За кого болеть в решающих матчах КК-2017?

«Соккер.ру» взвешивает впечатления и эмоции после группового турнира Кубка Конфедераций и формирует карту симпатий для каждой из четырех команд, претендующих на трофей.

Перед стартом Кубка Конфедераций мы уже задавались подобным вопросом, но тогда в ход шли общие аргументы, давние симпатии и долг перед отечеством. Сборная России покинула домашний турнир, в полуфинал вышли команды, которым предсказывали успех на групповом этапе. Теперь мы попробуем понять: чем Мексика, Португалия, Германия и Чили «зацепили» зрителя по итогам трех сыгранных матчей? Удалось ли кому-то из этих сборных обрести новых поклонников?

За сборную Португалии!

Португальцы – обидчики сборной России, поэтому в случае победы Роналду и Ко на турнире появится еще один повод для оправданий: вот, мол, какому сильному сопернику мы проиграли всего лишь 0:1. Но это скорее местечковый аргумент. Команда Фернанду Сантуша нравится своей организованностью и тем, что прибавляла от матча к матчу на Кубке Конфедераций. В игре с Мексикой португальцы позволяли себе вольности и не удержали победу, против сборной России сыграли так убедительно, что наши футболисты не нанесли не единого удара в створ ворота Руя Патрисиу, а Новую Зеландию подопечные Сантуша разгромили со счетом 4:0.

Кстати, этот матч в Санкт-Петербурге пока остается самым посещаемым на турнире, что подчеркивает интерес российских любителей футбола к команде, за которую играет Криштиану Роналду. Сборная Португалии подчеркнула свое уважительное отношение турнира и на групповом этапе подтвердила статус одного из фаворитов, а Роналду, которому оказалось по силам собрать на стадионе «Санкт-Петербург» более внушительную аудиторию, чем сборная России, играет «на все деньги»: на счету лидера «селесао» два забитых мяча и результативная передача. Наверное, такие солидные команды не способны вызывать ярких эмоций – это удел выскочек, но сборная Португалии определенно внушает уважение своей четкостью, выверенной работой на футбольном поле и отношением к делу.

За сборную Германии!

Как и португальцы, немцы забили 7 голов на Кубке Конфедераций, это две самые результативные команды, но сборная Германии при этом единолично самая зрелищная дружина. В играх с участием Бундесманшафт было забито 11 голов, причем сами немцы в двух поединках отправляли в ворота соперников по три мяча и пропускали при этом в ответ. Йоахим Лев предоставил отдых звездам и привез на Кубок Конфедераций преимущественно молодых игроков, которые, тем не менее, претендуют на победу в турнире. Играют легко, весело, размашисто. Очень живая команда, по понятным причинам нестабильная и несыгранная, зато прыткая, бесстрашная и с характером. Немцы порадовали зрителей обилием голов в матчах с Австралией и Камеруном, сумели отыграться после быстрого гола Алексиса Санчеса в матче с Чили. Немцев поддерживать просто, особенно нынешний созыв команды: на молодых ребят не давит ответственность, но в то же время они голодны до побед. Традиционная для немцев «машинная» философия на Кубке Конфедераций скорее у Португалии, в то время как сборная Германии близка к бразильской философии. И это действительно «цепляет».

За сборную Чили!

Европейские сборные и их звезды точно не останутся без поддержки, а как же команды из Латинской Америки? Чилийцы пока не то чтобы впечатлили яркой игрой на Кубке Конфедераций, но Видаль, Санчес и их товарищи – это, в первую очередь, команда бойцов, что уже было подтверждено. Пока каждый матч для «красной команды» становится сумасшедшим испытанием, но подопечные Хуана Антонио Пицци достойно справились с задачей по выходу в полуфинал, хотя это было и нелегко. В игре с Камеруном ничейный счет на табло сохранялся до 81-й минут, матчи против Германии и Австралии завершились с одинаковым результатом 1:1, причем в игре с «соккеруз» пришлось отыгрываться, оказавшись на грани катастрофы, ведь второй гол австралийцев выводил в плей-офф именно их. Чилийцы очень дерзкие, отчасти даже «гопники», но влюбляют в себя невероятной мотивацией и волей к победам. Еще крайне любопытная команда в плане коварности построений и перестроений: сам Йоахим Лев отмечал, что сборная Чили – абсолютно нечитаемая и непредсказуемая команда.

За сборную Мексики!

Еще одни обидчики сборной России, причем в решающем матче. Досадно наша команда уступила «Эль Тре», но теперь ничего не попишешь. Ненавидеть более успешных противников любимой команды неконструктивно, да и мексиканцы абсолютно не располагают к негативным чувствам – что команда, что их болельщики, добавляющие Кубку Конфедераций колорита. Мексика, как Чили, представляет собой тип команды, не зацикливающейся на чем-то одном, и это разнообразие вызывает симпатию к подопечным Хуана Карлоса Осорио. Некоторые футболисты переманивают на сторону мексиканцев дополнительных неопределившихся болельщиков: главным образом это Чичарито и Гильермо Очоа, чьими сэйвами мы все восхищались еще во время чемпионата мира в Бразилии. Можно напомнить и о третьем – Рафаэле Маркесе, самом возрастном игроке КК-2017 в России, который может установить рекорд турнира, выиграв заветный трофей спустя 18 лет после первой победы. Самобытная и техничная команда с акцентом на атаку, забивавшая по два мяча в каждом из трех матчей группового этапа, знает себе цену, но не зазнается. Кроме того, Мексика не выглядит фаворитом решающих стадий Кубка Конфедераций, а условно «слабым» всегда сочувствуют и ждут от них неожиданных результатов.