30
«Тосно» сыграет с загребским «Динамо» на сборе в Словении
Сегодня, 18:13 | Источник: ФК "Тосно" | Редакция: Максим Коджеспиров
В четверг, 29 июня, футболисты «Тосно» отправятся на заключительный подготовительный сбор в Словению. Там команда проведет три контрольных поединка: 1 июля – с «Интером» (Запрешич, Хорватия), 4 июля – с «Динамо» (Загреб, Хорватия), 7 июля – с «Чукарички» (Белград, Сербия).
Накануне «Тосно» сыграл вничью с «Химками» (2:2) в товарищеском матче.
Другие материалы по теме:
Александр Чистяков
«Соккер.ру» взвешивает впечатления и эмоции после группового турнира Кубка Конфедераций и формирует карту симпатий для каждой из четырех команд, претендующих на трофей.
12:48 Видео ЦСКА представил промо-ролик к новому сезону 42
Вчера
Александр Чистяков
Три четверти матчей Кубка Конфедераций сыграны, впереди важные встречи, а «Соккер.ру» подводит итоги группового раунда в цифровом формате.
12:11 Фото В Сети появились фото новой формы «Спартака» 188
25 июня 2017
60
Или войдите через