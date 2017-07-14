Символическая сборная «Тоттенхэма» в рамках АПЛ

Блогер «Соккер.ру» DXTK представляет символическую сборную игроков «Тоттенхэма», которые участвовали в розыгрышах АПЛ.

«Тоттенхэм» - одна из крепких команд английского футбола. Несмотря на то, что здесь играло много хороших футболистов, большую часть в АПЛ 90-х и начала 2000-х команда провела в середине турнирной таблицы. По настоящему подъем клуба к вершинам начался с прихода на тренерский мостик Мартина Йола, когда команда стала занимать места в таблице, которые давали право играть в еврокубках. Затем команда уже под руководством Харри Реднаппа займет на тот момент 4 место, которое позволит впервые попасть в ЛЧ, где они смогут дойти до 1/4 финала. Поэтому я составлю символическую сборную, в которую не буду включать команду Маурисио Почеттино, среди которой есть современные лидеры, а составлю костяк из тех, кто до этого защищал цвета клуба.

11 гвардейцев «Тоттенхэма»

Вратарь

Пол Робинсон (2004-2008) - англичанин. Еще в «Лидсе» он зарекомендовал себя как добротный голкипер, еще тогда я восхищался его игрой, это мой любимый голкипер в Англии. А в мае 2004 года, после того как он решил, что в «Лидсе» у него не будет развития карьеры, перебрался на «Уайт Харт Лейн» за 1.5 млн фунтов. Из ворот он вытеснил американца Кейси Келлера, став последующие 3 сезона стабильно играть первым номером команды. Здесь он забил свой второй гол на профессиональном уровне в ворота «Уотфорда» с 75 метров, со своей половины поля перкинув Бена Фостера, а первый свой гол он забил за «Лидс» в Кубке Лиги против «Суиндона». На ЧМ в 2006 году он, играя за сборную Англии попадет в видеотабло, висящее над стадионом во встрече с Парагваем. Затем, в сезоне-2007/2008, у него наступит черная полоса, что с каждым игроком, а тем более вратарем, случается, и его заменят на Радека Черны. После неудачных игр в 2008-м году руководство «Тоттенхэма» решило, что команде нужен новый голкипер, и на его место купили Эурелио Гомеса. Непредсказуемость бразильца заставила болел «шпор» еще не раз вспомнить надежного Робинсона, ведь после своего перехода в «Блэкберн» он вновь обрел себя и доказал всем, что является вратарем топ-уровня. Сейчас Робинсон выполняет роль 3-го голкипера «Бернли», который играет в АПЛ.

Запасной: Иан Уокер (1989-2001)

Фанатам «Тоттенхэма» предлагаю выбрать лучшего голкипера команды в АПЛ: Эрик Торсведт, Кейси Келлер, Пол Робинсон, Уго Льорис, Иан Уокер, а может быть, вы назовете еще кого-то.

Защитники

Стивен Карр (1993-2004) - в 1991 году, в возрасте 15 лет, Карр перешел в клубную академию «Тоттенхэма». Его первый дебют за основную команду состоялся в матче против «Ипсвича» в сентябре 1993 года, на тот момент тренером был аргентинец - бывший игрок команды Освальдо Ардилис. Он не с первого своего сезона стал основным крайним защитником команды, а лишь с 1996 года, когда за сезон отыграл в старте 28 матчей. С этого момента правый фланг команды стал на долгие годы его. Свой первый гол забил в сезоне-1998/1999 в матче Кубка Лиги, который впоследствии взял, а с сезона-1999/2000 он забил несколько голов и в чемпионате, особенно стоит выделить его удар с 35 ярдов в ворота «Манчестер Юнайтед». Потом, если он и пропускал игры, то причиной были травмы. Так, в начале сезона 2001 года после операции на колене Карр вынужден был пропускать весь сезон. В 2004-м году Карр решил перейти в «Ньюкасл». На протяжении своих 11-ти лет в «Тоттенхэме» футболист отлично справлялся с ролью правого защитника и всегда работал на износ. С тех пор у «Тоттенхэма» были долгие проблемы с этой позицией, ни Хаттон, ни Чорлука не дотягивали до его уровня.

