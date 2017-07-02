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Клаудио Браво получил «Золотую перчатку» Кубка Конфедераций-2017

Соккер.Ру // Кубок Конфедераций 2017, Россия: события, Чили, Браво Клаудио
Сегодня, 23:22 | Редакция: Максим Коджеспиров

Голкипер сборной Чили Клаудио Браво признан лучшим вратарем Кубка Конфедераций-2017. Браво получил «Золотую перчатку ФИФА».

Напомним, что в финале Кубка Конфедераций-2017 сборная Чили уступила сборной Германии со счетом 0:1.

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