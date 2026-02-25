«Ференцварош» – «Лудогорец»: прогноз и ставки от БК Pinnacle888

1772052019

вчера, 23:40

Представляем обзор линии БК Pinnacle888 и вариант для ставки на матч Лиги Европы «Ференцварош» – «Лудогорец», который состоится 26 февраля 2026 года.

«Ференцварош»

Венгерский клуб проиграл первый поединок, однако разница в один мяч оставляет «Ференцварошу» неплохие шансы, учитывая, что он играет на своем поле. Хозяева наверняка будет давить на своего соперника с самого начала поединка и если смогут забить в первом тайме, то существенно увеличат свои шансы на победу в этом интересном противостоянии.

23 февраля «Ференцварош» обыграл на выезде « МТК Будапешт» в чемпионате (3:1), а в Лиге Европы проиграл «Лудогорцу» (1:2).

«Лудогорец»

Клуб играет с непростым соперником в лице «Ференцвароша» и в первой игре смог отличиться по разу в каждом из таймов, но и пропустил один. «Лудогорец» в еврокубках не очень уверенно играет на выезде, поэтому наверняка больше внимание будет уделять обороне, хотя если будет шанс у ворот соперника, то сделают все возможное, чтобы поразить ворота соперника и улучшить шансы на выход в следующий раунд.

23 числа «Лудогорец» уступил «Ботев» Пловдив (1:2), а 19 числа обыграл на своем поле «Ференцварош» в Лиге Европы (2:1).

Котировки БК Pinnacle 888

Победа «Ференцварош» – 1.6

Ничья – 4.15

Победа «Лудогорец» – 5.4

Статистика

«Лудогорец» выиграл семь из десяти последних матчей во всех турнирах

«Ференцварош» выиграл пять из десяти последних домашних встреч

«Лудогорец» проиграл три из пяти последних встреч с «Ференцварошем»

Прогноз

Поставить на победу хозяев, компания Pinnacle888 предлагает по коэффициенту 1.6. Предполагаем, что более богатый еврокубковый опыт хозяев скажется в этой встрече и «Ференцварош» выиграет в 1 или 2 мяча.