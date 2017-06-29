Битва экстрасенсов. «Чёрная магия» в футболе

«Порту» обвинил «Бенфику» в связях с колдуном, а Испания на Евро-2008 обыграла Россию благодаря куклам вуду. «Соккер.ру» заряжает вашу воду и делится дикими историями.

В великом клубе «Порту» сошли с ума?

«Порту» обвинил «Бенфику» в победах с помощью колдуна. Прагматики, продающие Мангала втридорога, украли переписку президента «орлов» Луиса Филипе Виейры и шамана из Гвинеи-Бисау, «доктора» Армандо Нага. Дядя работает в полиции, а в свободное время вершит футбольные судьбы в далекой Европе.

Расценки на «лечение» скромные. 100 тысяч евро – португальское чемпионство, по 10 тысяч надо заплатить за каждую победу в группе ЛЧ, по 30 тысяч – за каждый успех в плей-офф. Говорят, «Бенфика» отдала колдуну 136 000 евро. Выходит, платила также за победы в Кубке Португалии – там каждая всего по 1000 евро, копейки.

Нага придумал идеальную схему – обещает фавориту победы. Хотя даже поражений не боится. Позабавило, что когда «Боруссия» размазала «Бенфику» в плей-офф ЛЧ 4:0, и президент «орлов» Виейра написал письмо с претензией, то Нага легко нашел оправдание: его не было в Гвинее-Бисау, а пока передал важные инструкции «помощнику великого Мастера», Дортмунд успел накидать четыре гола.

Обамеянг, габонский Бэтмен, не боится темной магии! Только не смейтесь, но «Порту» подаст на «Бенфику» жалобу из-за «применения неспортивных методов борьбы». Причем тема с магией в футболе в Португалии давняя. Многие слышали о «проклятии Гуттманна» - гению отказали в увеличении оклада, и Бела сказал, что «Бенфика» до 2062 года не выиграет ни один большой европейский финал.

«Орлы» проиграли восемь финалов подряд с того времени! Может, поэтому они в такую чушь верят? Впрочем, португальцы в целом – народ довольно суеверный. Был, например, некий астролог «доктор» Зандинья, который проклял «Спортинг» за отказ заплатить. «Львы» якобы из-за него 18 лет были без титула, пока Зандинья не умер. Кстати, свои два инфаркта не старый еще «доктор» не увидел и попутно придумал десятки не сбывшихся предсказаний.

Испания обыграла Россию благодаря магии?

Попутно раскроем тайну серии Акинфеева, пристегните ремни! Понятно, что сложно с выражением лица Сергея Дружко читать эти строки, но соберитесь. В Испании нашлись люди, уверенные – сборная впервые за 44 года выиграла крупный турнир в 2008 году именно благодаря колдунам. Испанские шутники по ходу Евро открыли сайт с куклами вуду, предлагали покупать фигурки соперников и «калечить».

Испанские фанаты радостно разбирали куклы. Суеверные поклонники считали, что Италию по пенальти обыграли именно благодаря магии вуду, а не Касильясу. А когда пришлось еще раз встретиться с Россией в полуфинале, то в продажу поступили фигурки в форме сборной Хиддинка с четвертым номером на спине. Тайна раскрыта – Игнашевича еще тогда «сглазили». А черная магия такая сильная (учтите, что ЧМ-10 и Евро-12 выиграли вуду, а не Иньеста с Хави), что случайно перекинулась на ЦСКА в Лиге чемпионов.

Выпускник тайных школ Шаолиня Игорь Акинфеев точно обладает экстрасенсорными способностями уровня одного телеканала. Поэтому вратарь интуитивно невзлюбил Сергея – «проклятого» защитника, из-за которого пропускает столько лет. Может, раз Игнашевич не играл против Мексики, хитрые мучачос завели куклу самого Акинфеева? У них дико популярна «церемониальная магия» - все становится на свои места. Надо Мутко рассказать о колдовстве, будет универсальное оправдание для ЧМ-18 – против России работают колдуны!

Австралийцы не отдали долг и пострадали?

Магия в футболе объединяет все конфедерации. Например, австралийцы на Кубке Конфедераций забыли заплатить колдунам и вылетели. А вот в 1969 году «соккеруз» играли в стыковых матчах по пути в финальную часть ЧМ-70 с Родезией, которая теперь известна как Зимбабве. В футбольном мастерстве внуки жуликов из Европы не были уверены, но нашли на родине Эйсебио в Мозамбике мощного «колдуна».

Родезия после двух ничьих с Австралией в третьем матче проиграла 1:3 - шаман «сглазил», зарыв кости у штанги. Но хитрые австралийцы отказались заплатить за работу и помощь. В результате колдун проклял сборную из далекого континента – они не попали в Мексику, проиграв Израилю, а с 1970 по 2006 год лишь раз пробились на ЧМ, но провалились. В 2004 году австралийский ведущий и комик Джон Сафран прочитал об этой легенде и решил пошутить.

