«Интер» — «Рома»: прогноз и ставка от БК Pinnacle888

Представляем обзор линии БК Pinnacle888 и вариант для ставки на матч Серии А «Интер» — «Рома», который состоится 4 апреля 2026 года.
«Интер»
«Интер» является лидером Серии А и набрал 69 очков, но сейчас опережает «Милан» всего на шесть пунктов. Коллектив за восемь туров до конца стремится выигрывать в каждом туре, ведь две осечки могут вернуть интригу, чего болельщикам «черно-синих» точно бы не хотелось. В домашней игре с «Ромой» у хозяев наверняка будет преимущество в центре поля и если они сумеют его использовать, то проблем с результатом возникнуть не должно.
Два последних матча «Интера» завершились выездной ничьей с «Фиорентиной» (1:1) и домашним миром с «Аталантой» (1:1).
«Рома»
«Рома» только в прошлом туре и то с большим трудом смогла прервать свою серию матчей без побед и сейчас команде нужно возвращаться в борьбу за топ-4. Римский клуб располагается на шестом месте с 54 баллами и уступает «Ювентусу» по дополнительным показателям. Поражение от «Интера» может сделать ситуацию для гостей еще хуже, поэтому положение у римлян незавидное.
Два последних матча «Ромы» завершились победой над «Лечче» (1:0) и поражением в Лиге Европы от «Болоньи» в дополнительное время (3:4).
Котировки БК Pinnacle888
- Победа «Интер» – 1.65
- Ничья – 4
- Победа «Рома» – 5.3
Статистика
- Пять последних матчей «Интера» завершились тоталом меньше 2.5 мячей
- «Рома» не может победить на выезде уже шесть поединков подряд во всех турнирах
- Миланский клуб выиграл четыре из пяти последних встреч у «Ромы» при одном поражении
Прогноз
Поставить на победу «Интера», компания Pinnacle888 предлагает по коэффициенту 1.65. «Интер» рвется к чемпионству и на своем поле наверняка сможет найти подходы к воротам «Ромы», которая не очень мощно выглядит в выездных встречах.