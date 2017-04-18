Макси Лопес облил водой пятую точку арбитра и избежал наказания
Вчера, 23:02 | Источник: Thesun.co.uk | Редакция: Антон Белюсь
Нападающий «Торино» Макси Лопес «подмочил репутацию» арбитру Даниэле Довери, который обслуживал поединок 32-го тура Серии А против «Кротоне» (1:1).
Во время небольшой паузы на 31-й минуте встречи, связанной с повреждением игрока соперников, аргентинец решил подшутить над рефери, облив пятую точку последнего водой из бутылки.
Довери сделал вид, что ничего произошло, и не стал наказывать форварда, не показав ему даже желтую карточку.
Видео эпизода можете посмотреть здесь.
Другие материалы по теме:
Вчера
21:24 Видео «Метц» отыграл два мяча у ПСЖ, но не удержал ничью 6
Станислав Горин
«Соккер.ру» не переоценивает выездную победу «Реала» в Мюнхене, поскольку «Бавария» пока не нажала на болевую точку Зидана – игру в защите.
Или войдите через