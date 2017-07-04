Рецепт успеха. Часть 1

Блогер «Соккер.ру» Александр Ярёменко выделяет основные составляющие успеха сборной Германии на Кубке Конфедераций-2017.

Когда Ларс Штиндль забивал в ворота сборной Чили в финале Кубка Конфедераций-2017, комментатор «Первого канала» Кирилл Дементьев сказал, что это, наверное, самый нелогичный гол на турнире. Под этими словами могли подписаться все, кто смотрел этот матч. Преимущество чилийцев до пропущенного гола выглядело настолько весомым, что немцы выглядели буквально «мальчиками для битья». Но после забитого гола «Бундестим» удалось полностью изменить игру, и в следующий раз чилийцам удалось их прижать только в концовке. После финального свистка Дементьев сказал о том, что Германия абсолютно заслуженно выиграла этот матч. Опять же, можно согласиться с этими словами и добавить, что немцы - по праву лучшая команда турнира.

Как им это удается? Давайте поразмыслим.

Схема 3-4-3

Те, кто внимательно следил за матчами «бундесмашины», могли заметить, что большинство своих голов она забила благодаря прорывам и прострелам с флангов. А в обороне команда играла большими силами очень солидно. Это объясняется тем, что наставник немецкой команды выбрал введенную в моду усилиями Антонио Конте и самую эффективную ныне схему 3-4-3.

Перед первым матчем против сборной Австралии телевизионщики дали картинку, на которой виднелась расстановка 4-3-3. По ходу встречи стало понятно, что Йоахим Лёв выбрал расстановку 3-1-2-2-2, и Германия просто великолепно играла в нападении. Четыре игрока немецкой команды атаковали австралийцев через центр, а Юлиан Брандт и Йонас Хектор получали свободный простор, «возили» соперников на флангах. Австралийцы оказались совсем не готовы к такому, и в обороне царил настоящий хаос. Плохая реализация в атаке немецкой команды стала настоящим спасением для подопечных Анже Постекоглу.

Но в обороне у Германии тоже был беспорядок: футболисты часто занимали неправильные позиции, из-за чего были большие разрывы между линиями. В итоге – два пропущенных гола.

В матче против сборной Чили Лёв решил переключить схему на 3-4-3. Немцы в атаке снова доставили множество неприятностей оппонентам, но при этом сыграли надежней в обороне. Единственной серьезной проблемой в матче против чилийцев была неспособность противостоять высокому прессингу.

В поединке против сборной Камеруна чемпионы мира сполна использовали преимущества схемы 3-4-3 в нападении. Фланговые нападающие Карим Демирбай и Юлиан Дракслер постоянно стягивали в центр фулбеков Камеруна и открывали возможности для опасных рывков связки Киммих - Платтенхард. Кроме того, Демирбай и Дракслер своими смещениями перегружали центр опорной зоны и вносили дисбаланс в оборону соперника. Германия забила три гола и выиграла матч.

Правда, были определенные проблемы в защите. Дело в том, что Киммих и Платтенхард при потере мяча не успевали возвращаться в оборону, что открывало огромные возможности для соперников. Камерун провел множество разящих контратак через фланги и вне всякого сомнения заставил задуматься Йоахима Лёва.

В плей–офф мы увидели другую Германию.

Да, в атакующей игре немцы продолжили действовать по схеме 3-4-3. Вингбеки Хектор и Хенрикс/Киммих успешно подключались к атакам на флангах и пользовались пространством за спинами высоко играющих фланговых защитников. В то же время при потере мяча они успевали максимально быстро возвращаться в оборону.

Но без мяча действующие чемпионы мира работали намного надежней, со схемой 5-4-1 (4-5-1). Линия полузащиты немцев встречала соперника возле своей штрафной, а оборонцы садились довольно глубоко. Это минимизировало пространство не только в опорной зоне и на флангах, но и в самой штрафной площадке. Кроме того, Антонио Рюдигер в обоих матчах действовал еще ниже, чем другие центрбеки. Даже когда чилийцам и мексиканцам удавалось пройти линию полузащиты и первую линию обороны немцев, им нужно было справиться со страхующим Рюдигером, а сразу за ним - с Андре тер Штегеном.

Для любящих играть в открытый атакующий футбол Чили и Мексики такая массивная оборона создала огромные сложности. Давайте вспомним, каким образом в плей-офф соперники Германии создавали свои опасные моменты. Мексиканцы в основном обостряли игру ударами издали. А чилийцы имели супермоменты за счет тотального прессинга, на который их хватило в первые и последние 15 минут поединка.

В позиционных атаках противники немцев практически ничего не создали.

Учитывая, как успешно футболисты сборной Германии перестраивались на схему 3-4-3 при переходе из обороны в атаку, можем говорить о том, что Йоахим Лёв прекрасно тактически подготовил свой молодой коллектив к решающим матчам турнира.

В следующей статье поговорим о других составляющих успеха новоиспеченных обладателей Кубка Конфедераций. В частности, о комбинационной игре, везении и отсутствии классического опорного хавбека.