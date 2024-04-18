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«Манчестер Сити» полезно остаться без трофеев. Чемпионам Гвардиолы нужна встряска

сегодня, 15:50
«Манчестер Сити»

Часто работают по старым лекалам.

У Гвардиолы самая мощная команда мира

И она не развивается. Разумеется, когда разница по ударам против «Реала» 33:8, то не стоит рассказывать, будто испанцы легко отражали многочисленные атаки «горожан». Нет, пришлось нервничать и терпеть. Ошиблись до серии пенальти всего раз, но колоссально устали, что подтвердил Беллингем после игры. А вот Анчелотти был спокоен как удав – знал, что нужен «автобус», поэтому его ребята легко пожертвовали своим футболом ради результата.

«Реал» провел матч с уважением к «Манчестер Сити». А вот «горожане» не умирали на поле во имя победы. Джуд говорит, что тренера Анчелотти отличает умение подарить футболистам свободу, а сам испанский клуб в меру пафосный. Чувствуется гордость, что носишь великий герб на груди. И хотя на каждого величие влияет по-разному – например, спокойный Лунин без эмоций отреагировал на гол Рюдигера, все у «Реала» были единой командой.

У «Манчестер Сити» подобного единства нет, как и особой свободы. Даже то, что кажется импровизацией, часто является сценарием Гвардиолы. В результате «Манчестер Сити» по делу фаворит во всех турнирах. Но даже в финале Суперкубка Англии, который открыл этот сезон, Хосеп уступил «Арсеналу» в серии пенальти. И Кубок Лиги не выиграл. «Горожанам» стало сложнее с элитными соперниками. «Реал» вытерпел и выгрыз путевку в полуфинал.

У «горожан» голова забита не футболом

Гвардиола знал о загулах Менди, которые завели француза в суд о серии изнасилований. Но тренеру не хватило авторитета, чтобы вмешаться и остановить деградацию защитника. Грилиш, Марез и Уокер попадали пьяными в стельку на камеру в центре Манчестера. Бернарду Силва оказывался участником скандалов, поскольку все в футбольной индустрии знают, что великолепный коротышка умеет оскорблять соперников и напарников. Пижон, что доказал ударом по центру ворот Лунина.

«Манчестер Сити» не команда святых людей. У лидера Де Брюйне скверный характер, и это тоже не секрет. Как не секрет теперь тайная семья и дети Уокера. И вот этих событий за полем стало слишком много. Даже путешествия отца Холанда в Испанию, где встречается то с людьми Лапорты, то с представителями Переса, это отвлекающий фактор. В «Манчестер Сити» думали, что круче них никого в футболе нет. Может, это и так, но у «горожан» одна победа в ЛЧ, а у «Реала» теперь 17 полуфиналов.

«Горожане» проиграли в решающем матче «Челси» пару лет назад, прежде чем обыграть «Интер» со второй финальной попытки. А третьей пока не будет, поскольку слишком многие в составе думали не о футболе. Фодена можно выделить за отношение, но даже Бернарду общался с саудовскими шейхами, которые приглашали к себе. Капитан «горожан» Гюндоган выбрал «Барселону» вместо английского клуба, и это тоже намекает на проблемы в коллективе. Слишком много сложных персонажей.

«Манчестер Сити» важно научиться отпускать

Холанд и Де Брюйне вчера попросили замены. Представляете себе Месси и Роналду, которые просят о замене в такой момент? Понятно, что есть объективная сторона вопроса. Английские клубы могут вылететь из всех еврокубков, поскольку в домашних турнирах слишком высокие нагрузки, организмы не выдерживают. Но Эрлинг и Кевин банально сдались, и это плохой признак для Гвардиолы. Футболисты «Манчестер Сити» готовы всех выносить, но не готовы умирать ради клуба шейхов.

Хотя у «горожан» много трофеев, аристократами в футболе клуб не является. Мбаппе к ним не приедет, если перефразировать Карпина. Беллингем уже отказался. Вчера Джуд снова сыграл неважно, как и Холанд – англичанин ошибся перед голом Де Брюйне, не закрыл с Камавинга опытного бельгийца. Но в серии пенальти молодой хавбек собрался. А опытные Модрич и Рюдигер давали подсказки Лунину, куда пробьет Ковачич – изначально третий голкипер команды стал героем поединка.

