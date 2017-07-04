Находчивый Мутко и хорошие мячики

Во время Кубка Конфедераций наши корреспонденты радовали сочными галереями, а читатели снабжали фотографии остроумными подписями. «Соккер.ру» забавляется мемами!

Фотогалереи созданы не только для того, чтобы их смотреть, это еще и площадка для творчества. Воспользуйтесь встроенным инструментом, чтобы создать свой собственный мем на основе любой картинки, и он может очутиться в очередном выпуске «Мемешных историй»!

Кубку Конфедераций предшествовали тренировки сборной России и товарищеский матч с чилийцами на стадионе «Локомотив», которому нанес ущерб Видаль, пнувший медиа-щит после очередного промаха. Не надо так, Артуро.

В той же игре Игорь Акинфеев нарушал законы физики…

… а Денис Глушаков предельно честно отвечал на любые вопросы любопытных гостей.

Станиславу Черчесову приходилось требовать от своих подопечных смелости в самых напряженных отрезках игры.

После ничьей с чемпионами Южной Америки подготовка к Кубку Конфедераций продолжилась в обычном режиме.

Не обходилось без шуток, подколов и дружеских издевательств.

Как и у нас на сайте. Так, разоблачаем LOpp’а, который попытался ввести в заблуждение других пользователей, выдавая Мирослава Ромащенко за Дениса Бояринцева. Заговор раскрыт!

Если внимательно рассматривать фотографии из наших галерей, то можно подметить массу занимательных деталей, которые заставят вас рассмеяться или возмутиться.

Может быть, разговоры о конфликтах Черчесова с футболистами сборной России не так уж далеки от правды? Иногда Саламыч перегибает палку…

Другое дело Виталий Мутко. Президент РФС у нас умный, интеллигентный и знающий свое дело.

А в этом деле нередко приходится применять находчивость, которой Виталию Леонтьевичу не занимать – на всех нас хватит!

Главное – чтобы Главный был доволен!

И он наверняка доволен. Еще бы – стать свидетелем столь потрясающего шоу, которое открывало Кубок Конфедераций. Многие после него не могли уснуть, так как были потрясены до глубины!

Между тем, участников турнира ждали захватывающие дух открытия.

И интересные конкурсы.

На футбольном поле игроки демонстрировали свое мастерство и радовали болельщиков фирменными приемами, подготовленными специально для Кубка Конфедераций.







Зрители отвечали благодарными аплодисментами. Конечно же, это касается только тех предусмотрительных граждан и гражданок, которые вовремя оформили паспорта болельщика.

Между тем, Станислав Черчесов ни на секунду не прекращал селекционную работу. Сборной России все еще нужна свежая кровь!

Стоит признать, что футбол на Кубке Конфедераций порадовал эстетов и тонких почитателей искусства.





Хотя встречались и хулиганские выходки. Но с ними даже интереснее.

Ах да, к нам же приезжал Криштиану Роналду, который очень профессионально подготовился к Кубку Конфедераций.

Но все-таки КриРо не дотянулся до трофея и вылетел в полуфинале из-за блестящей игры вратаря сборной Чили Клаудио Браво.

В свою очередь, чилийцы в решающей схватке не справились с немцами.

Молодая сборная Германии отпраздновала свой успех в потрясающей атмосфере стадиона «Санкт-Петербург».

Сейчас сосредоточьтесь. Будет очень важный вопрос от Забиваки.

RomM84 рекомендует ставить эту фотографию в конце. И в конце очередного выпуска «Мемешных историй» она тоже подходит идеально. Играйте в футбол, болейте за своих и хороших вам мячиков!