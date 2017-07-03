Кубок Конфедераций за 15 минут

Не смогли уделить внимание Кубку Конфедераций или осознанно проигнорировали турнир? «Соккер.ру» дает уникальную возможность узнать все самое важное о КК-2017.

Перед стартом Кубка Конфедераций

Накануне турнира традиционно обсуждались кадровые потери и решения тренеров, а также готовность арен и газонов к приему матчей турнира. Немало копий было сломано вокруг состава сборной Германии, которую обвиняли в игнорировании Кубка Конфедераций из-за нежелания Йоахима Лева везти в Россию главных звезд. Сборная России несла потери: Алан Дзагоев и Марио Фернандес не попали в окончательную заявку из-за повреждений, Артем Дзюба покинул расположение главной команды страны по решению Черчесова, а Роман Зобнин, наигрывавшийся в старте, порвал крестообразные связки в товарищеской игре против Венгрии.

День 1. 17 июня

Группа A. Россия – Новая Зеландия – 2:0

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Перед матчем открытия Владимир Путин пообещал, что «гости Кубка Конфедераций узнают гостеприимную, радушную и открытую для мира Россию», Джанни Инфантино заговорил по-русски, а кот-оракул по кличке Ахилл предсказал успех команды Станислава Черчесова. И наши парни не подкачали. Первый гол Кубка Конфедераций, забитый при непосредственном участии Дениса Глушакова, в итоге был записан на новозеландского защитника Бокселла. Таким образом, автором первого забитого мяча в какие нужно ворота на турнире стал Федор Смолов.

Цитата дня. Денис Глушаков: «Не показалось ли мне, что Новая Зеландия – это уровень ФНЛ. Мы и сами в некоторых матчах играем так, будто мы тоже там недалеко».

День 2. 18 июня

Группа A. Португалия – Мексика – 2:2

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Группа B. Камерун – Чили – 0:2

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В Казани португальцы дважды выходили вперед, но не сумели удержать победу над мексиканцами, пропустив решающий гол в компенсированное время второго тайма. Чилийцам пришлось помучиться в игре с Камеруном, а игра стала бенефисом системы видеоповторов, благодаря которым Эдуардо Варгас лишился одного гола, зато приобрел другой. Также после просмотра повтора был отменен гол Пепе в игре Португалия – Мексика.

Цитата дня. Артуро Видаль: «Мы впервые столкнулись с применением новой техники. Нам объясняли, как это работает, но не всегда просто принять, когда затрагиваются твои интересы. Вместе с тем считаю, что видеоповторы - полезное нововведение».

День 3. 19 июня

Группа B. Австралия – Германия – 2:3

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Немцы начали путь за Кубком Конфедераций с победы над австралийцами в матче, который состоялся в Сочи. Эта игра собрала аудиторию в 28 тысяч человек, став одной из худших по посещаемости на КК-2017. Глава ФИФА Джанни Инфантино признался, что ФИФА устраивает посещаемость поединков Кубка Конфедераций, а атмосферу назвал «просто потрясающей».

Цитата дня. Эмре Джан: «Я считаю, что футболу не нужны видеоповторы. У всех могут быть разные мнения, но я считаю, что фактор судейских ошибок имеет право на существование. Я согласен с мнением, что это убивает эмоции».

День 4. 21 июня

Группа A. Россия - Португалия – 0:1

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Группа A. Мексика – Новая Зеландия – 2:1

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Сборная России, пропустив в дебюте встречи от Криштиану Роналду, так и не нашла возможности ответить своим голом или хотя бы ударом в створ, хотя 15-20 минут во втором тайме подопечные Черчесова играли быстро и дерзко. Волевая победа сборной Мексики над новозеландцами сделала расклад для нашей команды прозрачным: требовалась победа в заключительном раунде группового этапа.

Цитата дня. Игорь Акинфеев: «Пропущенный гол на 80 процентов – моя ошибка. Будем дальше работать и надеяться, что таких глупых ошибок больше не будет».

День 5. 22 июня

Группа B. Камерун - Австралия – 1:1

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Группа B. Германия – Чили – 1:1

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Германия и Чили еще не знали об этом, но в Казани они отрепетировали будущий финал Кубка Конфедераций, который через десять дней после первой встречи состоялся в Санкт-Петербурге.

