pinnacle888

сегодня, 00:00
Представляем обзор линии БК Pinnacle888 и вариант для ставки на матч Лиги чемпионов «Олимпиакос» – «Реал» Мадрид, который состоится 26 ноября 2025 года.

«Олимпиакос»

Греческий клуб не может быть доволен своим положением, ведь за четыре тура было набрано всего два пункта и с такими показателями сложно рассчитывать на выход в плей-офф. Домашняя встреча с «Реалом», которому еще есть что доказывать в основном этапе не облегчает участь хозяев. Матч будет интересным и любые набранные баллы для хозяев будут небольшой сенсацией.

22 ноября «Олимпиакос» обыграл на своем поле «Атромитос» (3:0), а девятого числа оказался сильнее «Кифисиа» (3:1).

«Реал» Мадрид

Мадридский «Реал» не может выиграть несколько игр подряд и пока сложно оценить состояние команды и затянется ли серия неудач. В активе «сливочных» девять набранных баллов в Лиге чемпионов, и они не собираются останавливаться, ведь место в топ-8 нужно еще заслужить своей игрой. Гостям будет непросто с физически сильным «Олимпиакосом», но букмекеры дают большие шансы на победу именно гостям в этой встрече.

23 ноября «Реал» не смог переиграть на выезде «Челси» (2:2), а девятого числа разошелся миром с «Райо Вальекано» (0:0).

Котировки БК Pinnacle888

  • Победит «Олимпиакос» – 6.3
  • Ничья – 4.8
  • Победит «Реал» Мадрид – 1.45

Статистика

  • «Реал» выиграл шесть из десяти последних матчей во всех турнирах
  • Греческий клуб одержал восемь побед в десяти последних домашних встречах
  • Четыре из шести последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют»

Прогноз

Поставить, на вариант «обе забьют», компания Pinnacle888 предлагает по коэффициенту 1.7. Команды часто обмениваются голами и в этот раз наверняка смогут отличиться в воротах друг друга минимум по одному разу.

 