Запасной: Маурицио Тарикко (1999-2004)

Ледли Кинг (1999-2012) – англичанин. Что про него можно сказать? «Он не просто надежный и жёсткий центральный защитник, настоящая стена, который борется за каждый мяч до последнего, даже несмотря на то, что это порой травмоопасно, а ещё он „человек одной команды“». Ледли в системе клуба с 1997 года, и с тех пор даже не задумывался о смене клубной прописки. Ледли сам говорил, что посвятит всю свою профессиональную карьеру лишь «Тоттенхэму» - вот это преданность, и своему делу, и своей команде, в отличие от «Иуды» Сола Кэмпбелла. Его дебют состоялся в 1999 году в матче против «Ливерпуля» в гостях. В АПЛ он забил 10 голов, среди которых есть рекорд, который до сих пор никто не побил в чемпионате, В матче с «Брэдфордом» через 10 секунд после старта игры он положил мяч в сетку. Но профессиональную карьеру закончил из-за травмы в 2012 году, отыграв 321 матч и забив 15 голов во всех турнирах. Сейчас Ледли является послом клуба.

Запасной: Энтони Гарднер (2000-2008)

Гари Маббут (1982-1998) – англичанин. 16 лет своей карьеры он отыграл за команду, провел 629 матчей и забил 37 голов. Человек с непростой судьбой, но с сильным характером и волей. Будучи игроком «Бристоль Роверс», Маббут заболел сахарным диабетом, после этого на нем решили поставить крест. Ему разработали специальную диету. И несмотря на это, он продолжал играть, а 1981 году в «Бристоле» стал лучшим снайпером клуба, правда, им суждено было вылететь тогда в третий дивизион. А через сезон, в августе 1982, он переходит в «Тоттенхэм», где у него складывается хорошая карьера, где он состоялся как профессиональный футболист, несмотря на диабет. Также играл и в АПЛ до 37 лет, и на «Уайт Харт Лейн» он закончил свою карьеру. В составе «Тоттенхэма» взял последний европейский трофей - Кубок УЕФА в 1984 году, а также последний кубок Англии 1991 года. Сейчас я даже не знаю, способны ли современные игроки добиться подобного. Ведь с появлением Премьер-Лиги команда смогла лишь два Кубка Лиги взять, хотя это тоже трофеи, и подобного ждешь и от них.

Запасной: Майкл Доусон (2005-2014)

Гарет Бэйл (2007-2013) Конечно, валлиец не являлся в «Тоттенхэме» защитником, но начинал на левом фланге обороны, перейдя из «Саутгемптона», где был воспитанником клуба. Затем он играл в полузащите и даже в роли атакующего футболиста, куда его на позицию вингера определил Харри Реднапп. Тут начал показывать великолепные проходы по левому флангу, отдавая результативные передачи и забивая важные голы. Он обладает прекрасной скоростью, выносливостью, а также может исполнять штрафные и другие свободные удары. Удачная игра Бэйла помогла «Тоттенхэму» занять по итогам сезона-2009/2010 4-е место в чемпионате, что позволило команде впервые за много лет квалифицироваться в групповой этап Лиги чемпионов. Им многие интересовались, включая и несколько клубов АПЛ, а также миланские клубы. Скажем, «Интеру» он забил в ЛЧ-2010/2011 хет-трик, став первым валлийцем, кому удалось это сделать в главном клубном турнире Европы. Он также любил огорчать и «Арсенал». Так, удался камбэк 20 ноября 2010, Бэйл тогда забил, сократив разрыв в счёте до минимума. «Тоттенхэм» проигрывал «Арсеналу» 0:2 в гостях, однако гол Гарета переломил ту игру, и «шпоры» победили 3:2. В следующем сезоне валлиец стал настоящим лидером «шпор». В 6-м туре, во многом благодаря его действиям, «Тоттенхэму» удалось в выездном матче обыграть «Манчестер Юнайтед» со счётом 3:2 - «Тоттенхэм» не побеждал на «Олд Траффоре» с 1989 года. После своего очередного хорошего сезона, где он получит награду Игрок года и молодой игрок года по версии ПФА, уйдет в «Реал». Если честно, продажа лидера ставит под сомнение профессионализм Леви, в одном, конечно, он хорош - умеет продать за кругленькую сумму.