Цитата дня. Йоахим Лёв: «Стадион „Казань Арена“ прекрасен, как и сочинский. И там, и здесь – отличные современные сооружения. Газон в отличном состоянии, на нём можно здорово играть».

День 6. 24 июня

Группа A. Мексика – Россия – 2:1

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Группа A. Новая Зеландия - Португалия – 0:4

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Момент истины настал для сборной России в матче с Мексикой, который приняла Казань. Подопечные Черчесова классно играли в первом тайме и даже открыли счет, на что мексиканцы ответили курьезным мячом Араухо, а после перерыва закатили победный после грубейшей ошибки Акинфеева. Спустя всего неделю после старта на Кубке Конфедераций сборная России покинула домашний турнир, многие футболисты покидали поле со слезами на глазах. Тем временем, Португалия одержала самую крупную победу КК-2017 и обеспечила себе первое место в группе, а Криштиану Роналду в третий раз подряд был признан лучшим игроком матча.

Цитата дня. Игорь Акинфеев: «Сейчас меня опять будут полоскать? Ничего страшного. Полоскайте, пожалуйста. Готов ли к негативу? А что мне, пойти повеситься? Полоскайте!»

День 7. 25 июня

Группа B. Чили - Австралия – 1:1

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Группа B. Германия – Камерун – 3:1

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Немцы после скучнейшего первого тайма против Камеруна после перерыва забили трижды и пропустили разок в ответ. Чилийцы в какой-то момент находились в одном пропущенном голе от вылета с турнира, но сумели собраться и вышли в плей-офф, уйдя от поражения в игре с Австралией.

Цитата дня. Артём Дзюба (прокомментировал сделанный накануне с Кокориным «месседж», наделавший много шума): «Этот message – шутка, просто эмоция. Мы не в первый раз используем похожие жесты. Люди что-то додумывают за нас и пытаются раздуть скандал, лишь бы очернить кого-то».

Полуфинал. День 8. 28 июня.

Португалия – Чили – 0:0 (по пенальти 0:3)

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После этого матча Криштиану Роналду отправился к своим новорожденным детям, а вся страна Чили стояла на ушах. Совершенно не скучная нулевая ничья в основное и дополнительное время, а потом серия пенальти, где геройствовал Клаудио Браво, отразивший три удара португальцев из трех.

Цитата дня. Артуро Видаль: «Браво – один из лучших вратарей мира. Перед серией послематчевых пенальти он сказал, что отобьёт два-три удара, и оказался прав. Блестящая работа нашего голкипера».

Полуфинал День 9. 29 июня.

Германия – Мексика – 4:1

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Пожалуй, ярчайший матч турнира. Зрители увидели пять забитых мячей, но их могло быть и в два раза больше. Сборная Мексики не сдавалась, но молодые немцы были на голову сильнее.

Цитата дня. Амин Юнес: «Мы вне себя от радости, что таким молодым составом показываем столь высокий результат. Мы же никогда раньше вместе не играли! Каждый в этой команде горд, что смог оказаться в национальной сборной. Мы много работаем - и это приносит результат».

День 10. 2 июля

Матч за 3-е место. Португалия - Мексика – 2:1

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Финал. Чили – Германия – 0:1

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В матчах за призовые места сошлись команды, которые уже играли между собой на групповой стадии и тогда не смогли выявить победителей. На этот раз европейские сборные оказались сильнее дружин из Латинской Америки. Португалия взяла третье место, а Германия стала обладателем Кубка Конфедераций!

Цитата дня. Маттиас Гинтер: «Мне очень понравилась Россия, мы увидели много красивых мест. Были в Сочи, там очень красиво и тепло. Приехали в Петербург - он другой, но тоже красивый, ждем с нетерпением следующего года, чтобы приехать снова».

Кубок Конфедераций завершен, но большие и малые итоги турнира еще не подведены. Следите за обновлением специального раздела, чтобы владеть исчерпывающей информацией. Подводя черту, процитируем всегда позитивного Виталия Леонтьевича Мутко: «Я думаю, этим Кубком Конфедераций мы доказали, что Россия - футбольная страна. Финал прошел на высоком уровне, турнир прошел на высоком уровне, болельщики болели на высоком уровне. Поздравляю всех с тем, что у нас прошел такой прекрасный турнир!»