«Манчестер Сити» тоже важно обновляться, чтобы создать похожий коллектив. Гвардиоле пора научиться отпускать игроков, которые хотят уйти. «Реал» отпустил Роналду, Бэйла и Бензема, хотя вместо Карима не приехал Мбаппе. Перес понимает, что нет вечных констант на поле. Уходили Касильяс, Варан, Рамос, Каземиро. Уйдут Модрич и Кроос. А «Манчестер Сити» продавал контракты игроков второй волны основы, но не готовится к потере Де Брюйне, хотя его зовут саудовские шейхи.

Чемпионы ещё могут потерять титул в АПЛ

Проблемы Холанда могут быть связаны с идеей перебраться в Ла Лигу, чтобы стать ближе к «Золотому мячу». У «горожан» ведь главная звезда – Гвардиола, а на поле система с ролями, где нет одного фаворита опросов. Родри заберет голоса у Холанда, Фоден у Де Брюйне, и так далее. Но кроме личных амбиций, есть также тренерское упрямство легенды. Для будущих успехов «Манчестер Сити» важно научиться отпускать идеи Гвардиолы. Иногда слишком сильно сводит футбол к математике.

«Реал» вчера мог быстрее посыпаться, если бы Альварес сыграл в старте. С таким количеством атак аргентинец измотал бы Рюдигера и Начо, а потом вышел силовой и свежий Холанд. Но Хосеп упрямый человек, всегда выбирает игры разума для соперника. Анчелотти это знает и затроллил оппонента. Карло так и сказал – Хосеп может не волноваться, сюрпризов не будет. Их и не было. Но «Манчестер Сити» не выжал голы, уступив Лунину, а «Реал» продемонстрировал знаменитое умение терпеть.

По пути за пока последней победой в ЛЧ Анчелотти тоже выручал голкипер, тогда это был Куртуа. Сейчас у Лунина целых 9 сейвов против «Лейпцига», а ещё 8 спасений и 2 взятых пенальти в серии с «Манчестер Сити». Год назад Гвардиола говорил, что переживает из-за пресыщения игроков трофеями, оказался прав. Даже в АПЛ не спешите отдавать титул «горожанам». «Арсенал» вылетел из Лиги чемпионов, все мысли теперь о чемпионате, а «Ливерпуль» может последовать их примеру против «Аталанты».

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Все комментарии
АРМЕЕЦ__06
АРМЕЕЦ__06
сегодня в 18:11, ред.
    25процентный клоун
    25процентный клоун ответ Olympic Nemesis (раскрыть)
    сегодня в 18:05
    Вижу матч не смотрели.
    У Анчи была куча схем и многие мы не увидели, слава Богу.
    1. Быстрый гол
    2.Не получить в раздевалку
    3.Сдержать Сити в начале второго тайма и играть на контрах
    4.Сушить конец второго тайма как это делали Все великие команды, играя по счету
    5.Доп время провести без ошибок и ждать шанса
    6.Пенальти , настроить Лунина и полевых

    А что у Гуардиолы?
    1. Не реальный прессинг как у барсы на всех участках поля на грани фола.
    2. Попытка войти низом в штрафную Реала и забить в упор
    3. Клоунская подборка пенальтистов
    Olympic Nemesis
    Olympic Nemesis ответ Attaccante_22 (раскрыть)
    сегодня в 18:01
    Думаю, воздух здесь сотрясает кто-то другой, точно не я.

    Де Брюйне не смог выйти на пик формы из-за травмы, после травмы он другой. Эрлинг также испытывает трудности после травмы, хотя главная его проблема в другом. Вратарь «Сити» Эдерсон получил серьезную травму и не восстановился на 100%. Нет? Или для вас он был на пике формы? Может Де Брюйне тоже...?

