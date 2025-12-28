«Болонья» – «Сассуоло»: прогноз и ставки от БК Pinnacle888

1766926867

сегодня, 16:01

Представляем обзор линии БК Pinnacle888 и вариант для ставки на матч Серии А «Болонья» – «Сассуоло», который состоится 28 декабря 2025 года.

«Болонья»

Команда не так давно проиграла в финале Суперкубка Италии, хотя показала неплохую игру, но вряд ли этот турнир может испортить настрой «Болоньи». Коллектив располагается на седьмом месте с 25 баллами и отстает от ближайшего соперника на два пункта. Чтобы попасть в зону еврокубков, хозяевам нужно побеждать таких соперников как «Сассуоло», хотя наверняка даже на своем стадионе с ними просто не будет.

22 декабря «Болонья» проиграла «Наполи» (0:2), а ранее команда по пенальти одолела «Интер» (2:1).

«Сассуоло»

«Сассуоло» победил лишь в одной игре из пяти последних, но в целом у команды получается конкурировать в Серии А после возвращения со второго дивизиона. В активе клуба на данный момент 21 балл, что всего на четыре пункта меньше, чем у соперника и гости наверняка намерены добиться приемлемого результата, которым может считаться даже ничья, не говоря уже о полноценной победе и трех очках в свою копилку.

21 декабря «Сассуоло» проиграл ан своем поле «Торино» (0:1), а ранее добился ничьей с «Миланом» (2:2).

Котировки БК Pinnacle888

Победит «Болоьня» – 1.95

Ничья – 3.3

Победит «Сассуоло» – 4.15

Статистика

«Сассуоло» выиграл три из десяти последних матчей во всех турнирах

«Болонья» проиграла два из десяти последних матчей во всех турнирах

Четыре из пяти последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют»

Прогноз

Поставить, на победу «Болоньи», компания Pinnacle888 предлагает по коэффициенту 1.95. Предполагаем, что хозяева смогут достичь преимущества еще в первом тайме, а сама игра закончится с их превосходством в 1-2 мяча.