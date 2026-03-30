«Пиза» — «Торино»: прогноз и ставки от БК Pinnacle888

Представляем обзор линии БК Pinnacle888 и вариант для ставки на матч Серии А 2026 «Пиза» — «Торино», который состоится 4 апреля 2026 года.
«Пиза»
«Пиза» не смогла в новом для себя чемпионате конкурировать с большинством команд Серии А и с огромной вероятностью вместе с «Вероной» покинет элитный дивизион. Эти два клуба занимают последние места, набрав по 17 очков и отстают даже от 18 ступеньки на девять пунктов. Только победа над «Торино» может обозначить призрачные шансы хозяев на спасение, но и победить такого закрытого соперника будет непросто.
Два последних матча «Пизы» завершились поражением на выезде от «Комо» (0:5) и победой на своем поле в игре с «Кальяри» (3:1).
«Торино»
«Торино» является середняком Серии А и команде не угрожает зона вылета, так как и попасть в еврокубки не представляется возможным. Команда на данный момент располагается на 14 месте с 33 баллами и имеет шансы улучшить свое положение если обыграет «Пизу», которая очень слабо выступает в дебютном сезоне Серии А и с большой вероятностью собирается покинуть турнир.
Два последних матча «Торино» завершились поражением на выезде от «Милана» (2:3) и крупной победой над «Пармой» (4:1).
Котировки БК Pinnacle888
- Победа «Пиза» – 3.15
- Ничья – 2.9
- Победа «Торино» – 2.6
Статистика
- «Пиза» проиграла семь из десяти последних матчей всего при одной победе
- «Торино» выиграл три выездных матча из десяти последних поединков
- Четыре из пяти последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют — нет»
Прогноз
Поставить на ничью, компания Pinnacle888 предлагает по коэффициенту 1.9. Обе команды имеют проблемы с результатами, и никто не будет лишний раз рисковать, поэтому они поделят очки по итогу поединка с большой вероятностью.