«Болонья» – «Сассуоло»: прогноз и ставки от БК Pinnacle888

Представляем обзор линии БК Pinnacle888 и вариант для ставки на матч Серии А «Болонья» – «Сассуоло», который состоится 28 декабря 2025 года.
«Болонья»
Команда не так давно проиграла в финале Суперкубка Италии, хотя показала неплохую игру, но вряд ли этот турнир может испортить настрой «Болоньи». Коллектив располагается на седьмом месте с 25 баллами и отстает от ближайшего соперника на два пункта. Чтобы попасть в зону еврокубков, хозяевам нужно побеждать таких соперников как «Сассуоло», хотя наверняка даже на своем стадионе с ними просто не будет.
22 декабря «Болонья» проиграла «Наполи» (0:2), а ранее команда по пенальти одолела «Интер» (2:1).
«Сассуоло»
«Сассуоло» победил лишь в одной игре из пяти последних, но в целом у команды получается конкурировать в Серии А после возвращения со второго дивизиона. В активе клуба на данный момент 21 балл, что всего на четыре пункта меньше, чем у соперника и гости наверняка намерены добиться приемлемого результата, которым может считаться даже ничья, не говоря уже о полноценной победе и трех очках в свою копилку.
21 декабря «Сассуоло» проиграл ан своем поле «Торино» (0:1), а ранее добился ничьей с «Миланом» (2:2).
Котировки БК Pinnacle888
- Победит «Болоьня» – 1.95
- Ничья – 3.3
- Победит «Сассуоло» – 4.15
Статистика
- «Сассуоло» выиграл три из десяти последних матчей во всех турнирах
- «Болонья» проиграла два из десяти последних матчей во всех турнирах
- Четыре из пяти последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют»
Прогноз
Поставить, на победу «Болоньи», компания Pinnacle888 предлагает по коэффициенту 1.95. Предполагаем, что хозяева смогут достичь преимущества еще в первом тайме, а сама игра закончится с их превосходством в 1-2 мяча.