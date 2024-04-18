«Манчестер Сити» полезно остаться без трофеев. Чемпионам Гвардиолы нужна встряска

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сегодня, 15:50

Часто работают по старым лекалам.

У Гвардиолы самая мощная команда мира

И она не развивается. Разумеется, когда разница по ударам против «Реала» 33:8, то не стоит рассказывать, будто испанцы легко отражали многочисленные атаки «горожан». Нет, пришлось нервничать и терпеть. Ошиблись до серии пенальти всего раз, но колоссально устали, что подтвердил Беллингем после игры. А вот Анчелотти был спокоен как удав – знал, что нужен «автобус», поэтому его ребята легко пожертвовали своим футболом ради результата.

«Реал» провел матч с уважением к «Манчестер Сити». А вот «горожане» не умирали на поле во имя победы. Джуд говорит, что тренера Анчелотти отличает умение подарить футболистам свободу, а сам испанский клуб в меру пафосный. Чувствуется гордость, что носишь великий герб на груди. И хотя на каждого величие влияет по-разному – например, спокойный Лунин без эмоций отреагировал на гол Рюдигера, все у «Реала» были единой командой.

У «Манчестер Сити» подобного единства нет, как и особой свободы. Даже то, что кажется импровизацией, часто является сценарием Гвардиолы. В результате «Манчестер Сити» по делу фаворит во всех турнирах. Но даже в финале Суперкубка Англии, который открыл этот сезон, Хосеп уступил «Арсеналу» в серии пенальти. И Кубок Лиги не выиграл. «Горожанам» стало сложнее с элитными соперниками. «Реал» вытерпел и выгрыз путевку в полуфинал.

У «горожан» голова забита не футболом

Гвардиола знал о загулах Менди, которые завели француза в суд о серии изнасилований. Но тренеру не хватило авторитета, чтобы вмешаться и остановить деградацию защитника. Грилиш, Марез и Уокер попадали пьяными в стельку на камеру в центре Манчестера. Бернарду Силва оказывался участником скандалов, поскольку все в футбольной индустрии знают, что великолепный коротышка умеет оскорблять соперников и напарников. Пижон, что доказал ударом по центру ворот Лунина.

«Манчестер Сити» не команда святых людей. У лидера Де Брюйне скверный характер, и это тоже не секрет. Как не секрет теперь тайная семья и дети Уокера. И вот этих событий за полем стало слишком много. Даже путешествия отца Холанда в Испанию, где встречается то с людьми Лапорты, то с представителями Переса, это отвлекающий фактор. В «Манчестер Сити» думали, что круче них никого в футболе нет. Может, это и так, но у «горожан» одна победа в ЛЧ , а у «Реала» теперь 17 полуфиналов.

«Горожане» проиграли в решающем матче «Челси» пару лет назад, прежде чем обыграть «Интер» со второй финальной попытки. А третьей пока не будет, поскольку слишком многие в составе думали не о футболе. Фодена можно выделить за отношение, но даже Бернарду общался с саудовскими шейхами, которые приглашали к себе. Капитан «горожан» Гюндоган выбрал «Барселону» вместо английского клуба, и это тоже намекает на проблемы в коллективе. Слишком много сложных персонажей.

«Манчестер Сити» важно научиться отпускать

Холанд и Де Брюйне вчера попросили замены. Представляете себе Месси и Роналду, которые просят о замене в такой момент? Понятно, что есть объективная сторона вопроса. Английские клубы могут вылететь из всех еврокубков, поскольку в домашних турнирах слишком высокие нагрузки, организмы не выдерживают. Но Эрлинг и Кевин банально сдались, и это плохой признак для Гвардиолы. Футболисты «Манчестер Сити» готовы всех выносить, но не готовы умирать ради клуба шейхов.

Хотя у «горожан» много трофеев, аристократами в футболе клуб не является. Мбаппе к ним не приедет, если перефразировать Карпина. Беллингем уже отказался. Вчера Джуд снова сыграл неважно, как и Холанд – англичанин ошибся перед голом Де Брюйне, не закрыл с Камавинга опытного бельгийца. Но в серии пенальти молодой хавбек собрался. А опытные Модрич и Рюдигер давали подсказки Лунину, куда пробьет Ковачич – изначально третий голкипер команды стал героем поединка.

«Манчестер Сити» тоже важно обновляться, чтобы создать похожий коллектив. Гвардиоле пора научиться отпускать игроков, которые хотят уйти. «Реал» отпустил Роналду, Бэйла и Бензема, хотя вместо Карима не приехал Мбаппе. Перес понимает, что нет вечных констант на поле. Уходили Касильяс, Варан, Рамос, Каземиро. Уйдут Модрич и Кроос. А «Манчестер Сити» продавал контракты игроков второй волны основы, но не готовится к потере Де Брюйне, хотя его зовут саудовские шейхи.

Чемпионы ещё могут потерять титул в АПЛ

Проблемы Холанда могут быть связаны с идеей перебраться в Ла Лигу, чтобы стать ближе к «Золотому мячу». У «горожан» ведь главная звезда – Гвардиола, а на поле система с ролями, где нет одного фаворита опросов. Родри заберет голоса у Холанда, Фоден у Де Брюйне, и так далее. Но кроме личных амбиций, есть также тренерское упрямство легенды. Для будущих успехов «Манчестер Сити» важно научиться отпускать идеи Гвардиолы. Иногда слишком сильно сводит футбол к математике.

«Реал» вчера мог быстрее посыпаться, если бы Альварес сыграл в старте. С таким количеством атак аргентинец измотал бы Рюдигера и Начо, а потом вышел силовой и свежий Холанд. Но Хосеп упрямый человек, всегда выбирает игры разума для соперника. Анчелотти это знает и затроллил оппонента. Карло так и сказал – Хосеп может не волноваться, сюрпризов не будет. Их и не было. Но «Манчестер Сити» не выжал голы, уступив Лунину, а «Реал» продемонстрировал знаменитое умение терпеть.