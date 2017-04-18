Макси Лопес облил водой пятую точку арбитра и избежал наказания

Нападающий «Торино» Макси Лопес «подмочил репутацию» арбитру Даниэле Довери, который обслуживал поединок 32-го тура Серии А против «Кротоне» (1:1).

Во время небольшой паузы на 31-й минуте встречи, связанной с повреждением игрока соперников, аргентинец решил подшутить над рефери, облив пятую точку последнего водой из бутылки.

Довери сделал вид, что ничего произошло, и не стал наказывать форварда, не показав ему даже желтую карточку.

Видео эпизода можете посмотреть здесь.