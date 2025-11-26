«Олимпиакос» – «Реал» Мадрид: прогноз и ставки от БК Pinnacle888

1764104453

сегодня, 00:00

Представляем обзор линии БК Pinnacle888 и вариант для ставки на матч Лиги чемпионов «Олимпиакос» – «Реал» Мадрид, который состоится 26 ноября 2025 года.

«Олимпиакос»

Греческий клуб не может быть доволен своим положением, ведь за четыре тура было набрано всего два пункта и с такими показателями сложно рассчитывать на выход в плей-офф. Домашняя встреча с «Реалом», которому еще есть что доказывать в основном этапе не облегчает участь хозяев. Матч будет интересным и любые набранные баллы для хозяев будут небольшой сенсацией.

22 ноября «Олимпиакос» обыграл на своем поле «Атромитос» (3:0), а девятого числа оказался сильнее «Кифисиа» (3:1).

«Реал» Мадрид

Мадридский «Реал» не может выиграть несколько игр подряд и пока сложно оценить состояние команды и затянется ли серия неудач. В активе «сливочных» девять набранных баллов в Лиге чемпионов, и они не собираются останавливаться, ведь место в топ-8 нужно еще заслужить своей игрой. Гостям будет непросто с физически сильным «Олимпиакосом», но букмекеры дают большие шансы на победу именно гостям в этой встрече.

23 ноября «Реал» не смог переиграть на выезде «Челси» (2:2), а девятого числа разошелся миром с «Райо Вальекано» (0:0).

Котировки БК Pinnacle888

Победит «Олимпиакос» – 6.3

Ничья – 4.8

Победит «Реал» Мадрид – 1.45

Статистика

«Реал» выиграл шесть из десяти последних матчей во всех турнирах

Греческий клуб одержал восемь побед в десяти последних домашних встречах

Четыре из шести последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют»

Прогноз

Поставить, на вариант «обе забьют», компания Pinnacle888 предлагает по коэффициенту 1.7. Команды часто обмениваются голами и в этот раз наверняка смогут отличиться в воротах друг друга минимум по одному разу.