Кандидаты в сборную на Кубок конфедераций. Часть вторая

Прошло две недели с момента оглашения моей символической сборной кандидатов в сборную России на ближайший международный турнир. Давайте проверим, что изменилось за это время, есть ли стабильные футболисты и новые герои, на которых следует обратить свое пристальное внимание.

Голкипер

Евгений Конюхов («Крылья Советов», 30 лет)

Евгений не является основным голкипером «Крыльев Советов», в этом сезоне сыграл лишь раз, выйдя на поле в недавнем матче против «Анжи», где оставил о себе приятное впечатление, пропустив гол лишь с пенальти. Возможно, после этого матча россиянину удастся усадить на лавку Георгия Лорию, а при стабильной игре в оставшихся весенних матчах чемпионата попасть в список Станислава Черчесова

Левый защитник

Федор Кудряшов («Ростов», 30 лет)

Универсализм Федора позволяет ему успешно играть в центре обороны команды Бердыева, но не будем забывать, что родной позицией Кудряшова является левый фланг защиты. Игрок «Ростова» стабильно получал вызовы на товарищеские матчи и использовался главным тренером на позиции центрального, что в сборной получалось исполнить не лучшим образом, ведь в партнерах нет таких грамотных людей как Сесар Навас и Миха Мевля. Считаю, что на Кудряшова в сборной нужно рассчитывать именно, как на флангового игрока.

Центральные защитники

Сергей Игнашевич (ЦСКА, 37 лет)

Опытный игрок завершил карьеру в сборной, но если получит вызов в нее, то вряд ли откажется от участия на очередном международном турнире. Защита ЦСКА стала надежней при перестроении на трех центральных защитников, в сборной используется та же структура игры, потому есть смысл использовать обученных данной тактике футболистов в клубах и в сборной. Тем более, Сергей, несмотря на свой солидный возраст, остается лидером обороны, он и диагональной передачей обладает, что позволяет ЦСКА выходить из обороны в атаку. Сборной не хватало человека среди защитников, способного отдать первый пас.

Виктор Васин (ЦСКА, 28 лет)

Единственный из защитников ЦСКА, который продолжает получать вызовы в сборную. Васин при Ганчаренко становится ключевым футболистом ЦСКА, и его многочисленные спасения в матче с «Краснодаром» являются сигналом того, что со временем он может стать ведущим защитником сборной. К тому же, не будем забывать, что в ЦСКА линия обороны состоит полностью из россиян и при желании можно использовать целое сыгранное звено в сборной.

Правый защитник

Георгий Зотов («Крылья Советов», 27 лет)

Георгий переехал в Самару только весной, но ему удалось сходу стать игроком основного состава. Вполне надежная игра в обороне и полезные подключения в атаку, не должны оставаться без внимания. В матче с «Анжи» еще и голом отметился. Также имеет опыт игры при трех центральных защитников, что важно для сборной.

Опорный полузащитник

Дмитрий Тарасов (Локомотив, 30 лет) – 2

Второе попадание Тарасова в символическую сборную говорит скорее не о стабильности Дмитрия, а о дефиците опорников с российским паспортом. Ведь, достаточно просто посмотреть, кто цементирует центр поля у российских топ-клубов, чтобы понять о недостатке футболистов высокого класса этого амплуа. Так в «Спартаке» – Фернандо, в ЦСКА – Вернблум, в «Зените» – Хави Гарсия (появлялся на поле Юсупов, но им оказались недовольны еще больше, чем дорогостоящим испанцем), в «Краснодаре» – Каборе и только в «Локо» центр поля выжигают Тарасов с Денисовым. Игорь пока уступает самому себе, потому вновь делаем выбор в пользу Тарасова.

Центральный полузащитник

Роман Зобнин («Спартак», 23 года) – 2

А вот тут уверен, что даже спорить никто не станет. Роман - находка для «Спартака» и главное открытие сезона. Вряд ли кто-то ожидал, что Зобнин с ходу впишется в структуру игры красно-белых и будет невероятно полезным на любой позиции, куда бы его не определил Каррера. Роман из команды, вылетевшей в ФНЛ, перешел в «Спартак» и не просто стал основным футболистом, а стал одним из лидеров команды, идущей на первом месте в чемпионате России по футболу.

Левый полузащитник

Дмитрий Комбаров («Спартак», 30 лет)

В прошлый раз отмечал Кирилла Комбарова, теперь пришло время его брата. Дмитрий всегда был полезен в атакующих действиях, но оставались вопросы по игре в обороне. В последних весенних матчах Комбаров перестал допускать ошибки в обороне (из ляпов можно вспомнить только игру рукой в матче с «Зенитом»), возможно, это связанно с внедрением в состав Георгия Джикии, возможно, сам Дмитрий стал играть более осмотрительно, об этом нужно спрашивать у тренера команды. Мы лишь отмечаем, что левый фланг «Спартака» перестал быть проблемным.

Правый полузащитник

Владислав Игнатьев («Локомотив», 30 лет)

Еще один полузащитник, который играет в обороне. Надо сказать, что Семин не зря нашел новую позицию для Владислава. Да, бывают периодические позиционные просчеты, но игра в три центральных защитника их нивелирует, так что тоже вполне себе достойный кандидат на приглашение в сборную.

Атакующий полузащитник

Александр Головин (ЦСКА, 20 лет) – 2

Александру удалось в столь юном возрасте закрепиться в составе ЦСКА, что явно намекает на наличие таланта. Головин прекрасно оснащен технически и обладает неплохим ударом с двух ног, если не снизит требования к себе и продолжит прогрессировать, то в будущем может привлечь внимание приличных европейских клубов, а уж о невызове в сборную России даже речи идти не может.

Центральный нападающий

Владимир Ильин («Урал», 24 года) – 2

Самый результативный форвард весны не только забивает мячи, но и голевой пас отдать может, как в матче с «Томью». Пока Федор Смолов набирает форму после травмы, а Дзюба продолжает портить отношения со «Спартаком» и диванными критиками, Владимир громко о себе заявляет, пытаясь пробиться в сборную благодаря успешной игре за «Урал».

Резерв: Крицюк («Краснодар»), Цаллагов («Зенит»), Фернандес (ЦСКА), Хубулов («Анжи»), Воробьев («Оренбург»), Смолов («Краснодар»), Дзюба («Зенит»).

Средний возраст футболистов: 28 (средний возраст сборной на крайних товарищеских матчах был 27,8)