Запасной: Бенуа Ассу-Экотто (2006-2015).

Полузащитники

Даррен Андертон (1992-2004) - англичанин. 20 летний футболист в 1992 году был замечен скаутами клуба и перебрался в команду, где он проведет большую часть своей профессиональной карьеры. На протяжении 12 лет «Тоттенхэм» был для него вторым домом. Несмотря на то, что он, как и большинство футболистов, подвергался травмам, всегда при любых тренерах был ключевым футболистом основы клуба. Атакующий дуэт составил в начале карьеры в клубе с такими игроками, как Ником Бармби и Тедди Шерингем. Он сыграл свыше 300 матчей за клуб и до сих пор остается среди поклонников клуба одним из самых преданных игроков «Тоттенхэма» в истории. И несмотря на то, что были приглашения от других клубов, он оставался верен им. Больших успехов в составе лондонского клуба он не добился, как и сами «шпоры», исключением является единственный трофей Кубка Лиги 99 года. Однако свою карьеру Даррен заканчивал не в «Тоттенхэме» - с приходом французского специалиста Жака Сантини в 2004 году он был убран из состава. Новоиспеченный тренер заявил, что не нуждается в услугах ветерана команды. Футболист на правах свободного агента покинул клуб, перейдя в «Бирмингем». Кстати, тогда он забил 3 гола в сезоне-2004/2005 за новую команду и один из них, как сейчас помню, был победным в ворота «Ливерпуля» (1:0). Заканчивал свою карьеру уже в «Борнмуте», который на тот момент еще выступал в подвалах английского футбола, в декабре 2008 года провел свой последний матч в карьере против «Честер Сити», где ему удалось забить победный гол.

Запасной: Аарон Леннон (2005-2015)

Лука Модрич (2008-2012) - хорватский футболист, который перешел в команду в 2008 году. При Хуанде Рамосе играл роль оборонительного полузащитника, что не давало ему проявлять свои атакующие способности. Затем испанца сменил Харри Реднапп, который планировал создать хорошую команду, основным футболистом которой стал Лука Модрич. Сначала у него получилась хорошая связка с Романом Павлюченко и Дарреном Бентом, а после в команду вернулись Робби Кин и Джермейн Дефо, поэтому Лука играл в центре и в роли плеймейкера, Команду также пополнят Питер Крауч и Нико Кранчар. В 2010 обыграли «Арсенал», это случилось впервые за 11 лет. Заняли в итоге 4 место, в команду были куплены Галлас и Ван Ден Варт, а хорват играл одну из главных ролей в команде, которая после дойдет и до 1/4 финала ЛЧ. Но в следующем сезоне команда не сможет пробиться в 4-ку. В итоге в 2012 году перебрался вслед за Бэйлом в «Реал».

Запасной: Джермейн Дженас (2005-2013)

Тим Шервуд (1999-2003) – англичанин. После неудачного сезона с «Блэкберном», который вел борьбу за выживание в 1999 году, это стало очередным поворотным пунктом в карьере Шервуда, он переходит в «Тоттенхэм». По инициативе тогдашнего тренера клуба Джорджа Грэма за сумму в 3 млн. фунтов. В начале февраля 1999 года был выкуплен у «Роверс» и уже через пару дней вышел на «Уайт Харт Лэйн» в основе своей команды. Став стабильным игроком основы, и обладая авторитетом среди игроков команды, даже примерил капитанскую повязку. В команде отыграл 4 сезона, ушел по разногласию с Гленом Ходдлом в 2003 году. С 2008 года он возвращается в команду и присоединяется к тренерскому штабу «шпор», когда тренером стал Харри Реднапп. В клубе выполнял роли помощника главного тренера первой и резервной команды, после, с 2010 года, стал техническим координатором клуба, осуществляя функцию развития академии клуба и молодых игроков. С декабря 2013 года, после отставки португальца Виллаш-Боаша, стал выполнять роль тренера первой команды, но в мае 2014 года был отправлен в отставку, так как 6 место не входило в планы директоров клуба. В клубе был и тренером и игроком.

