вчера, 23:26
«Виктория Пльзень» – «Панатинаикос»: прогноз и ставки от БК Pinnacle888

Представляем обзор линии БК Pinnacle888 и вариант для ставки на матч Лиги Европы «Виктория Пльзень» – «Панатинаикос», который состоится 26 февраля 2026 года.

«Виктория Пльзень»

Клуб из Чехии смог сделать ничью в первом матчей и теперь ему предстоит сразиться с «Панатинаикосом» уже на своем стадионе. «Виктория Пльзень» будет иметь преимущество за счет поддержки своих болельщиков и сделает все, чтобы пройти в следующий раунд турнира, благо им не занимать еврокубкового опыта.

22 февраля «Виктория Пльзень» сыграла вничью со «Спартой» (0:0), а 19 числа была ничья с «Панатинаикосом» (2:2).

«Панатинаикос»

Клуб неплохо проводит нынешний еврокубковый сезоне и считает ничью на своем поле чистым везением для соперника. «Панатинаикос» едет в Чехию, чтобы доказать свою силу и пройти в следующую стадию турнира. Матч не имеет яркой вывески, но обязательно будет интересным и интригующим для всех зрителей и болельщиков, которые уделят этому поединку время.

22 февраля «Панатинаикос» справился на выезде с ОФИ (2:0), а 19 числа был ничья с «Викторией Пльзень» (2:2).

Котировки БК Pinnacle 888

  • Победа «Виктория Пльзень» – 2.03
  • Ничья – 3.3
  • Победа «Панатинаикос» – 3.85

Статистика

  • «Виктория Пльзень» не проигрывает уже 11 матчей подряд во всех турнирах
  • «Панатинаикос» проиграл три из десяти последних матчей на выезде
  • Оба матча между клубами в истории завершились двумя ничьими

Прогноз

Поставить на победу «Виктории Пльзень», компания Pinnacle888 предлагает по коэффициенту 2.03. Предполагаем, что хозяева выиграют ответную встречу и пробьются в следующий раунд турнира.

