Большой футбол – большой скандал

Выносы с линии ворот, пенальти, автогол, удаление, судейские ошибки и голы из офсайда – «Соккер.ру» предлагает вам оценить сумасшедший матч «Реала» и «Баварии»!

Скандал матча. Решающий гол Роналду из офсайда

Учитывая, что обе стороны совершили много ошибок в двух матчах, но в целом что «Бавария», что «Реал» показали футбол примерно одного одновременно высокого и спорного качества – сбивались с первого на второй и обратно, данный матч логичнее было бы завершить серией пенальти. Но помощник главного арбитра забыл дома очки…

Поэтому в дополнительное время Роналду забил второй в матче и восьмой в своей жизни гол «Баварии» из очевидного офсайда. Сам пас Рамоса – выше всяких похвал. Но португалец выиграл позицию и время для удара, поскольку нарушал правила. К слову, при третьем голе Роналду тоже большое подозрение на маленький офсайд. Хотя это уже так – дополнительное доказательство слабости арбитров, не более.

Везунчик матча. Криштиану Роналду

Поздравляем, сотый гол в Лиге чемпионов покорился ему быстрее, чем Месси! Самый сильный игрок вечера из тех, что стоял и ждал мячи. Отдавая по одной передаче раз в шесть минут, Роналду умудрялся бить по воротам каждые десять минут. Смена тактики Зидана сработала, центральный нападающий Криштиану задачу тренера выполнил. Сыграл как стервятник, забил три мяча. Однако согласитесь, что это парадоксальным образом далеко не самый лучший матч португальца.

Работал на классе, но везло - забивал даже из офсайдов. В последнее время таких матчей у Криштиану становится все больше. Роналду ужасно играет в темповой футбол – и по своим меркам, и вообще, а потом пешком забивает мячи и на опыте берет свое. Сейчас вряд ли существует в природе единственный лучший игрок мира, но Роналду точно может претендовать на звание самой везучей звезды. Пасы-конфетки Каземиро, Рамоса и Марсело, ошибки арбитров и обороны «Баварии» - все складывается так, словно Евро-2016 и не заканчивался.

Статистический анализ. «Реал» превзошел «Баварию»?

Удары: 30 (11) – 20 (2)

Ни одного точного удара не было у немецкого чемпиона до перерыва. Этот ноль описывает, насколько удачно работал «Реал» в плотной обороне. У «Баварии» не было контратак, поскольку Марсело и Карвахаль вместе с Кроосом и Каземиро сидели у своих ворот. Следовательно, Алаба и Рибери слева натыкались на соперников, упираясь в белую стену, а у Лама и Роббена вся спина белой не была – они не протискивались так далеко вперед сквозь сливочную стену. За весь матч «Бавария» дважды ударила и дважды забила – мало. У «Реала» одиннадцать точных ударов – они успешнее в этом смысле.

Владение мячом: 48.1 % - 51.9 %

А вот эта цифра говорит нам, что «Реал» сыграл вторым номером и на контратаках, раз даже в большинстве не смог собрать больше времени с мячом, чем соперник. Тут почти равенство, но при игре вдесятером «Бавария» не отдала мяч, хотя отдала поединок. Правда, тут непонятно, кому именно: арбитрам, Роналду или сопернику в первую очередь?

Точность передач: 85 % - 85 %

Сейчас фанаты «Баварии» будут говорить о судействе, «Реала» - что все по делу, их команда сильнее, а Роналду – лучший из лучших. Но эта цифра скорее доказывает правоту первого абзаца - играли сильные равные соперники, которым надо было пробить пенальти и разойтись по душевым кабинам с чувством собственного достоинства. А равенство по точности передач при небольшом перевесе «Баварии» в их количестве – доказательство класса соперников.

Сэйвы поединка. Выносы Боатенга и Марсело

Вспомнил тех, благодаря кому матч перешел в овертаймы. Арбитр Кашшаи не всегда замечал, когда Нойер вступал в игру, но когда герой первого поединка Мануэль неудачно выпустил мяч из рук, то судья указал бы на центр в случае точного удара Серхио Рамоса. Однако Джером Боатенг совершил главный сэйв первого тайма – вынес мяч с линии ворот.

