«Рома» – «Дженоа»: прогноз и ставки БК Pinnacle888

1767009314

вчера, 14:55

Представляем обзор линии БК Pinnacle888 и вариант для ставки на матч Серии А «Рома» – «Дженоа», который состоится 29 декабря 2025 года.

«Рома»

Римский клуб в последнее время немного сдал в результатах, однако совсем из борьбы за лидерство не выпал. «Рома» на данный момент располагается на пятом месте с 30 баллами и отстает от «Ювентуса» на два очка, при этом имея игру в запасе. Если хозяева смогут обыграть соперника из нижней части турнирной таблицы, то выйдут на чистое четвертое место и вплотную подберутся к тройке лидеров Серии А.

20 декабря «Рома» проиграла на выезде «Ювентусу» (1:2) и минимально одолела «Комо» (1:0).

«Дженоа»

«Дженоа» выигрывал пару матчей не так давно, но все равно проигрывает больше, что грозит команде попаданием в зону вылета. В активе клуба на данный момент 14 очков и текущее 17 место с 14 баллами, что на два пункта меньше, чем у ближайшего соперника «Лечче». В игре с «Ромой» на выезде будет очень сложно, поэтому любые набранные очки будут полезны для гостей в такой встрече.

21 декабря «Дженоа» проиграл на своем поле «Аталанте» (0:1), а 14 числа уступил «Интеру» (1:2).

Котировки БК Pinnacle888

Победит «Рома» – 1.63

Ничья – 3.75

Победит «Дженоа» – 6.5

Статистика

«Дженоа» проиграл пять из десяти последних матчей во всех турнирах

«Рома» выиграла и проиграла по пять поединков из десяти последних

Три из пяти последних матчей «Ромы» и «Дженоа» завершились тоталом меньше 2.5 мячей

Прогноз

Поставить, на победу «Ромы», компания Pinnacle888 предлагает по коэффициенту 1.63. Предполагаем, что матч будет сложным для обоих клубов, но сильнее окажется «Рома» и заберет три очка.