Запасной: Штефан Фройнд (1998-2003)

Давид Жинола (1997-2000) - французский футболист, один из фактурных футболистов «шпор» и первого десятилетия Премьер-Лиги. Здесь отыграл несколько лет, он перешёл в «Тоттенхэм» в июле 1997 года за 2 миллиона фунтов. В те года «шпоры» боролись за выживание, и француз помог своей игрой сохранить место в Премьер-Лиге. А в следующем году Жинола стал лидером команды, которая теперь уже оказалась способной обыграть в Кубке Лиги «Манчестер», а потом и вовсе выиграть сам трофей в сложном матче с «Лестер Сити», где победный гол забил Нильсен. Жинола провел этот сезон вдохновенно, а во Франции спустя пять лет его снова признают лучшим футболистом, а также он был признан лучшим футболистом АПЛ по опросу Ассоциации профессиональных футболистов в 1999 году. Его характерные черты на поле: быстрый, безумно талантливый и техничный игрок, с хорошим поставленным ударом, который забивал потрясающие мячи, а также мог выдать и пас. Бесспорно то, что когда Жинола находится на поле и владеет мячом, его следует называть не иначе, как кудесник и творец. Сам француз назвал английский футбол и чемпионат - «контрольной точкой футбола, где характером будет дух борьбы».

Запасной: Ник Бармби (1991-1995)

Нападающие

Джермейн Дефо (2004-2008 и 2009-2014) - англичанин, который два раза поиграл за «Тоттенхэм». Сюда он перешел в феврале 2004 года, а уже в игре против «Портсмута» он забил первый гол за новую команду, а матч закончился трудовой победой «Тоттенхэма» со счётом 4:3. В конце сезона на счету бомбардира было уже 7 голов. В сезоне-2004/05 Дефо забил в общей сложности 22 гола во всех турнирах, доведя общий счёт забитых за клуб голов до 29 в 58 играх, став лучшим бомбардиром клуба со времён Тедди Шерингема и Криса Армстронга. Это послужило вызовом в национальную сборную. (Пару слов об игре в сборной. Так сложилось, что на ЧМ 2010 года он забил гол, став 6 игроком в истории «Тоттенхэма» после Джимми Гривза, Гари Линекера, Мартина Питерса, Алана Мюллери и Даррена Андертона, кто забивал на Мундиалях будучи их игроком.) А с приходом сначала Бербатова, а затем и Бента, он потеряет место в основе, и будет сначала отдан в аренду, а после и выкуплен «Портсмутом». В январе 2009 он вернется благодаря тренеру, который раскрыл его еще в ВХ, а после, тренируя в «помпеях». Речь идет о Харри Реднаппе. 22 ноября 2009 года в матче против «Уигана» вошёл в историю АПЛ как третий футболист, которому удалось оформить пента-трик в Премьер-Лиге. Сам матч закончился 9:1. До него подобное удавалось лишь Энди Коулу и Алану Ширеру. Уже после, этого достижения добились Серхио Агуэро и Димитар Бербатов. Дефо обладал всеми лучшими задатками бомбардира, вот почему он обошел по голам за команду Тедди Шерингема, а затем и Мартина Чиверса в еврокубках, рекорд который продержался 39 лет. Я считаю, что зря его продали в 2014 году. Теперь с нового сезона будет выступать за «Борнмут».

