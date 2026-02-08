«Атлетик» – «Леванте»: прогноз и ставки от БК Pinnacle888

1770535501

Представляем обзор линии БК Pinnacle888 и вариант для ставки на матч Ла Лиги «Атлетик» – «Леванте», который состоится 8 февраля 2026 года.

«Атлетик»

«Атлетик» не лучшим образом начал нынешний сезон в Ла Лиге, и сейчас позволяет себе занимать лишь 11 место с 25 баллами. Однако в этом поединке хозяева принимают на своем поле «Леванте» из зоны вылета и понимают, что это большой шанс одержать важную для себя победу, которая позволит приблизиться к конкурентам по турнирной таблице, ведь большинство из них опережают клуб из Бильбао больше, чем на три пункта.

4 февраля «Атлетик» Бильбао обыграл «Валенсию» в кубке Испании (2:1), а ранее поделил очки в дерби с «Реалом» Сосьедад (1:1).

«Леванте»

«Леванте» очень старается исправить ситуацию, что доказывает единственное поражение в пяти последних матчах, но со своего места пока сдвинуться не удалось. Команда занимает предпоследнее место с 18 баллами и на пять пунктов отстает от спасительной 17 позиции. Матч будет непростой, но для гостей любые набранные баллы будут считаться успехом в такой непростой ситуации.

31 января «Леванте» сыграл вничью с «Атлетико» (0:0), а 23 января и вовсе обыграл на своем поле «Эльче» (3:2).

Котировки БК Pinnacle 888

Победа «Атлетик» -1.63

Ничья – 3.85

Победа «Леванте» — 5.5

Статистика

Семь последних матчей «Атлетика» завершились исходом «обе забьют»

Четыре из пяти последних матчей «Леванте» на выезде завершились тоталом меньше 2.5 мячей

Клуб из Бильбао выиграл два последних поединка подряд у «Леванте»

Прогноз

Поставить на победу хозяев, компания Pinnacle888 предлагает по коэффициенту 1.63. «Атлетик» Бильбао сильнее своего оппонента, даже со всеми текущими проблемами. Таким образом прогнозируем победу хозяев на своем стадионе над аутсайдером.