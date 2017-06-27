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«Тосно» сыграет с загребским «Динамо» на сборе в Словении

Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2017/2018, Россия: события, Тосно, Динамо Зб, Интер, Чукарички
Сегодня, 18:13 | Источник: ФК "Тосно" | Редакция: Максим Коджеспиров

В четверг, 29 июня, футболисты «Тосно» отправятся на заключительный подготовительный сбор в Словению. Там команда проведет три контрольных поединка:  1 июля – с «Интером» (Запрешич, Хорватия), 4 июля – с «Динамо» (Загреб, Хорватия), 7 июля – с «Чукарички» (Белград, Сербия).

Накануне «Тосно» сыграл вничью с «Химками» (2:2) в товарищеском матче.

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