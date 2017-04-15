Засушливый «Ростов»: есть рекорд!

«Ростов» установил рекорд чемпионатов России в элитном дивизионе, сыграв со счетом 0:0 пять матчей подряд. «Соккер.ру» говорит об уникальной серии и четкой обороне дончан.

Бердыев сделал, как Карпин. Только на высшем уровне

На старте розыгрыша ФНЛ сезона 2015/2016 армавирское «Торпедо» под руководством Карпина выдало пять нулевых ничьих кряду. Тогда над этим достижением долго потешались – мол, вот, наконец-то, Валерий Георгиевич научился налаживать оборону. Бердыева сложно заподозрить в неумении ставить игру в защите, поэтому пять подряд матчей со счетом 0:0 в исполнении «Ростова» не шокируют, но вызывают благоговейный трепет. К тому же, «желто-синие» выдали потрясающую обоюдосухую серию на высшем уровне – в Премьер-Лиге, а соперники у них были весьма опасные, особенно в трех последних матчах.

Кого обошел «Ростов» в высшем дивизионе?

После ничьей с «Локомотивом» в прошлом раунде «Ростов» сравнялся по количеству нулевых мировых подряд с «Торпедо» образца 1999 года и с «Текстильщиком», который выдал аналогичную серию, только в двух разных чемпионатах (три нулевки в конце сезона-1992 и еще одна в первом туре сезона-1993). Завершив матч с ЦСКА без забитых мячей, «Ростов» стал единоличным владельцем рекорда по количеству матчей, завершившихся со счетом 0:0, подряд. Таких встреч у «желто-синих» теперь пять, и, возможно, это не предел. Например, в следующем туре испытание «Ростовом» ждет лидера РФПЛ – московский «Спартак».

Кто главный герой рекордной серии?

Когда команда не пропускает, первым делом хочется кивнуть в сторону вратаря – вот молодец, а если не забивает при этом, то логично обвинить форвардов в слабой эффективности. Но в «Ростове» все не так, ведь и Никита Медведев не тянет на роль спасителя, что чуть ниже докажем с помощью статистики, но и Азмун, Полоз, Бухаров не заслуживают огульной критики. Кстати, именно с них начинается оборона. Просто «Ростов» изначально заточен на «пляску от печки», но, когда команда в порядке, ей хватает ресурсов и для обороны собственных ворот, и для разящих контратак. Сейчас «желто-синие» по объективным причинам не могут похвастаться хорошей формой: непривычно ранний матч сезона, причем сразу напряженный, с матчами в Лиге Европы, ограниченность обоймы, наверняка присутствует и недостаток эмоций после упорной борьбы за чемпионство до последнего тура в прошлом чемпионате России и яркой еврокампании. Но, к чести футболистов «Ростова», они по-прежнему дисциплинированы и настроены на борьбу. Да, атакующие мощности пришлось прикрутить, но другая команда на их месте могла бы развалиться окончательно, а «Ростов» по-прежнему супернадежен в обороне, пусть и не забивает.

Статистика безголевой серии «Ростова»

19 тур. «Ростов» - «Терек» - 0:0

Удары: 11 (2) – 7 (0)

20 тур. «Крылья Советов» - «Ростов»- 0:0

Удары: 9 (2) – 19 (2)

21 тур. «Ростов» - «Краснодар»- 0:0

Удары: 14 (2) – 6 (2)

22 тур. «Локомотив» - «Ростов»- 0:0

Удары: 4 (1) – 12 (3)

23 тур. ЦСКА - «Ростов»- 0:0

Удары: 21 (4) – 5 (1)

Всего ударов. «Ростов» vs соперники = 61 (10) – 47 (9)

А вот и доказательство, почему на Никиту Медведева преждевременно вешать корону. Вратарь тоже молодец, но он только часть команды, которая позволила соперникам за пять матчей пробить в створ его ворот только 9 раз. Мануэль Нойер в одном только матче против «Реала» сделал 10 сэйвов и еще дважды пропустил, а тут 9 попаданий в створ за 5 встреч! 1.8 ударов в среднем за игру. Фантастика! Хотя, не исключено, что именно присутствие в воротах Медведева, а не Джанаева заставляет «Ростов» дополнительно концентрировать усилия именно на обороне, ведь в Сослане у партнеров в любом случае было больше уверенности, что подсознательно позволяло действовать в каких-то моментах более раскрепощенно. Сейчас – нет, ибо ответственность за сохранность ворот лежит на опытных игроках, том же Сесаре Навасе.

Непробиваемые

Если голов в матчах РФПЛ с участием «Ростова» не было на протяжении пяти последних туров, то сами дончане в последний раз пропускали на внутренней арене 30 ноября, когда проиграли «Уралу» на выезде. После этого была нулевая ничья с «Зенитом» дома и уже весенний разгром «Томи» со счетом 6:0. Таким образом, в семи последних встречах команда Бердыева сохраняет свои ворота в неприкосновенности. Сухая серия Никиты Медведева, защищавшего ворота «Ростова» во всех этих матчах, составляет уже 682 минуты. Этот результат уже в десятке лучших вратарских «сухих» серий за всю историю чемпионатов России, а третье место удерживает Сослан Джанаев, который по ходу прошлого сезона повесил замок на свои ворота на 775 минут. Логично, что «Ростов» в нынешнем сезоне пропустил меньше всех голов в РФПЛ – только 12 пробоин у дончан. За 23 тура прошлого сезона они пропустили 16 раз.

Реально ли забить «Ростову»? Надежда на «Спартак»

«Зенит» в декабрьском матче бил-бил – не забил, ЦСКА сегодня тоже не сумел огорчить ростовчан. По всему получается, что из оставшихся встреч наивысшие шансы увидеть гол в ворота «Ростова» в следующем туре, когда на «Олимп» приедет лидирующий «Спартак». С другой стороны, на «красно-белых» и настрой особый, но все-таки у Карреры послушная и сплоченная команда, обладающая высоким созидательным потенциалом. В этом матче пропущенный «Ростовом» гол выглядит реалистично, в то время как в заключительных шести турах сезона дончанам будут противостоять «Уфа», «Амкар», тульский «Арсенал», «Рубин», «Анжи» и «Оренбург». Новые нулевки или матчи без пропущенных голов здесь более чем вероятны.