Немецкий защитник проводит самый неоднозначный сезон в составе «Баварии», но его действия не позволили «Реалу» открыть счет голам на «Сантьяго Бернабеу» - оставил шанс гостям. А Марсело вынес мяч с линии ворот после удара Роббена – второй лучший сэйв матча. Причем мяч летел в одни и те же ворота, ведь команды успели поменяться половинами. Бразилец спас команду Зидана!

Стартовый свисток. Пенальти Левандовски

После этого удара начался футбол. Если бы Видаль забил в Мюнхене второй мяч с пенальти и сделал счет 2:0, вполне возможно, что в ответном поединке «Баварии» была бы не нужна победа, хватило бы и ничьей. Но без гола Левандовски с пенальти второй тайм в Мадриде не стал бы таким важным и увлекательным. Как помните, немецкий пенальти был странным – ошибка арбитра. А тут Роббен грамотно подождал, пока Каземиро поставит ногу.

Арьен умеет симулировать, но в данном случае не пришлось. Бразильский опорник «Реала» сделал ошибку, которая могла стоить его команде места в полуфинале. Ведь теперь у «Баварии» был на поле человек, умеющий реализовать пенальти. К слову, Кашшаи правильно сделал, что не заставил перебивать одиннадцатиметровый – Левандовски знает правила, сыграл грамотно и нагло, пробив почти по центру ворот, перед этим уложив Наваса на газон за счет разрешенной паузы. Хоть в чем-то арбитр прав…

Герой матча. Марсело - 9.5 из 10

Не Роналду, который был полностью зависим от качества передач и слепоты арбитров, имеет право носить звание героя сложного для оценки поединка, а его напарник по левому флангу. Во-первых, до выхода Асенсио именно Марсело прикрывал всю бровку. Во-вторых, спас «Реал» от пропущенного гола – а кто знает, возможно, «Бавария» успела бы тогда забить три и закончить матч. В-третьих, Марсело удивительным образом сохранил свежесть до конца поединка. У бразильца мастерство, характер, удачная работа против Роббена и Лама в защите – блестящий матч.

«Мелкие» судейские ошибки. Решения по Видалю и Каземиро

Кроме крупных ляпов были и «мелкие». Кашшаи имел полное право показать Видалю вторую желтую карточку уже на старте второго тайма. Тут вообще не важно, за кого вы болели сегодня или кому симпатизировали – Артуро, имея желтую карточку, срубил соперника достаточно грубо, чтобы трактовать его действия как агрессию.

Да, венгерский судья может оправдаться следованием «духу игры», красная карточка была бы уместной и правосудной. То же самое можно сказать, когда Каземиро снес Роббена – Арьен мог и травму получить. Кашшаи последовательный арбитр? Вряд ли, скорее испугался рано удалять Видаля, а неудаление Каземиро оправдал первым эпизодом.

И правоту такого утверждения доказало удаление Видаля в итоге за чистый подкат. Нельзя не давать желтые карточки за игру в соперников – Артуро и Каземиро в первых эпизодах действовали агрессивно, а потом удалять человека за жесткий, но правильный ход. «Баварию» несправедливо оставили в меньшинстве, Кашшаи в итоге подыграл «Реалу». А потом его помощники усугубили ситуацию.

«Реал» заслуженно прошел дальше?

Не бывает однозначных побед, если у тебя решающий гол из такого заметного офсайда. Однако в данном случае не столько жаль «Баварию» - согласитесь, они нарывались на вылет в двух матчах подряд, могли и умеют сыграть качественнее. Тут злость берет, что поединок такого уровня отработала бригада арбитров из ФНЛ. «Реал» Зидана приучил, что они удачливые ребята, однако во всем должна быть мера. Такие голы, как второй мяч Роналду – перебор. Как и удаления за подкаты с игрой в мяч.

«Бавария» и «Реал» не показали лучший футбол – умеют играть быстрее, чище, находчивее. Но даже показанного достаточно, чтобы констатировать – играли коллективы уровня финала. Жаль, что один покинул турнир так рано. И способ, которым «Реал» прошел дальше, иначе как спорным не назвать. Дело не в заслуженности или не заслуженности – «Мадрид» опытный кубковый боец, он воспользовался подаренными возможностями. Дело в том, что эти самые шансы подарили и игроки «Баварии», и арбитры. Всегда ужасно, когда правосудие критически важно, а его нет.