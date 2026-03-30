«Интер» — «Рома»: прогноз и ставка от БК Pinnacle888

сегодня, 14:31
«Интер» — «Рома»: прогноз и ставка от БК Pinnacle888

Представляем обзор линии БК Pinnacle888 и вариант для ставки на матч Серии А «Интер» — «Рома», который состоится 4 апреля 2026 года.

«Интер»

«Интер» является лидером Серии А и набрал 69 очков, но сейчас опережает «Милан» всего на шесть пунктов. Коллектив за восемь туров до конца стремится выигрывать в каждом туре, ведь две осечки могут вернуть интригу, чего болельщикам «черно-синих» точно бы не хотелось. В домашней игре с «Ромой» у хозяев наверняка будет преимущество в центре поля и если они сумеют его использовать, то проблем с результатом возникнуть не должно.

Два последних матча «Интера» завершились выездной ничьей с «Фиорентиной» (1:1) и домашним миром с «Аталантой» (1:1).

«Рома»

«Рома» только в прошлом туре и то с большим трудом смогла прервать свою серию матчей без побед и сейчас команде нужно возвращаться в борьбу за топ-4. Римский клуб располагается на шестом месте с 54 баллами и уступает «Ювентусу» по дополнительным показателям. Поражение от «Интера» может сделать ситуацию для гостей еще хуже, поэтому положение у римлян незавидное.

Два последних матча «Ромы» завершились победой над «Лечче» (1:0) и поражением в Лиге Европы от «Болоньи» в дополнительное время (3:4).

Котировки БК Pinnacle888

  • Победа «Интер» – 1.65
  • Ничья – 4
  • Победа «Рома» – 5.3

Статистика

  • Пять последних матчей «Интера» завершились тоталом меньше 2.5 мячей
  • «Рома» не может победить на выезде уже шесть поединков подряд во всех турнирах
  • Миланский клуб выиграл четыре из пяти последних встреч у «Ромы» при одном поражении

Прогноз

Поставить на победу «Интера», компания Pinnacle888 предлагает по коэффициенту 1.65. «Интер» рвется к чемпионству и на своем поле наверняка сможет найти подходы к воротам «Ромы», которая не очень мощно выглядит в выездных встречах.

