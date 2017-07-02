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Клаудио Браво получил «Золотую перчатку» Кубка Конфедераций-2017
Сегодня, 23:22 | Редакция: Максим Коджеспиров
Голкипер сборной Чили Клаудио Браво признан лучшим вратарем Кубка Конфедераций-2017. Браво получил «Золотую перчатку ФИФА».
Напомним, что в финале Кубка Конфедераций-2017 сборная Чили уступила сборной Германии со счетом 0:1.
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