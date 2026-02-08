«Ницца» – «Монако»: прогноз и ставки от БК Pinnacle888

1770543369

Представляем обзор линии БК Pinnacle888 и вариант для ставки на матч Лиги 1 «Ницца» – «Монако», который состоится 8 февраля 2026 года.

«Ницца»

«Ницца» проиграла всего один матч из пяти последних и это не сравнится с тем, что было еще 2 месяца назад. Коллектив располагается на 13 месте с 22 баллами, и отстает от нынешнего соперника на пять пунктов. Хозяева рассчитывают на качественную игру и победу, которая позволит сократить расстояние практически до минимума, а сам матч можно назвать одним из самых ярких в этот игровой день во Франции.

4 февраля «Ницца» обыграла в кубке Франции «Монпелье» (2:1), а первого числа поделила очки в Лиге 1 с «Брестом» (2:2).

«Монако»

«Монако» продолжает неприятно удивлять своих болельщиков и в этот раз поражение может быть воспринято особенно болезненно, ведь «Ницца» сама имеет большие проблемы. В активе гостей 25 баллов и отставание от зоны еврокубков составляет четыре пункта. Встреча очень важна для обоих клубов, поэтому каждый из них постарается как можно надежнее сыграть в обороне и не дать много пространства соперинку.

5 февраля «Монако» проиграл «Страсбуру» в кубке Франции (1:3), а 31 января разгромил на своем поле «Ренн» (4:0) в Лиге 1.

Котировки БК Pinnacle 888

Победа «Ницца» — 3.2

Ничья – 3.85

Победа «Монако» – 2.08

Статистика

Четыре из пяти последних матчей «Ниццы» завершились исходом «обе забьют»

«Монако» не может победить уже три поединка подряд на выезде

Команды обменялись двумя победами в пяти личных поединках за последнее время

Прогноз

Поставить на победу «Монако», компания Pinnacle888 предлагает по коэффициенту 2.08. Гости имеют больше опыта в подобных ситуациях и у них наконец-то должен сработать инстинкт самосохранения, что принесет победу и три балла.