Запущено голосование, которое определит девизы команд-участниц Кубка Конфедераций

Сегодня Международная федерация футбола на своем сайте запустила голосование, суть которого - определить девизы команд-участниц Кубка Конфедераций-2017.

Болельщикам сборной России предложено на выбор три варианта:

1) «Будь верен своей команде!»;

2) «Будущие победы принадлежат тем, кто верит в свои мечты!!!»;

3) «Россия только вперед! Мы в тебя верим! Победа нас ждет!».

Голосование будет открыто до 2 мая. Свой голос можете отдать здесь.

Ранее президент РФС Виталий Мутко сообщил, что Российский футбольный союз не будет иметь финансовой выгоды от Кубка Конфедераций.