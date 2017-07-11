Хамес – шестой. Трансферы между «Реалом» и «Баварией»

Сделка по трансферу Хамеса Родригеса удивила, так как не выглядит выгодной для «Реала». «Соккер.ру» напоминает о других футболистах, переходивших между Мадридом и Мюнхеном.

1974 год. Первопроходец Пауль Брайтнер (из «Баварии» в «Реал» за 1.5 миллиона евро)

Конечно, никаких евро в 1974 года не было и в помине, «Реал» заплатил за новоиспеченного чемпиона мира 3 миллиона марок, но в пересчете на нынешний курс получается такая сумма. «Красный Пауль» - удивительный персонаж. Будучи уроженцем капиталистической ФРГ, он признавался, что был потрясен смертью Че Гевары в свои 16 лет, называл в числе кумиров Мао и Маркса, желал американцам поражения во Вьетнамской войне и заявлял, что не чувствует себя немцем. Несмотря на коммунистические взгляды, Пауль с уважением относился к деньгам и роскоши. После перехода в «Мадрид», где Брайтнеру предложили щедрый контракт, он сказал, что «наконец-то чувствует себя счастливым». Правда, для абсолютного счастья не хватало спорткара, который защитник не смог взять с собой в Испанию. «Баварии» тоже досталось по первое число, но мюнхенцы оказались незлопамятными. После трех лет в «Реале» Пауль отправился на родину, где присоединился к «Айнтрахту» из Брауншвейга, сыграл сезоне и подписал контракт с «Баварией», в которой провел последние пять лет своей карьеры.

2009 год. Не ставший частью «Галактикос» Арьен Роббен (из «Реала» в «Баварию» за 24 миллиона евро)

Следующего прямого трансфера между испанским и немецким грандами пришлось ждать 35 лет. Роббен ярко играл за «Реал», но только в те моменты, когда не был травмирован. А травмы разной степени тяжести голландец получал в среднем раз в 5 дней. В 2009 году в президентское кресло «Королевского клуба» вернулся Флорентино Перес, объявивший эпоху новых «Галактикос». На «Сантьяго Бернабеу» прибыли Криштиану Роналду и Кака, Арьен в планы амбициозного президента не вписывался и за пару дней до конца трансферного окна был продан в «Баварию». Роббен покидал «Реал» не без обиды: «Я не хотел уходить, клуб решил все за меня». Арьен считал этот переход шагом назад в своей карьере, но вышло-то удачно! «Бавария» с голландцем в составе вернулась в европейскую элиту, а Роббен провел уже 8 лет в Мюнхене, стал лидером, незаменимым игроком, выиграл все мыслимые трофеи и не хочет останавливаться.

2011 год. Не нужный Хамит Алтынтоп (из «Баварии» в «Реал» бесплатно)

Что хотел сказать этим трансфером Жозе Моуриньо, до сих пор неясно. Да, свободный агент. Да, трансфер для длины скамейке. Но почему именно Хамит? Тем же летом в «Реал» перешел из «Боруссии» Нури Шахин, который тоже мариновался на лавке, так что можно было даже подумать, будто Особенный что-то имеет против турок. С другой стороны, Алтынтоп отсидел один сезон, а через год отправился в «Галатасарай» за 3.5 миллиона евро. С лихвой отбил свою годовую зарплату, то есть отношения с ним «Мадриду» ничего не стоили.

17 июля 2014. Великолепный Тони Кроос (из «Баварии» в «Реал» за 30 миллионов евро)

Спустя 40 лет после трансфера Брайтнера другой новоиспеченный немецкий чемпион мира переехал в Мадрид. Кроос не был доволен своим положением в «Баварии» и не продлевал контракт, лаконично подчеркивал, что «для ухода есть причины». И когда «Реал» предложил 30 миллионов евро за футболиста, который через год становился свободным агентом, в Мюнхене логично решили, что лучше взять деньги, чем остаться без них и с немотивированным игроком в составе. В этом году Кроос признался, что не сошелся с «Баварией» по финансам, в то время как «Реал» не мелочился. Впрочем, в спортивном плане Тони тоже ничуть не проиграл: с «Мадридом» он выиграл две Лиги чемпионов и чемпионат Испании, а также добился статуса одного из лучших полузащитников планеты.

29 августа 2014. Методичный Хаби Алонсо (из «Реала» в «Баварию» за 9 миллионов евро)

А вот этот переход очень был похож на ответный удар «Баварии» за переманивание Крооса, хотя Флорентино Перес клялся и божился, что не вел переговоров за спиной мюнхенского клуба, потому что дорожит отношениями с немецкими партнерами. Как бы то ни было, на пару дней до закрытия трансферного окна ситуация сложилась так, что Хаби Алонсо отправился в Мюнхен, что стало неожиданностью для Карло Анчелотти, который признавался, что строил планы на сезон с учетом баскского полузащитника. Может быть, Алонсо решил, что подписание Крооса – камень в его огород, или просто захотел сменить обстановку, но в итоге он, как и Тони, не пожалел о своем решении: выиграл на закате карьеры три чемпионата Германии и повесил бутсы на гвоздь. Хаби назвал решение перебраться в «Баварию» самым сложным в своей карьере, а недавно признался, что ощутил величие «Реала» в полной мере только после того, как покинул «Сантьяго Бернабеу».

11 июля 2017. Засидевшийся Хамес Родригес (из «Реала» в «Баварию» в аренду на 2 года за 10 миллионов евро)

О свежем переходе Хамеса Родригеса, удивительной финансовой стороне сделке и многом другом сегодня уже говорили подробно. Читайте разбор трансфера в отдельном материале: Немецкая пристань для Хамеса.