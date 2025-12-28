Top.Mail.Ru
«Болонья» – «Сассуоло»: прогноз и ставки от БК Pinnacle888

сегодня, 16:01
Представляем обзор линии БК Pinnacle888 и вариант для ставки на матч Серии А «Болонья» – «Сассуоло», который состоится 28 декабря 2025 года.

«Болонья»

Команда не так давно проиграла в финале Суперкубка Италии, хотя показала неплохую игру, но вряд ли этот турнир может испортить настрой «Болоньи». Коллектив располагается на седьмом месте с 25 баллами и отстает от ближайшего соперника на два пункта. Чтобы попасть в зону еврокубков, хозяевам нужно побеждать таких соперников как «Сассуоло», хотя наверняка даже на своем стадионе с ними просто не будет.

22 декабря «Болонья» проиграла «Наполи» (0:2), а ранее команда по пенальти одолела «Интер» (2:1).

«Сассуоло»

«Сассуоло» победил лишь в одной игре из пяти последних, но в целом у команды получается конкурировать в Серии А после возвращения со второго дивизиона. В активе клуба на данный момент 21 балл, что всего на четыре пункта меньше, чем у соперника и гости наверняка намерены добиться приемлемого результата, которым может считаться даже ничья, не говоря уже о полноценной победе и трех очках в свою копилку.

21 декабря «Сассуоло» проиграл ан своем поле «Торино» (0:1), а ранее добился ничьей с «Миланом» (2:2).

Котировки БК Pinnacle888

  • Победит «Болоьня» – 1.95
  • Ничья – 3.3
  • Победит «Сассуоло» – 4.15

Статистика

  • «Сассуоло» выиграл три из десяти последних матчей во всех турнирах
  • «Болонья» проиграла два из десяти последних матчей во всех турнирах
  • Четыре из пяти последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют»

Прогноз

Поставить, на победу «Болоньи», компания Pinnacle888 предлагает по коэффициенту 1.95. Предполагаем, что хозяева смогут достичь преимущества еще в первом тайме, а сама игра закончится с их превосходством в 1-2 мяча.

