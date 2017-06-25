Незаменимый. Акинфеев делает сборную сильнее?

Раз полевые футболисты сборной не в состоянии перекрыть голами явные ляпы голкипера, «Соккер.ру» ищет, в чем смысл безоговорочной ставки на Акинфеева?

Какую пользу Игорь приносит сборной?

Сразу разделим анализ игры небезразличной сборной и ее вратаря. В поражении виноват тренер и команда. Ерохин и Смольников могли забить по мячу. Жирков извинился за удаление, но лучше бы не фолил. Тот же Ерохин мог не дать Араухо нанести удар. Если бы Васин умел быстро бегать – успел к мячу и подстраховал Акинфеева. Но ляп вратаря случился, стал роковым и далеко не первым.

Поэтому, не делая Игоря крайним, нельзя не поднять важный для сборной вопрос. А что Акинфеев привносит? В чем смысл и польза от его незаменимости? Время потеряли, других вратарей толком не опробовали. Акинфеев влияет на командную психологию? Вряд ли, тут известные проблемы с коммуникабельностью. Игорь скорее капитан Мутко и тренеров, чем капитан, выбранный командой. Игнашевич отдал Акинфееву повязку в ЦСКА в свое время под давлением, они до сих пор не друзья.

При Широкове и компании Игорь вообще не был капитаном сборной. Не мастер подбодрить, часто винит напарников в пропущенных мячах сразу после ошибок. Трудно вспомнить официальный решающий матч сборной, а не ЦСКА – тут сразу прошлогодняя чемпионская игра с «Рубином» на ум приходит, когда именно Акинфеев протащил Россию дальше. С ним в воротах пережили все провалы последних лет. И не было ни одного заметного успеха, добытого за счет вратаря. Петарда не в счет, и хорошо, что Игорь тогда не сильно пострадал.

Какой характер у ошибок Акинфеева?

Важный вопрос, поскольку роста, длины рук и прыгучести Игорю не хватает по объективным причинам – не самый высокий голкипер. Впрочем, Очао ниже, но проворнее. Кроме того, Гильермо не ходит на выходы так уверенно и ошибочно, как Акинфеев. Также по серии в Лиге чемпионов знаем дурную привычку Игоря – выходит из ворот на пару метров, замирает, потом меняет решение. Вот вам и гол. Еще одна традиционная ошибка – потеря мяча при выходе и борьбе на втором этаже.

Третий традиционный ляп – выпущенный из рук мяч, видели в сборной и ЦСКА. Четвертая привычка – работа с отскоками. Помните первый круг и гол Глушакова? Многие обратили тогда внимание, как странно Акинфеев сыграл – двумя руками пытался отбить мяч, словно в волейболе. Это грубая техническая ошибка. Против Мексики в первом голе тоже пытался поймать мяч двумя руками. Может, проблемы с периферийным зрением? Пятая привычка – выход с нырком вперед ногами. Что умел Дасаев – не умеет Акинфеев.

Экс-вратарь Нигматуллин – голкипер с техникой, говорит, что Акинфеев ошибался против Португалии и Мексики. Дважды Игорь по давней привычке не рассчитал траекторию полета мяча. И в третьем случае тоже вряд ли сможет объяснить, зачем выходил на линию штрафной, чтобы сыграть ногой? Мяч высоко отлетел после удара о землю, Лосано мог его и не обработать, Васин висел у Ирвинга на спине – не было смысла в выходе и игре ногой. Но Акинфеев пошел, не испугался ударить соперника в грудь – крайне опасное для чужого здоровья решение, и пропустил. Все ошибки глуповатые, но каждый раз был выбор. И Акинфеев делал его неправильно.

Замена не подготовлена, поэтому Акинфеев - непогрешим?

Не знаем, кто сыграет в воротах сборной России без ошибок, но выбирать и готовить голкипера – работа команды Черчесова. Кроме того, если посмотреть абсолютно все пропущенные мячи Акинфеева в ЛЧ, вспомнить ключевые ляпы в сборной и в чемпионатах России, то можно сделать редко встречающийся вывод. Игорю не хватает вратарской школы. Мастерства на автомате. Он был невероятно одаренным подростком с инстинктами, но на определенном этапе подготовки просчитались тренеры, недобрал сам голкипер.

