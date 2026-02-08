«Бавария» – «Хоффенхайм»: прогноз и ставки от БК Pinnacle888

1770543279

сегодня, 12:34

Представляем обзор линии БК Pinnacle888 и вариант для ставки на матч Бундеслиги «Бавария» – «Хоффенхайм», который состоится 8 февраля 2026 года.

«Бавария»

«Бавария» неуверенно выглядит в чемпионате Германии и немного растранжирила свое преимущество. Сейчас в активе мюнхенского клуба 51 балл, что на три балла больше, чем у «Боруссии» Дортмунд, но с одной игрой в запасе. Победа над «Хоффенхаймом» даст оторваться от прямого конкурента на шесть баллов, что позволит себя чувствовать более уверенно и продолжать побеждать.

31 января «Бавария» сыграла вничью с «Гамбургом» (2:2), а 28 января в Лиге чемпионов одержала победу над « ПСВ » (2:1).

«Хоффенхайм»

«Хоффенхайм» очень силен в нынешнем сезоне и определенно хочет попасть в Лигу чемпионов в следующем футбольном году. Команда идет на третьем месте с 42 баллами и опережает ближайшего соперника на три пункта. Коллектив понимает, что в этой игре будет диктовать условия соперник, но гости всегда готовы воспользоваться своими возможностями, если гости получат такой шанс.

31 января «Хоффенхайм» одолел «Унион Берлин» (3:1), а 27 января обыграл на выезде «Вердер» (2:0).

Котировки БК Pinnacle 888

Победа «Бавария» — 1.27

Ничья – 6.6

Победа «Хоффенхайм» – 9

Статистика

«Бавария» выиграла семь из десяти последних встреч во всех турнирах

«Хоффенхайм» одерживал победы в пяти последних поединках подряд

Четыре из пяти последних поединков между клубами завершились тоталом больше 3.5 мячей

Прогноз

Поставить на победу «Баварии» в первом тайме, компания Pinnacle888 предлагает по коэффициенту 1.57. Хозяева уже теряли баллы в двух труха подряд и осечка в третьем туре будет уже перебор, даже учитывая сложность соперника.