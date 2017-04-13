​Европейские подвиги первого центуриона

Роналду первым в истории футбола добрался до отметки в сто голов в европейских кубках. Огорчал только «фермеров»? Проверяем на «Соккер.ру».

9 августа 2005. Первый гол в еврокубках

Первый мяч Роналду в еврокубках случился в квалификации ЛЧ против «Дебрецена». Был совсем не красивым и не самым важным. Тогда Роналду заметно сильнее походил на свой бюст – был не такой холеный, как сейчас, зато его мяч зафиксировал погром венгерского соперника в первом поединке на вылет. Было понятно, что дальше пойдет именно «Манчестер Юнайтед», и второй матч выиграли тоже с разницей в три мяча, общий счет – 6:0.

10 апреля 2007. Погром «Ромы» и дубль в плей-офф

Счет 7:1 ярко описывает, что произошло с командой Спаллетти в поединке с «Манчестер Юнайтед». А голы Роналду не были невероятно важными – при такой разнице после передач Гиггза мог бы забивать даже парень из второго состава. Но отметим голевое чутье Роналду, его первый еврокубковый дубль – в ворота команды из Серии А. А также не забудем про мяч «Милану» в полуфинале. Пусть МЮ вылетел, но Криштиану медленно учился забивать в еврокубках. За первые два сезона отличился четыре раза, в третьем уже было 8 голов.

21 мая 2008. Московский гол в финале с «Челси»

Первый еврокубковый финал, в отличие от первого финала со сборной, Роналду выиграл. Криштиану и по пути был полезен. Сначала забил родному «Спортингу», трижды киевскому «Динамо» в двух матчах. Потом победный гол «Лиону» в первом раунде плей-офф, затем «Роме» - важный мяч головой. «Барселоне» не забил, но в финал вышли, и «Челси» тоже огорчил. Тот Роналду уже хорошо прыгал, и когда Браун навесил – португалец огорчил Чеха. А вот в серии пенальти он единственный из МЮ не забил. Но Терри и Анелька не дали Роналду стать антигероем московского боя. А его гол не дал МЮ проиграть до серии пенальти.

5 мая 2009. Первый дубль статусному сопернику

В полуфинале той Лиги чемпионов действующий обладатель трофея встретил «Арсенал». Роналду, который до этого зафиксировал вылет «Интера» и забил решающий гол «Порту» (невероятной красоты дальний удар), во второй игре с лондонцами снова был главным по голам. Два мяча скушал Альмуния – с очень хитрого штрафного и в результате контратаки. Оба гола важные и красивые, пусть МЮ и выиграл два матча у «канониров», а не только второй. А вот «Барселоне» в финале Роналду не забил – там был день Месси.

14 марта 2012. Первый и последний дубль российской команде

Уже в составе «Реала» Роналду приехал в Москву еще раз, на этот раз для свидания с ЦСКА. К сожалению, Чепчугов пропустил от Криштиану в первом поединке – была ничья 1:1. А во втором именно португальский нападающий «сливочных» стал помехой для Слуцкого на пути к сенсации. Дубль Роналду (оба гола не без помощи обороны и вратаря) означал, что с АПОЭЛем будет играть «Реал». Криштиану дважды наказал киприотов, два раза забил «Баварии» в домашней игре, в том числе с точки. Но в серии пенальти сплоховал. Кака тоже не забил, Рамос пробил выше ворот – «Бавария» отправилась проигрывать «автобусу» «Челси».

29 апреля 2014. Второй в карьере дубль «Баварии»

Как теперь знаем, Роналду – специалист по немецкому гранду. Он придумал, как «Реалу» пройти в долгожданный финал Лиги чемпионов и взять «Десиму». Метод оказался банальным – надо было обыграть «Баварию» со счетом 4:0 на их поле. В первом полуфинале «Реал» тоже выиграл, но скромнее, со счетом 1:0. Никто не ждал такого результата и поединка. Но вынос состоялся, Рамос сделал дубль, Роналду ответил своим. Затем испанцы в соседском финале добрались до овертайма, ведь Серхио Рамос снова спас, а Роналду «отметился» последним – забил Куртуа на 120-й минуте с «точки», счет стал 4:1.

12 августа 2014. Победа в финале над «Севильей»

До этого матча Роналду ни разу не выигрывал финалы в одиночку, поэтому голы после передач Бэйла и Бензема в финале Суперкубка УЕФА против «Севильи» потешили Криштиану. Забивал мячи в традиционном для себя еврокубковом стиле – чуть опережает защитника, грамотно выбирает позицию, бьет не красиво, но сильно. Нередко с близкого расстояния, уже не остановишь. Роналду добился дубля в Кардиффе, хотя финалы с испанцами его команде вообще удаются, как знаем.