Все его ошибки глупейшие, что выводит на разговор именно о классе. Конечно, если талантливый потенциальный сменщик Лунев – вчерашний любитель, который сам признает, что тренер вратарей «Зенита» над ним смеялся из-за плохой школы, то Акинфеев кажется футбольным божеством. Но проблему национальной команды его статус не отменяет. Если в воротах сборной России Игорь – всегда ждем подвоха. Когда нет уверенности в голкипере, тяжело создать сильную защиту из средних оборонцев. А уверенности в Акинфееве не будет уже никогда.

Почему надо разделять игру Игоря в клубе и сборной?

Акинфеев – безусловный первый номер ЦСКА, там у него другая работа и меньше грубых ошибок. Но в сборной у него категорически не получается. Даже когда сам по себе неплох – вообще ничего не меняется. Сборная Черчесова и так команда тактически неполноценная, а тут еще отрезается пятьдесят вратарских процентов успеха, а вторые пятьдесят не находятся – который раз ошибки Игоря некому закрыть у чужих ворот. Судьба сборной России с Акинфеевым стала скучной. Спасает – вылетают, ошибается – вылетают из-за него.

Таких ошибок, как в Бразилии и на Кубке Конфедераций – в официальных играх, не товарищеских, было бы достаточно, чтобы убрали из основ Нойера, Буффона или Касильяса. Легенд, с которыми Акинфееву сложно тягаться по статусу и мастерству. Яшину долго не прощали куда менее очевидные ляпы и нещадно травили. Игорю дают право на грубые ошибки, всегда защищают, но он разве сделал выводы и перестал «привозить»? Лев Иванович после Чили выиграл «Золотой мяч», почти не пропускал в чемпионате. Акинфеев через три года после Бразилии вылетел из Кубка Конфедераций.

Как гарантировать, что Акинфеев не помешает на ЧМ-18?

Обидно за парня, жаль, что снова Игорь. Но похож Акинфеев на человека, который за год соберется и выстрелит на ЧМ-18? Не похож. Пусть самый опытный. Пусть звезда. Но дальше что? Если у вас есть железные примеры, как благодаря Акинфееву сборная России достигала новых высот в последние лет пять-семь, или вы можете, положив руку на сердце, сказать, что уверены в безупречной игре вратаря на домашнем чемпионате мира – делитесь своим мнением о проблеме сборной России. Ведь найти примеры, когда Акинфеев творил чудеса, сложно.

Может, незаменимость сыграла с Игорем злую шутку? И теперь, чтобы гарантировать, что Акинфеев точно не допустит результативную ошибку в решающем матче на ЧМ-18, возможен только один выход - убрать его из основы, как чилийцы поступили с Браво, которому на родине поставили памятник за Кубки Америки. Но у Черчесова не хватит тренерского чутья и характера для волевого решения, а у Акинфеева, чтобы самому уйти или сделать паузу в интересах команды, чьи защитники вряд ли верят во вратаря с таким количеством ключевых ошибок – умения принимать ответственность.

Три года тому назад Игорь извинился за «детскую ошибку» против Южной Кореи. На Евро-2016 персонально сыграл хорошо, но пошел извиняться за безобразную команду, которую даже его спасения не выручили. А сейчас удивил, когда подчеркнул безразличие к новому ляпу. Отношение к результату изменилось не в лучшую для интересов сборной сторону, а грубые ошибки остались. Так в чем ценность Акинфеева для сборной России, если теперь он даже уже и не переживает?

Никто не спорит, что он лучший и легендарный, но где результат? Игоря незачем критиковать – выше констатируем факты, не придираемся. Не стоит его винить в том, куда довели российский футбол и сборную. Но если непонятно, чем конкретный вратарь полезен команде – например, Акинфеев всегда ужасно руководил обороной, при создании новой линии тоже не помощник, и очевидно, что он подставляет сборную, то можно тихо усадить легенду на скамейку. Бывают незаменимые, но бесполезные. И нередко они же становятся вредными незаменимыми. Интересно, не тот ли это случай?