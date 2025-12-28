«Брага» – «Бенфика»: прогноз и ставки от БК Pinnacle888

1766939518

вчера, 19:31

Представляем обзор линии БК Pinnacle888 и вариант для ставки на матч чемпионата Португалии «Брага» – «Бенфика», который состоится 28 декабря 2025 года.

«Брага»

Команда слишком сильно отстает от лидера в чемпионате Португалии и вряд ли будет претендовать на чемпионство, но попортить нервы лидером «Брага» может и умеет. Клуб занимает на данный момент пятое место с 25 баллами и отстает на десять пунктов от «Бенфики». Тем не менее, коллектив играет на своем поле и надеется одержать победу, которая поможет сократить разрыв и не дать другим конкурентам обойти себя.

23 декабря «Брага» обыграла в кубке страны «Калдаш» (3:0), а 19 числа несколько неожиданно проиграла «Эшторилу» (0:1).

«Бенфика»

«Бенфика» располагается на третье месте с 35 баллами и отстает на три пункта от «Спортинга» и уступает лидеру «Порту» целых восемь очков. «Орлам» будет тяжело выйти на первое место, особенно если терять очки, а в матче с «Брагой» шансы на такой исход вполне реальные. Матч с «Брагой» станет для «Бенфики» своего рода проверкой на прочность, ведь если гости не добудут победу, шансы на чемпионство отодвинутся еще дальше.

22 декабря «Бенфика» минимально обыграла «Фамаликан» (1:0), а 17 числа команда на выезде одолела «Фаренсе» (2:0).

Котировки БК Pinnacle888

Победит «Брага» – 3.65

Ничья – 3.65

Победит «Бенфика» – 2.08

Статистика

«Брага» выиграла семь из десяти последних матчей во всех турнирах

«Бенфика» выиграла шесть последних выездных встреч подряд

«Бенфика» выиграла три из пяти последних матчей «Браги» при одном поражении

Прогноз

Поставить, на ничью, компания Pinnacle888 предлагает по коэффициенту 3.65. Предполагаем, что матч может стать результативным, но в этот раз клубы поделят очки и не выявят победителя.