8 декабря 2015. Покер в коллекцию хет-триков

У Роналду много дублей в еврокубках, даже в финале один есть – упомянутого выше Суперкубка УЕФА. Также была парочка хет-триков – в ворота «Аякса», «Галатасарая», «Шахтера», а позже и «Вольфсбурга». Но только один покер. Четыре мяча пропустил родной клуб Ибрагимовича «Мальме». Шведов Роналду побил полтора года тому назад, перед тем как отправится в плей-офф и там покорить новые для себя высоты.

12 апреля 2016. Первая серия немецкого кино

Ровно за год до дубля в ворота «Баварии» Роналду впервые забил три мяча в плей-офф Лиги чемпионов и тоже немецкому клубу – жертвой португальца стал «Вольфсбург». И если относительно его подобных подвигов на групповом этапе могут быть вопросы, то по мячам «волкам» их нет. Без этих голов – пусть один из них со штрафного забил не без удачи, ни о какой победе в финале над «Атлетико» речь бы не шла. В финале, как знаем, Роналду реализовал решающий пенальти – отыгрался за все промахи в подобных случаях.

12 апреля 2017. Третий дубль «Баварии»

Настоящие «центурии», если верить историкам, были куда меньше сотни человек. Однако сотник Криштиану имеется, и его десять десятков голов – реальность. Кроме того, вчерашний дубль в ворота еще одного слабого соперника (у португальца, говорят, других не бывает) – подтверждение, что за зиму изменилась не только прическа. А если серьезно, то великая «Бавария» сама напросилась, хотя Нойер сделал все, что мог. Но и первый мяч, и второй – подтверждение класса нападающего. Шутка ли, «Бавария» проигрывает дома, лишь когда к ней приезжает «Реал».

Криштиану забивает только «деревням»?

Если Турин, Лондон или Мюнхен – футбольные деревни, то ответ положительный. По семь голов положил «Шальке» и «Аяксу», по шесть – «Мальме», «Галатасараю» и «Баварии». Порой бьет слабых, но пять голов получали и «Ювентус», и «Шахтер», не чужие еврокубкам клубы. Кроме того, важно отметить, что 46 голов из 100 Роналду придумал в плей-офф ЛЧ, еще два – в финале Суперкубка. Четыре гола в еврокубковых финалах, 9 голов из 100 – в полуфиналах.

Насчет полезности мячей часто спорят, также не забывают уточнить, что «Барселоне» в еврокубках не забивал. Но если Роналду отличился в Европе, то его команда выигрывает с вероятностью 83 %. Есть всего пять проигранных МЮ и «Реалом» матчей, в которых Роналду забивал в еврокубках. Неплохой показатель. А все потому, что у форварда убойная правая нога – ею забил 70 голов (и 10 % от всех – ударами со штрафных). Еще 14 – левой ногой, 16 – головой.

Также показательно, как стремительно росла эффективность. Первые двадцать мячей забил за 60 игр, следующие – всего за 28 матчей. Голы с 41-го по 80-й придумал за 35 поединков, да и сейчас 20 последних игр - 20 голов. Можете говорить о Роналду все, что считаете нужным – у каждого есть право на выбор законного мнения, но этот парень определенно обладает нечеловеческим голевым чутьем. Причем его первые мячи в 2005 и новые в 2017 очень похожи – прибавив в опыте, Криштиану сохранил умение выбрать позицию.

Роналду в итоге уступит Месси?

Посмотрим, пока Роналду впереди и по голам в Лиге чемпионов – 97 против 94, и вообще. Но в исторической перспективе Месси может стать лидером, ведь моложе. Пока же Криштиану умеет радовать своих поклонников. Форвард вчера отыграл классический для себя важный еврокубковый матч. У нападающего пошла прагматичная игра. Пользуясь отходом Бензема из штрафной площади, а также передачами напарников португалец встал на порог еще одного исторического рекорда.

Если «Реал» пройдет «Баварию», а «Барселона» не отыграется с «Ювентусом», то еще до конца сезона Криштиану может стать первым в истории, кто доберется до престижной сотни в ЛЧ. А если ты первый в истории, то это звание уже не отнять. Причем важно отметить, что 50-й гол Месси забил на год раньше, чем Роналду оформил свой полтинник. А теперь Криштиану опережает аргентинца, отпраздновал 100-й гол в еврокубках. Лионель забуксовал, а Роналду идет в еще один полуфинал, а там он умеет забивать.