    Кто еще там травмирован был... Кайл Уолкер, Джек Грилиш... Мало да, чтобы понять что это не пиковый Сити?
    Rafael Benitez
    Rafael Benitez
    сегодня в 17:40, ред.
    Опять 7 лет ждать трофей ЛЧ? Очередная встряска дорого может обойтись.
    Разгоняется Пеп долго.
    Может не нужно делать из мухи слона. У всех команд бывали спады. Тот же Реал который оформил 3 победы подряд в ЛЧ, проиграл Аяксу на следующий сезон. МС в ЛЧ никогда не был суперсилой, кроме прошлого сезона. И таких моментов будет много ещё.
    Incredulous
    Incredulous
    сегодня в 17:38, ред.
    Реал» провел матч с уважением к «Манчестер Сити». А вот «горожане»...

    Даже в комментариях отражаются эти слова автора статьи. Фанаты Сити от горести поражения и своего бессилия готовы оскорблять болельщиков Реала, их команду, обвинять в "неправильном" футболе, в подкупных судьях и т.д. только потому что их команда проиграла. Научитесь уважать соперника, его болельщиков и вообще людей, с отличной от вашей точкой зрения. А на оскорбления, упрёки и различные попытки как-то задеть оппонента переходят лишь те, у кого нет аргументов для конструктивного спора.
    Attaccante_22
    Attaccante_22 ответ Olympic Nemesis (раскрыть)
    сегодня в 17:37
    А какое это имеет отношение?
    Attaccante_22
    Attaccante_22 ответ Olympic Nemesis (раскрыть)
    сегодня в 17:36
    А какой он? Можно подробнее? Или это так, воздух сотрясти?
    Olympic Nemesis
    Olympic Nemesis ответ Attaccante_22 (раскрыть)
    сегодня в 17:30
    Если вы думаете что это пиковый Сити проиграл, мне нечего добавить, теперь все понятно...
    Olympic Nemesis
    Olympic Nemesis ответ Attaccante_22 (раскрыть)
    сегодня в 17:26
    А вы немец?
    Attaccante_22
    Attaccante_22 ответ Olympic Nemesis (раскрыть)
    сегодня в 17:22
    Потому что это для немцев позор так проиграть без шансов, никто не привык видеть такую Баварию в Мюнхене.
    Attaccante_22
    Attaccante_22 ответ Olympic Nemesis (раскрыть)
    сегодня в 17:21
    А немцы с тобой не согласны, для них это настоящий позор в родных стенах влететь 0-4.
    Olympic Nemesis
    Olympic Nemesis ответ Attaccante_22 (раскрыть)
    сегодня в 17:16
    Цитирую Анчелотти: "Я поздравил Гвардиолу после матча, потому что его команда была лучше. В прошлом году мы их победили, а в этом году настала их очередь. Таков спорт, иногда ты проигрываешь", - добавил тренер.

    Дата 18.05.2023. Я искал-искал, но нигде не мог найти позора.
    Attaccante_22
    Attaccante_22 ответ Olympic Nemesis (раскрыть)
    сегодня в 17:15
    Бедный лысый, как ему не везёт. То Моур его без шансов из ЛЧ выкидывает, то Тухель в финале оставляет без трофея, то Анчи громит на Альянц арене, а теперь ещё и по пенальти выкидывает в 1/4. Ладно хоть Эвребё однажды вмешался и не позволил везению в виде Хиддинка, надругаться на Пепом.
    Olympic Nemesis
    Olympic Nemesis ответ Attaccante_22 (раскрыть)
    сегодня в 17:12
    Главный тренер мадридского Реала Карло Анчелотти после разгромного поражения в ответном полуфинальном матче футбольной Лиги чемпионов с английским Манчестер Сити заявил, что ему больно проиграть таким образом.

    4:0! В этом тоже есть позор? Больно - да, позора нет.
    Attaccante_22
    Attaccante_22 ответ Olympic Nemesis (раскрыть)
    сегодня в 16:56
    Позор это конкретно 1 матч Бавария - Реал 0-4. Я написал, что он продолжит позориться, т.е. дальше с треском лететь, чем что-то изменит.

