На место легенды. 11 вратарей против Акинфеева

У Акинфеева снова случился сбой в международном матче. «Соккер.ру» подобрал преемников для Игоря на тот случай, если он все-таки будет лишен «капитанской неприкосновенности».

Вешать всех собак на одного грубо ошибившегося игрока проще всего, в любой неприятной ситуации ищем козла отпущения, а ляпы голкиперов видны, особенно когда они приводят к решающим голам. Акинфеев виноват, но поддерживать гонителей так же глупо, как вставать в безоговорочную позицию: «Игорь – лучший!» Болельщики ЦСКА могут считать эту фразу аксиомой, но те, кто переживает за сборную России, вправе увидеть доказательство теоремы, потому что замечают не только сэйвы Акинфеева, но и грубые ошибки, не только уверенность, но и страх.

Игорь начал играть очень рано, его называли голкипером без нервов – мол, большинство вратарей выходят на пик формы ближе к 30-ти годам, когда осваивают искусство концентрации, а этот парень одарен внутренним спокойствием от природы. Оказалось, что это не так: напротив, Акинфеев действует на предельном уровне напряжения, что порой приводит к блестящим встречам, а в иных случаях оборачивается колоссальными разочарованиями. Игорь сверхнадежен в рутинных встречах ЦСКА, но когда ответственность возрастает – в Лиге чемпионов, на крупных турнирах в составе сборной России, то жди или чуда, или беды. Это устоявшаяся система. Может ли кто-то сыграть лучше не идеального, но по-прежнему первого номера?

Незаменимый. Акинфеев делает сборную сильнее?

Владимир Габулов («Арсенал Тула», 33 года)

Начинаем с голкиперов, которые были включены в состав сборной России на Кубок Конфедераций, хотя выбор в пользу Габулова стал неожиданностью, ведь в предварительной заявке Владимира не было. Черчесов взял на Кубок Конфедераций соотечественника-осетина, отцепив от команды Александра Беленова. Возможно, сыграло свою роль и мнение Акинфеева, который хорошо знаком с Габуловым. Владимир первую половину прошедшего сезона сидел без практики, а весной играл тульский за «Арсенал», где порой был на высоте, а порой – не был. Поднимите руку, кто видит его первым номером сборной?

Гильерме («Локомотив», 31 год)

Хотелось бы увидеть вратарскую бригаду, сформированную из лучших российских вратарей, а не на основании смежных причин. Было ли это на Кубке Конфедераций? Пусть каждый ответит для себя. Гильерме не стал сильнее всех отечественных вратарей, кроме Акинфеева, из-за того, что является урожденным бразильцем, который обзавелся российским паспортом. Хотя это хорошая политическая причина держать его в команде. Забавно, что оба коллеги из заявки на Кубок Конфедераций не являются достойными конкурентами Игоря. Черчесов позвал двух «Чепчуговых», чтобы не нервировать своего капитана?

Александр Беленов («Уфа», 30 лет)

Пожалуй, самый недооцененный российский голкипер: Беленов на протяжении шести последних лет является бессменным стражем команд РФПЛ, часто называется в числе лучших вратарей нашего чемпионата, но до сих пор даже не дебютировал за сборную, только пару раз участвовал в сборах. Не скажу об исходе борьбы, но Александр мог бы навязать Акинфееву конкуренцию за место в воротах сборной.

Артём Ребров («Спартак», 33 года)

На основании достижений в кампании 2016/2017 и с учетом травм Джанаева, Лунева и Крицюка именно тройка Акинфеев – Беленов – Ребров выглядела бы наиболее логично в заявке на Кубок Конфедераций. Артем несколько раз объяснял, что уже взрослый парень и не рвется в сборную, чтобы просиживать штаны на лавке. Позже Ребров уточнял, что это не из чувства собственной важности, а реальная оценка ситуации. Вице-капитан «Спартака» подчеркнул то, что и так известно: в сборной России даже не рассматривается конкуренция на последнем рубеже. Есть Акинфеев, а кто остальные мастера в перчатках – неважно. Не самая здоровая ситуация.