Запасной: Роман Павлюченко (2008-2012)

Тедди Шерингем (1992-1997/2001-2003) - англичанин, легенда, один из лучших бомбардиров «Тоттенхэма» в истории АПЛ, да и вообще, где бы он ни играл, сколько бы лет ему ни было, а везде был лидером, даже если выходил играть и со скамейки запасных, как было в МЮ. Финал ЛЧ 99 года против «Баварии», его первый гол, который уровнял шансы и в итоге помог взять требл. В клуб пришел в самом начале образования лиги из «Ноттингем Форест» и стал в первом сезоне лучшим бомбардиром, забив 22 гола, 21 мяч за «шпор» и 1 - играя за «лесников». В начале 90-х играл с такими партнерами по нападению, как Гордон Дьюри, Ронни Розенталь, Крис Армстронг, и, наконец, Юрген Клинсманн. Затем в его карьере будет взлет и переход в «Манчестер Юнайтед» в 97 году. Посчитав, что он сделал все что мог, перебрался в команду Фергюсона, когда ему был 31 год. В те времена у «шпор» начались проблемы в чемпионате, без своего лидера было очень тяжело, когда в сезоне-1997/1998 команда боролась внизу, можно сказать, практически на грани вылета. Да и вообще, последующие годы они не могли пробиться в первую десятку. Затем, спустя несколько лет, он вернется в команду, когда тренером будет другая легенда «шпор» Глен Ходдл, и отыграв два сезона решит покинуть клуб. Всего за команду забил 125 голов во всех турнирах. Более чем за 20-ти летний стаж карьеры игрока, выступая за «Тоттенхэм» он показывал лучший футбол в своей карьере. Тедди сказал так «Трудно назвать самый лучший момент в моей карьере. Вся моя карьера была новым вызовом и новым моментом в моей жизни, опыт и ощущения были такими разными: сначала „Миллуолл“, после „Форест“, переезд в „Тоттенхэм“, потом переход в „Манчестер Юнайтед“, возвращение в Лондон, переход к соседям в „Вест Хэм“, будучи игроком „Миллуолла“. Каждый клуб казался шагом к чему-то большему, пока я не достиг вершины. Но, на самом деле, даже на пути к подножью и окончанию карьеры, я продолжал наслаждаться игрой». В 2008 году введен в зал славы «Тоттенхэма».

Запасной: Юрген Клинсманн (1994-1995/1997-1998)

Главный тренер: Мартин Йол/Харри Реднапп

Существуют и другие футболисты, которые не вошли в этот список.Зздесь вратари: Эрик Торсведт, Кейси Келлер, Нил Салливан. Полевые: Скотт Паркер, Крис Армстронг, Джастин Эдинбург, Паскаль Шимбонда, Димитар Бербатов, Лес Фердинанд, Дин Ричардс, Саймон Дэвис, Ноэ Памаро, Майкл Кэррик, Стефан Иверсон, Густаво Пойет, Алан Нильсен, Рафаэль Ван ден Варт, Ведран Чорлука, Робби Кин, Том Хаддлстоун, Кристиан Циге, Юнес Кабуль, Дидье Закора, Даррен Бент, Джонатан Вудгейт , Нико Кранчар, Питер Крауч и тд.

Я думаю, что у всех удивление вызовет тот факт, что вместо Робби Кина или других нападающих клуба в запасе находится Роман Павлюченко, объяснить все это просто - он выбрал лучший клуб Лондона. И до сих пор российского игрока там все помнят. В итоге я смог создать вот такую интересную символическую команду «Тоттенхэма» в рамках АПЛ. Надеюсь, другие болельщики «шпор» не слишком сильно подвергнут критике мой выбор игроков и сами смогут составить свой список 11 лучших на их взгляд.

Современная команда Маурисио Почеттино очень перспективная, надо переходить от этого слова к чему-то большему, и, наконец, в новом сезоне взять трофей. Будет обидно, что находясь на пике своей лучшей игры за все время АПЛ, так ничего «Тоттенхэм» и не выиграет.