Одиссея Руни и другие возвращения

У суперзвезд футбола есть своя Итака, вот и Уэйн вернулся в клуб, за который болеет. «Соккер.ру» вспоминает истории возвращений в родные и любимые клубы.

В футболе есть несколько типов возвращений. Новомодный стиль, дорогостоящие признания былых ошибок – как в случаях Погба, Пике, Сеска, Анелька, Матича, Давида Луиса, Мораты или Хуммельса. И «старой школы» - ностальгические возвращения в родные клубы. Конечно, есть еще категория возвращений просто к бывшим – как у Дрогба, Анри, Куарежмы, Кака, Матеуса или Шукюра. Но поговорим именно о возвращении в первый футбольный дом в день заметного трансфера Руни в «Эвертон», ведь воспитанник «ирисок» сумел стать легендой «Манчестер Юнайтед».

Андрей Аршавин («Зенит»)

Вряд ли Манчини сейчас нужен в раздевалке еще и Аршавин. Даже с учетом, что в Казахстане нашел дзен, и может по второму кругу вернуться в «Зенит». Но пользы от Андрея даже после первого перехода было не очень много, пусть и стал чемпионом России еще раз. А потом легенду «Зенита» отправили в «Кубань». В результате оказался в «Кайрате» с восемью лишними килограммами. Впрочем, вес Андрей сбрасывать умеет – в Санкт-Петербурге даже хвастался после гола прессом, да и ностальгию у фанатов «Зенита» вызвал, когда появился на поле.

Франк Райкард («Аякс»)

Копнем глубже, поскольку здесь история с возвращением завершилась эпохально, даже круче, чем у Кройфа – Йохан с «Аяксом» дважды был чемпионом уже после «Барселоны». А еще один бывший тренер «блаугранас» и звезда «Милана» вернулся в Амстердам в тридцать один. Отсутствовал не тринадцать лет, как Руни, успел выиграть гору трофеев – только еврокубков четыре штуки. Как оказалось, в Нидерландах тоже смог разжиться трофеями – два раза был чемпионом страны, а на десерт в последнем матче Франка в карьере благодаря голу Клюйверта обыграли в финале Лиге чемпионов именно «Милан». А Райкард отдал голевую передачу – красота!

Хуан Себастьян Верон («Эстудиантес»)

«Ведьмак» сейчас является президентом «Эстудиантеса» - третьего клуба последнего розыгрыша чемпионата Аргентины. Но когда «Челси» после аренды звезды «Пармы» и «Лацио» решил забросить плеймейкера в родной клуб, многие не верили, что Верон сходу заиграет. А он взял и выиграл с «Эстудиантесом» чемпионат под руководством тренера Симеоне! Через три года стал лучшим в Кубке Либертадорес, а потом снова взяли чемпионат. В прошлом году Верон проиграл пари фанатам – спорили, что Хуан вернется в футбол, если выкупят более 65 % абонементов на недостроенную арену. Пришлось 41-летнему Хуану подписывать контракт с самим собой.

Джо Коул («Вест Хэм»)

В отличие от многих воспитанников школы «молотобойцев» и калифов на час, вроде Пайета, Джо Коул нашел силы, здоровье и время, чтобы хотя бы на сезон, но вернуться в родной «Вест Хэм». Рио Фердинанд, Фрэнк Лэмпард, Майкл Кэррик – у лондонцев достаточно людей, которых можно вспомнить в форме клуба на детских фотографиях. Но именно Коул смог зайти на огонек. Невероятно успешным возвращение не было, все-таки Джо всегда мешали травмы, но собрался и сыграл полноценный сезон. Трофей взять, конечно, не мог, но за ними отправлялся в «Челси» - девять штук собрал. А домой вернулся для души. До сих пор, к слову, играет – за «Тампу-Бэй Раудис» во второй лиге США.

Фернандо Торрес («Атлетико»)

На днях Торрес подписал с «матрасниками» новый контракт на год. Ему тридцать три, он – титулованный ветеран клуба, и хотя понятно, что Фернандо не забивает голы десятками, смотрится Эль Ниньо достаточно хорошо, чтобы этот ураганчик еще погонял стадионом «Атлетико». Особенно в свете запрета на трансферы. В целом история этой изначальной аренды из «Милана», а потом и полноценного перехода позволила Торресу прийти в себя морально после непростых лет в «Челси». Играл с Симеоне, а теперь работает под его руководством, закольцевал карьеру чемпион мира и Европы.

