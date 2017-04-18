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Запущено голосование, которое определит девизы команд-участниц Кубка Конфедераций

Соккер.Ру // Кубок Конфедераций 2017, Заграница: события, Россия
Сегодня, 22:11 | Источник: FIFA.com | Редакция: Антон Белюсь

Сегодня Международная федерация футбола на своем сайте запустила голосование, суть которого - определить девизы команд-участниц Кубка Конфедераций-2017.

Болельщикам сборной России предложено на выбор три варианта:

1) «Будь верен своей команде!»;

2) «Будущие победы принадлежат тем, кто верит в свои мечты!!!»;

3) «Россия только вперед! Мы в тебя верим! Победа нас ждет!».

Голосование будет открыто до 2 мая. Свой голос можете отдать здесь.

Ранее президент РФС Виталий Мутко сообщил, что Российский футбольный союз не будет иметь финансовой выгоды от Кубка Конфедераций.

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