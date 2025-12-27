«Кристал Пэлас» – «Тоттенхэм»: прогноз и ставки от БК Pinnacle888

Представляем обзор линии БК Pinnacle888 и вариант для ставки на матч АПЛ «Кристал Пэлас» – «Тоттенхэм», который состоится 28 декабря 2025 года.
«Кристал Пэлас»
Команда из Лондона проводит очень неплохой сезон, но серия последних матчей была неудачной. «Кристал Пэлас» вылетел из кубка английской лиги и опустился в АПЛ на восьмое место. В активе клуба 26 баллов, что на одно очко меньше, чем у «Сандерленда». Хозяева намерены обыграть «Тоттенхэм», ведь соперник очень непредсказуем и вполне может уступить в этой игре, как и в другом из вариантов разгромить соперника.
23 декабря «Кристал Пэлас» проиграл по пенальти «Арсеналу» (1:2), а в чемпионате крупно уступил на выезде «Лидсу» (1:4).
«Тоттенхэм»
«Шпоры» в последних пару матчах выглядели откровенно слабо и это слишком понизило команду в турнирной таблице АПЛ. «Тоттенхэм» на данный момент занимает 14 место с 22 баллами и отстает на один пункт сразу от трех соперников в турнирной таблице. В поединке с «Кристал Пэлас» на выезде гостям будет непросто, однако при хорошем старте поединка, наверняка будут иметь преимущество на постоянной основе и получат хорошую возможность победить.
20 декабря «Тоттенхэм» проиграл на своем поле «Ливерпулю» (1:2), а ранее уступил на выезде «Ноттингем Форест» (0:3).
Котировки БК Pinnacle888
- Победит «Кристал Пэлас» – 2.2
- Ничья – 3.3
- Победит «Тоттенхэм» – 3.35
Статистика
- «Тоттенхэм» проиграл пять из десяти последних матчей во всех турнирах
- «Кристал Пэлас» не может выиграть уже четыре встречи подряд во всех турнирах
- Четыре из шести последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют — нет»
Прогноз
Поставить, на победу «Кристал Пэлас», компания Pinnacle888 предлагает по коэффициенту 2.2. Предполагаем, что «Кристал Пэлас» на своем поле прервет серию неудачных матчей и наберет важные три очка, которые помогут подняться выше по таблице.