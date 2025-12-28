«Брага» – «Бенфика»: прогноз и ставки от БК Pinnacle888

Представляем обзор линии БК Pinnacle888 и вариант для ставки на матч чемпионата Португалии «Брага» – «Бенфика», который состоится 28 декабря 2025 года.
«Брага»
Команда слишком сильно отстает от лидера в чемпионате Португалии и вряд ли будет претендовать на чемпионство, но попортить нервы лидером «Брага» может и умеет. Клуб занимает на данный момент пятое место с 25 баллами и отстает на десять пунктов от «Бенфики». Тем не менее, коллектив играет на своем поле и надеется одержать победу, которая поможет сократить разрыв и не дать другим конкурентам обойти себя.
23 декабря «Брага» обыграла в кубке страны «Калдаш» (3:0), а 19 числа несколько неожиданно проиграла «Эшторилу» (0:1).
«Бенфика»
«Бенфика» располагается на третье месте с 35 баллами и отстает на три пункта от «Спортинга» и уступает лидеру «Порту» целых восемь очков. «Орлам» будет тяжело выйти на первое место, особенно если терять очки, а в матче с «Брагой» шансы на такой исход вполне реальные. Матч с «Брагой» станет для «Бенфики» своего рода проверкой на прочность, ведь если гости не добудут победу, шансы на чемпионство отодвинутся еще дальше.
22 декабря «Бенфика» минимально обыграла «Фамаликан» (1:0), а 17 числа команда на выезде одолела «Фаренсе» (2:0).
Котировки БК Pinnacle888
- Победит «Брага» – 3.65
- Ничья – 3.65
- Победит «Бенфика» – 2.08
Статистика
- «Брага» выиграла семь из десяти последних матчей во всех турнирах
- «Бенфика» выиграла шесть последних выездных встреч подряд
- «Бенфика» выиграла три из пяти последних матчей «Браги» при одном поражении
Прогноз
Поставить, на ничью, компания Pinnacle888 предлагает по коэффициенту 3.65. Предполагаем, что матч может стать результативным, но в этот раз клубы поделят очки и не выявят победителя.