    Я видел разные команды Анчилотти и его Милан был просто шикарен и это совсем другая по стилистике команда.

    Не по адресу обвинения.
    Elliada_
    Elliada_
    сегодня в 16:51
    Статья бред. Сити задрал такую планку, что, если каждый год не делать требл, то это провал. На деле никто не делал требл дважды. Даже ЛЧ дважды подряд никто честно не выигрывал.

    Я давно говорил, что лучше выиграть все трофеи, но если выбирать, то 4 АПЛ подряд это главная цель, потому что этого никто не делал. + можно выиграть Кубок Англии. Если удастся, то сезон можно назвать успешным.
    Olympic Nemesis
    Olympic Nemesis ответ Attaccante_22 (раскрыть)
    сегодня в 16:49
    Как будто у Реала нет дорогих игроков и не было. И как будто Анчелотти использует 10 тактических схем. У него тоже есть одна игровая модель. Не понимаю в чем именно позор? Это спорт, никто не позорится, люди соревнуются в спорте - один выигрывает, другой нет. Наверное только вы видите в этом позора.

    Реалу больше везет и только. Ничего гениального Анчелотти не сделал вчера, он просто взял и в стиле "особенного" похоронил Сити, вот и вся его "гениальность".
    Attaccante_22
    Attaccante_22 ответ allemz (раскрыть)
    сегодня в 16:27, ред.
    А тебе чего доверили, крутой критик Анчи и Реала??? И вряд ли лысый что-то доверит за шлифование его лысины.
    allemz
    allemz ответ Attaccante_22 (раскрыть)
    сегодня в 16:23
      Attaccante_22
      Attaccante_22 ответ allemz (раскрыть)
      сегодня в 16:16
      Сити при лысом так не сыграет. Т.к. Пеп не гибкий тренер. У него есть одна игровая модель, для которой нужны высококлассные, дорогостоящие игроки. И он продолжит позориться, как с Баварией, когда её тот же Реал разносил, чем что-то изменит.
      allemz
      allemz ответ sihafazatron (раскрыть)
      сегодня в 16:13, ред.
      Побереги нервы, вчера случилось, что случилось, даже к Пепу особых претензий нет, просто у некоторых уникумов содержание понятия "великий клуб" постоянно меняется, границы размываются, теперь запираться и 90 минут унижаться в гостях - признак мудрой стратегии, сыграй так Сити, закидали бы камнями, мол победа трусов и т.д. Поэтому расслабься, Артем) Наших парней не виню за вчерашнее, да, Эдерсон 12, но команда сыграла выше всяких похвал и показала экстра-класс
      shur
      shur
      сегодня в 16:07
      ..на Уокера,разжиревшего Карима не хватало, Вини соломка беспомощная, не способная противостоять коновалу!!!
      Attaccante_22
      Attaccante_22
      сегодня в 16:07
      Что значит полезно?
      Это пиковый Сити. И по хорошему, надо было брать вторую ЛЧ кряду. Что будет в следующем сезоне неизвестно.
      shur
      shur
      сегодня в 16:04
      ...Вадим, тонко и исчерпывающе написано, рэспект! А за эту фразу, отдельное спасибо: "«Реал» провел матч с уважением к «Манчестер Сити»."
      sihafazatron
      sihafazatron
      сегодня в 16:00
      Так то еще на многое могу возразить, но уже не охота...
      То, что МС после требла, боролся за все главные трофеи- это уже говорит о многом. Ребята молодцы! Теперь все силы на АПЛ!))
      sihafazatron
      sihafazatron
      сегодня в 15:58
      "А вот «горожане» не умирали на поле во имя победы"
      ----------------------
      А что ж они 120 минут бегали как угорелые? По самоотдаче к игрокам вопросов вообще не может быть
      sihafazatron
      sihafazatron
      сегодня в 15:56
      "Гвардиоле пора научиться отпускать игроков, которые хотят уйти."
      ----------------------
      Пеп никого не удерживал никогда. И если КДБ захочет уйти, то так и будет
      Гость
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