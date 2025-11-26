«Олимпиакос» – «Реал» Мадрид: прогноз и ставки от БК Pinnacle888

Представляем обзор линии БК Pinnacle888 и вариант для ставки на матч Лиги чемпионов «Олимпиакос» – «Реал» Мадрид, который состоится 26 ноября 2025 года.
«Олимпиакос»
Греческий клуб не может быть доволен своим положением, ведь за четыре тура было набрано всего два пункта и с такими показателями сложно рассчитывать на выход в плей-офф. Домашняя встреча с «Реалом», которому еще есть что доказывать в основном этапе не облегчает участь хозяев. Матч будет интересным и любые набранные баллы для хозяев будут небольшой сенсацией.
22 ноября «Олимпиакос» обыграл на своем поле «Атромитос» (3:0), а девятого числа оказался сильнее «Кифисиа» (3:1).
«Реал» Мадрид
Мадридский «Реал» не может выиграть несколько игр подряд и пока сложно оценить состояние команды и затянется ли серия неудач. В активе «сливочных» девять набранных баллов в Лиге чемпионов, и они не собираются останавливаться, ведь место в топ-8 нужно еще заслужить своей игрой. Гостям будет непросто с физически сильным «Олимпиакосом», но букмекеры дают большие шансы на победу именно гостям в этой встрече.
23 ноября «Реал» не смог переиграть на выезде «Челси» (2:2), а девятого числа разошелся миром с «Райо Вальекано» (0:0).
Котировки БК Pinnacle888
- Победит «Олимпиакос» – 6.3
- Ничья – 4.8
- Победит «Реал» Мадрид – 1.45
Статистика
- «Реал» выиграл шесть из десяти последних матчей во всех турнирах
- Греческий клуб одержал восемь побед в десяти последних домашних встречах
- Четыре из шести последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют»
Прогноз
Поставить, на вариант «обе забьют», компания Pinnacle888 предлагает по коэффициенту 1.7. Команды часто обмениваются голами и в этот раз наверняка смогут отличиться в воротах друг друга минимум по одному разу.