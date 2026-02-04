«Мец» – «Лилль»: прогноз и ставки от БК Pinnacle888

1770204907

вчера, 14:35

Представляем обзор линии БК Pinnacle888 и вариант для ставки на матч Лиги 1 «Мец» – «Лилль», который состоится 6 февраля 2026 года.

«Мец»

Команда в очередной раз вернулась в Лигу 1, но рискует снова оказаться во втором дивизионе, ведь идет на последнем месте в турнирной таблице. «Мец» набрал 12 очков и от 15 место отстает уже на восемь пунктов. В поединке на своем поле хозяева попробуют воспользоваться плохой формой соперника и одержать победу, которая станет первым шагом на пути к возвращению в безопасную зону.

1 февраля «Мец» проиграл на выезде «Анже» (0:1), а 25 января на своем поле уступил «Лиону» (2:5).

«Лилль»

«Лилль» проигрывает матч за матчем, а исключением стала лишь одна встреча в Лиге Европы. В коллективе точно идет все не по плану, ведь он опустился на пятое место с 32 баллами и уже на семь очков отстает от ближайшего соперника. Несмотря на то, что гости играют на выезде с аутсайдером, нельзя недооценивать «Мец», который в каждой игре борется до последней минуты и иногда за это вознаграждается.

1 февраля «Лилль» проиграл на выезде «Лиону» (0:1), а 29 января в Лиге Европы обыграл «Фрайбург» (1:0).

Котировки БК Pinnacle888

Победит «Мец» – 4.6

Ничья – 3.9

Победит «Лилль» – 1.73

Статистика

«Лилль» проиграл шесть из семи последних матчей

«Мец» выиграл только одну игру из пяти последних в чемпионате

Все три поединка между клубами завершились тоталом меньше 2.5 мячей

Прогноз

Поставить, на 1Х «Мец», компания Pinnacle888 предлагает по коэффициенту 2.9. Всем видно, что у «Лилля» есть проблемы и в таком состоянии о победе гостей говорить рано. Предполагаем, что «Мец» как минимум не проиграет эту встречу.