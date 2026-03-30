«Интер» — «Рома»: прогноз и ставка от БК Pinnacle888

сегодня, 14:31

Представляем обзор линии БК Pinnacle888 и вариант для ставки на матч Серии А «Интер» — «Рома», который состоится 4 апреля 2026 года.

«Интер»

«Интер» является лидером Серии А и набрал 69 очков, но сейчас опережает «Милан» всего на шесть пунктов. Коллектив за восемь туров до конца стремится выигрывать в каждом туре, ведь две осечки могут вернуть интригу, чего болельщикам «черно-синих» точно бы не хотелось. В домашней игре с «Ромой» у хозяев наверняка будет преимущество в центре поля и если они сумеют его использовать, то проблем с результатом возникнуть не должно.

Два последних матча «Интера» завершились выездной ничьей с «Фиорентиной» (1:1) и домашним миром с «Аталантой» (1:1).

«Рома»

«Рома» только в прошлом туре и то с большим трудом смогла прервать свою серию матчей без побед и сейчас команде нужно возвращаться в борьбу за топ-4. Римский клуб располагается на шестом месте с 54 баллами и уступает «Ювентусу» по дополнительным показателям. Поражение от «Интера» может сделать ситуацию для гостей еще хуже, поэтому положение у римлян незавидное.

Два последних матча «Ромы» завершились победой над «Лечче» (1:0) и поражением в Лиге Европы от «Болоньи» в дополнительное время (3:4).

Котировки БК Pinnacle888

Победа «Интер» – 1.65

Ничья – 4

Победа «Рома» – 5.3

Статистика

Пять последних матчей «Интера» завершились тоталом меньше 2.5 мячей

«Рома» не может победить на выезде уже шесть поединков подряд во всех турнирах

Миланский клуб выиграл четыре из пяти последних встреч у «Ромы» при одном поражении

Прогноз

Поставить на победу «Интера», компания Pinnacle888 предлагает по коэффициенту 1.65. «Интер» рвется к чемпионству и на своем поле наверняка сможет найти подходы к воротам «Ромы», которая не очень мощно выглядит в выездных встречах.