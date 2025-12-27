«Кристал Пэлас» – «Тоттенхэм»: прогноз и ставки от БК Pinnacle888

1766789110

сегодня, 01:45

Представляем обзор линии БК Pinnacle888 и вариант для ставки на матч АПЛ «Кристал Пэлас» – «Тоттенхэм», который состоится 28 декабря 2025 года.

«Кристал Пэлас»

Команда из Лондона проводит очень неплохой сезон, но серия последних матчей была неудачной. «Кристал Пэлас» вылетел из кубка английской лиги и опустился в АПЛ на восьмое место. В активе клуба 26 баллов, что на одно очко меньше, чем у «Сандерленда». Хозяева намерены обыграть «Тоттенхэм», ведь соперник очень непредсказуем и вполне может уступить в этой игре, как и в другом из вариантов разгромить соперника.

23 декабря «Кристал Пэлас» проиграл по пенальти «Арсеналу» (1:2), а в чемпионате крупно уступил на выезде «Лидсу» (1:4).

«Тоттенхэм»

«Шпоры» в последних пару матчах выглядели откровенно слабо и это слишком понизило команду в турнирной таблице АПЛ . «Тоттенхэм» на данный момент занимает 14 место с 22 баллами и отстает на один пункт сразу от трех соперников в турнирной таблице. В поединке с «Кристал Пэлас» на выезде гостям будет непросто, однако при хорошем старте поединка, наверняка будут иметь преимущество на постоянной основе и получат хорошую возможность победить.

20 декабря «Тоттенхэм» проиграл на своем поле «Ливерпулю» (1:2), а ранее уступил на выезде «Ноттингем Форест» (0:3).

Котировки БК Pinnacle888

Победит «Кристал Пэлас» – 2.2

Ничья – 3.3

Победит «Тоттенхэм» – 3.35

Статистика

«Тоттенхэм» проиграл пять из десяти последних матчей во всех турнирах

«Кристал Пэлас» не может выиграть уже четыре встречи подряд во всех турнирах

Четыре из шести последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют — нет»

Прогноз

Поставить, на победу «Кристал Пэлас», компания Pinnacle888 предлагает по коэффициенту 2.2. Предполагаем, что «Кристал Пэлас» на своем поле прервет серию неудачных матчей и наберет важные три очка, которые помогут подняться выше по таблице.