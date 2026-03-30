«Пиза» — «Торино»: прогноз и ставки от БК Pinnacle888

1774869612

сегодня, 14:20

Представляем обзор линии БК Pinnacle888 и вариант для ставки на матч Серии А 2026 «Пиза» — «Торино», который состоится 4 апреля 2026 года.

«Пиза»

«Пиза» не смогла в новом для себя чемпионате конкурировать с большинством команд Серии А и с огромной вероятностью вместе с «Вероной» покинет элитный дивизион. Эти два клуба занимают последние места, набрав по 17 очков и отстают даже от 18 ступеньки на девять пунктов. Только победа над «Торино» может обозначить призрачные шансы хозяев на спасение, но и победить такого закрытого соперника будет непросто.

Два последних матча «Пизы» завершились поражением на выезде от «Комо» (0:5) и победой на своем поле в игре с «Кальяри» (3:1).

«Торино»

«Торино» является середняком Серии А и команде не угрожает зона вылета, так как и попасть в еврокубки не представляется возможным. Команда на данный момент располагается на 14 месте с 33 баллами и имеет шансы улучшить свое положение если обыграет «Пизу», которая очень слабо выступает в дебютном сезоне Серии А и с большой вероятностью собирается покинуть турнир.

Два последних матча «Торино» завершились поражением на выезде от «Милана» (2:3) и крупной победой над «Пармой» (4:1).

Котировки БК Pinnacle888

Победа «Пиза» – 3.15

Ничья – 2.9

Победа «Торино» – 2.6

Статистика

«Пиза» проиграла семь из десяти последних матчей всего при одной победе

«Торино» выиграл три выездных матча из десяти последних поединков

Четыре из пяти последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют — нет»

Прогноз

Поставить на ничью, компания Pinnacle888 предлагает по коэффициенту 1.9. Обе команды имеют проблемы с результатами, и никто не будет лишний раз рисковать, поэтому они поделят очки по итогу поединка с большой вероятностью.