Станислав Крицюк («Краснодар», 26 лет)

Крицюк по вратарским меркам молод, успел поиграть в Европе, но возвращение из Португалии в Россию не обязательно лучший шаг с точки зрения развития карьеры. Станиславу нужно очень постараться, чтобы не повторить горький опыт Лодыгина, который тоже начал за здравие, а затем пустился во все тяжкие. Крицюк начал в «Краснодаре» с четкой уверенной игры, но впоследствии сталкивался с приключениями, которых каждый голкипер желает избежать.

Сергей Рыжиков («Рубин», 36 лет)

Отмечаем ветерана из уважения, но Сергей и в лучшие свои годы не был избалован вызовами в сборную, а теперь, накануне 37-летия, трудно рассчитывать на захватывающую международную карьеру. Хотя, как знать. Вдруг Рыжиков выдаст мощнейший сезон под руководством Бердыева, а сборной России будет нужен опытный и надежный вратарь не для будущего и перспектив, но конкретно для ЧМ-2018?

Сослан Джанаев («Рубин», 30 лет)

Впрочем, Рыжикову сначала нужно удержаться на посту первого номера «Рубина», ведь появление конкурента в лице Джанаева может оставить Сергея без игровой практики. У казанцев мощнейшие голкиперы, а Сослан Тотразович, если выйдет на уровень, которым хвастался прошлой осенью в «Ростове», сможет претендовать не только на место в воротах «Рубина», но и на вызовы в сборную.

Андрей Лунёв («Зенит», 25 лет)

Этот парень лихим ветром ворвался в российский футбол: великолепно проявил себя в «Уфе», а зимой перебрался в «Зенит», где вскоре усадил Лодыгина в запас и добился статуса лучшего новичка питерцев в зимнее трансферное окно. В игре Лунева отмечаем видимое отсутствие слабых мест и то обстоятельство, что его потенциал пока не выработан до конца, что позволяет надеяться на дальнейший рост.

Никита Медведев («Локомотив», 22 года)

Автор самой продолжительной сухой серии в чемпионатах России перебрался в «Локомотив» из «Ростова». Никита получает свой аванс благодаря весомому достижению, но Медведеву сперва предстоит выиграть конкуренцию у бессменного голкипера «железнодорожников» – Гильерме.

Александр Селихов («Спартак», 23 года)

Те же самые слова адресуем Селихову, который заявил о себе в составе «Амкара», но в «Спартаке» пока вынужден мириться с ролью дублера. Естественно, запасной игрок, пусть даже из состава чемпионов России, не может претендовать на то, чтобы вытеснить Акинфеева из рамки сборной, однако у Александра есть талант и много времени на его реализацию. Впрочем, ему важно как можно скорее выиграть конкуренцию у Реброва и тем самым приблизить себя к главной команде страны.

Антон Митрюшкин («Сьон», 21 год)

У Антона солидный опыт в составе сборных России разных возрастных категорий, он выигрывал Евро для 17-летних, а пару лет назад не постеснялся уехать в Швейцарию, где прекрасно себя проявляет и ждет предложения, от которого не сможет отказаться, а спрос на трансферном рынке на молодого вратаря стабильно высокий. Черчесову стоит посмотреть на Митрюшкина в будущих товарищеских матчах, толковый вратарь растет.

Вывод. Грех жаловаться на отсутствие голкиперов: есть молодые, опытные, ждущие своего шанса, уже проверенные бойцы и прогрессирующие парни. На любой вкус. И есть Акинфеев. Ставя Игоря отдельно от его коллег и как бы в противовес им, получаем нарушение принципов конкуренции. Судя по всему, нарушение осознанное и преследующее благую цель – создать для Акинфеева комфортную обстановку в сборной. Но в этом и заключается проблема: Игоря определили сильнейшим априори и ведут формирование вратарской бригады, исходя из этого. А если исходить из интересов сборной, то нужны лучшие голкиперы и живая конкуренция, а не заранее повешенная на голову Акинфеева корона.