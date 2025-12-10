«Утрехт» – «Ноттингем Форест»: прогноз и ставки от БК Pinnacle888

Представляем обзор линии БК Pinnacle888 и вариант для ставки на матч Лиги чемпионов «Утрехт» – «Ноттингем Форест», который состоится 11 декабря 2025 года.
«Утрехт»
Представитель чемпионата Нидерландов неудачно играет в этом розыгрыше Лиги Европы и является аутсайдером в турнирной таблице, набрав всего один пункт. Шансы пробиться в плей-офф у «Утрехта» очень мал и для этого нужно выигрывать все оставшиеся туры. В домашней встрече с представителем АПЛ хозяева не являются фаворитами, но постараются удивить соперника.
7 декабря «Утрехт» сыграл вничью с «Твенте» (1:1), а ранее поделил очки с «Гоу Эхед Иглс» (2:2).
«Ноттингем Форест»
«Лесники» в последнее время чередуют поражения и победы, однако в Лиге Европы клуб чувствует себя относительно спокойно. «Ноттингем Форест» набрал восемь очков и занимает 16 место, поэтому набранные баллы им еще понадобятся. Гостям нельзя недооценивать соперника, ведь тот еще не потерял веру в удачный исход всего основного этапа.
6 декабря «Ноттингем Форест» крупно проиграл «Эвертону» (0:3), а третьего числа минимально обыграл «Вулверхэмптон» (1:0).
Котировки БК Pinnacle888
- Победит «Утрехт» – 4.5
- Ничья – 3.75
- Победит «Ноттингем Форест» – 1.77
Статистика
- Шесть последних матчей «Утрехт» во всех турнирах завершились исходом «обе забьют»
- Шесть последних выездных матчей «Ноттингем Форест» на выезде закончились исходом «обе забьют — нет»
- Команды никогда ранее не встречались между собой в официальных матчах
Прогноз
Поставить, на ничью, компания Pinnacle888 предлагает по коэффициенту 3.75. Предполагаем, что хозяева будут очень стараться победить, но в конечном итоге команды поделят очки.