Запущено голосование, которое определит девизы команд-участниц Кубка Конфедераций
Сегодня, 22:11 | Источник: FIFA.com | Редакция: Антон Белюсь
Сегодня Международная федерация футбола на своем сайте запустила голосование, суть которого - определить девизы команд-участниц Кубка Конфедераций-2017.
Болельщикам сборной России предложено на выбор три варианта:
1) «Будь верен своей команде!»;
2) «Будущие победы принадлежат тем, кто верит в свои мечты!!!»;
3) «Россия только вперед! Мы в тебя верим! Победа нас ждет!».
Голосование будет открыто до 2 мая. Свой голос можете отдать здесь.
Ранее президент РФС Виталий Мутко сообщил, что Российский футбольный союз не будет иметь финансовой выгоды от Кубка Конфедераций.
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2) «Будущие победы принадлежат тем, кто верит в свои мечты!!!»;
3) «Россия только вперед! Мы в тебя верим! Победа нас ждет!».
Что за бред.Ничего у вас не выйдет!
единственный вариант номер 2 -МЕЧТЫ-мечтать не вредно.
мы играем как котята.
Эх ё/т мать лучше в шахматы играть!