Полетел в Мозамбик, просил прощения за обман, нанял колдуна, который поливал его в центре футбольного поля кровью убитой курицы. После эксцентричной выходки, как известно, Австралия Хиддинка вышла в плей-офф на ЧМ-06. Остановил их только продавший душу дьяволу футбольного долголетия Франческо Тотти ударом с пенальти. Комик Сафран просто издевался, но после ЧМ ему часто писали письма с благодарностями! Кстати, после того «ритуала прощения» Австралия трижды подряд выходила на чемпионаты мира.

Йоахим Лев – темный маг и чародей?

Перуанские шаманы и бразильские колдуны в один голос уверяли, что сборная Бразилии выиграет домашний чемпионат мира. Один из местных выдающийся колдунов вуду угрожал немецким футболистам накануне полуфинала навести порчу перед поединком против «селесао». Таким занимался лавочник из Рио Хелио Силман, и результат вы знаете – 7:1 в пользу Германии. Но у нас есть объяснение, почему проклятие зеркально свалило с ног саму Бразилию.

Не потому, что магии не существует - не подумайте, и не из-за игры Крооса, Тони – презренный магл. Зато Лев – великий чародей, Клозе подтверждает. Именно немец стал для Роулинг прототипом для создания персонажа Северуса Снейпа. Помните, Лев ел козявки, а также нюхал руку после того, как совал пальцы себе в штаны? Это немецкая магия! Причем на Кубке Конфедераций Лев снова провел мерзкий ритуал со штанами – чтобы защитить молодую сборную Германии от чилийских и мексиканских шаманов. Если сегодня поужинает козявками, немцы выиграют Кубок Конфедераций! Но это не точно.

Почему в Африке запрещают магию в футболе?

Основные магические дороги ведут преимущественно в Африку. Довелось читать, что сборная Бразилии времен Пеле сотрудничала с шаманом, но это мелочи в сравнении с Африкой – местные клубы и сборные постоянно обвиняют друг друга в применении магии. На КАН-2002 арестовывали легендарного голкипера Нконо за «ритуалы», и лучше не знать, сколько сотен тысяч фунтов африканские звезды АПЛ заносят магам – британцы уверены, что счет пошел на миллионы.

Там и ритуальные убийства козлят и куриц, и обливания кровью львов. И поездки в родную деревню ради ритуалов с девственницами с благословения жен! Хорошо, хоть африканский француз Канте не верит в шаманов – не хотелось бы, чтобы лучший игрок сезона в АПЛ резал кур и этим объяснял прогресс. А вот ганец Андре Айю рассыпал по полю белый магический порошок (не тот), чтобы наслать проклятие на соперников. Адебайор много лет обвиняет свою маму Элис и сестер в применении против него «черной магии».

В результате мать Эммануэля, который получал миллионы фунтов за сидение на скамейке в Англии, продавала пластиковые пакеты, чтобы себя прокормить. А все потому, что многие африканцы верят в магию «джуджу». Молодежную сборную Сегенала даже называют «Джуджу Бойс», ведь в этом году их футболист достал из гетр и бросил в ворота Замбии мертвую летучую мышь. Это взбесило форварда «Спартака-2» Сакала – начал толкаться с сенегальцами. Замбийцы не верят в ритуалы и, к слову, обыграли Сенегал 2:0.

Но были и другие случаи – на клубном уровне форвард из Руанды в прошлом году положил у штанги «магический артефакт», а позже забил гол. За ним смешно гонялись соперники, но Федерация футбола Руанды устала получать жалобы от клубов – представьте, сколько прошений о наказании приходилось рассматривать за год, и запретила применение черной магии в их лиге. Получается, официальная ячейка ФИФА признала «черную магию» реальной? Ведь как можно запретить то, чего нет?

Разве кто-то верит в колдунов в 21 веке?

По всему миру хватает организаций, которые обещают человеку большие деньги за подтверждение паранормальных способностей в условиях строгого научного эксперимента. Один из таких больших центров не так давно закрылся – после сотен попыток приходили только шарлатаны.

Но если думаете, что в мире только в Африке и в Португалии верят в черную магию, то упустили из виду, что в России собираются учредить аналог Министерства магии. Хотят завести реестр «гадалок», которым будут выдавать «лицензии». Почему? А потому что свыше 20 % россиян, примерно 28 миллионов человек, пользовались их услугами.

Процент нехитрых афер зашкаливает, ведь речь о пятой части жителей страны! При этом в России, где через год будет Мундиаль, не наберется 28 миллионов активных и вовлеченных футбольных болельщиков. Стоит удивляться, что в истории футбола тоже достаточно историй, связанных с «проклятиями» и «черной магией»? Шутки шутками, можно поиздеваться над дремучестью «Порту» и «Бенфики», но сравните две российские цифры.

1.5 миллиарда долларов против 5 миллионов. «Спартак» за чемпионство получит несчастные для большой лиги пять миллионов долларов от РФПЛ. А «гадалкам» заносят минимум 1.5 миллиарда долларов в год в стране, где официально 22 миллиона человек за чертой бедности, то есть нуждающихся хватает. «Экстрасенсы» в разы успешнее и популярнее, чем российские футбольные клубы – дикость в двадцать первом веке даже без выезда в Португалию!