Александр Кержаков («Зенит»)

Если использовать набор букв «Кеоэаклв», немного не попав по нужным клавишам, то поисковая система подскажет вам «Кержаков». Как видите, нет ничего страшного в том, чтобы порой бить и кержаковить. Особенно если ты российский форвард, забивавший через себя. А вот если Александр по количеству «лайков» выясняет, стоит ли продолжать карьеру, то пора на пенсию, на рыбалку, ведь лишь дурачится и щекочет эго. «Лайков» собралось под 30 тысяч, но если говорить о «Зените», то Кержаков свое отыграл. Выручал в первых сезонах после возвращения, в сумме трижды стал чемпионом, но пора ставить точку.

Андрей Шевченко («Динамо» Киев)

В 2009-м году Андрей после короткого возвращения в «Милан» из «Челси» решил отправиться домой – ближе к матери с отцом, раз Анчелотти на него не рассчитывал в Лиге чемпионов. Забил еще пару десятков мячей, порой отличаясь красивыми ударами за уши вратарям, Суперкубок Украины взял, а до чемпионства не добрался. Зато остался дома, не улетел в Лондон или Лос-Анджелес, тренирует сборную. Учитывая, в какой форме держится Андрей Николаевич в сорок лет, и как играют форварды сборной Украины новых поколений – на тренировках Шевченко до сих пор может забить больше всех.

Робби Фаулер («Ливерпуль»)

Поиграв пять лет за «Лидс» и «Манчестер Сити», главный хулиган «Ливерпуля» вернулся домой. Ему было немало лет, лучшие сезоны остались далеко позади. В отличие от многих в этом списке, на большие трофеи не мог рассчитывать – «Ливерпуль» АПЛ не выигрывал никогда, а «Милан» взял реванш у «красных» во втором финале Лиги чемпионов. Так что Фаулер получил не медали, а искреннюю фанатскую любовь. Нападающий по прозвищу «Бог» вернулся обратно в рай, как пели поклонники, которые всегда высоко ценили Фаулера за голы и непосредственность.

Карлос Тевес («Бока Хуниорс»)

Сейчас Карлитос на заработках в Китае, но совсем недавно снова представлял родной клуб из Буэнос-Айреса. Игравший вместе с Руни в МЮ нападающий вернулся в аргентинский футбол спустя десять лет. И пусть надолго не задержался – агент и жена заставили собирать чемоданы и отправляться за мешками юаней, Тевес успел выиграть Кубок Аргентины, забивал мячи за родной клуб на любимом стадионе, радовал публику и даже стал чемпионом с «Бока Хуниорс» второй раз в жизни. Любовь толпы не остыла – 40 тысяч фанатов присутствовали на презентации игрока, и даже Марадона на фуршет подскочил, ведь в свое время тоже возвращался.

Уэйн Руни («Эвертон»)

Уэйн умеет подлизаться – заявил, что и он, и его сыновья засыпают в пижамах в цветах «Эвертона». Один раз «ириска» - на всюду жизнь «ириска»? Фанаты ливерпульского клуба со стажем помнят другое отношение Руни к родному месту, когда юный форвард только выбрал команду Фергюсона. Но за тринадцать лет эмоции остыли, осталось только понимание – приятно осознавать, что Руни вернулся домой. И раз ему столько же лет, как Роналду, подписание лучшего снайпера в истории МЮ – хорошая сделка для «Эвертона». Лукаку исправно колотил мячи, но Уэйн тоже соскучился по голам.

За год до ЧМ-18 капитан сборной Англии мечтает набрать форму - раз. Согласился на существенное снижение оклада – два. В Китай не уехал, а долго звали - три. Согласитесь, такие истории вызывают приятные эмоции и воспоминания. Пусть нередко легенды возвращаются домой в солидном возрасте, конкретно Руни себя как футболист не исчерпал. Например, он на четыре года младше, чем Ибрагимович. Куман точно рассчитывает на помощь Уэйна в новом сезоне!