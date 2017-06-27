«Тосно» сыграет с загребским «Динамо» на сборе в Словении

В четверг, 29 июня, футболисты «Тосно» отправятся на заключительный подготовительный сбор в Словению. Там команда проведет три контрольных поединка: 1 июля – с «Интером» (Запрешич, Хорватия), 4 июля – с «Динамо» (Загреб, Хорватия), 7 июля – с «Чукарички» (Белград, Сербия).

Накануне «Тосно» сыграл вничью с «Химками» (2:2) в товарищеском матче.