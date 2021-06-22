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0 : 1
завершен
вчера, 22:00
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Стадион Уэмбли
Телетрансляция: ПЕРВЫЙ КАНАЛ
|12’
|0:1
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Стерлинг Рахим
ассистент Грилиш Джек
|Борил Ян
|61’
|Вышел
|Ушел
|Вышел
|Ушел
|Шевчик Петр
|Янкто Якуб
|46’
|46’
|Хендерсон Джордан
|Райс Деклан
|Крал Алекс
|Дарида Владимир
|64’
|Хложек Адам
|Масопуст Лукаш
|64’
|67’
|Рэшфорд Маркус
|Стерлинг Рахим
|68’
|Беллингхэм Джуд
|Грилиш Джек
|Пекхарт Томаш
|Шик Патрик
|75’
|79’
|Мингс Тайрон
|Стоунз Джон
|Выдра Матей
|Голеш Томаш
|84’
|84’
|Санчо Джейдон
|Сака Бакайо
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|7
|Удары по воротам
|5
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|1
|Удары в створ
|3
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|10
|Фолы
|11
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|4
|Угловые
|6
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|2
|Офсайды
|5
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|44%
|Владение мячом
|56%
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|3
|Cэйвы
|1
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|1
|Предупреждения
|0
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Впрочем как убедились все команды вышедшие в плей-офф сильные.
От каждого можно ожидать сильной игры.
Слабые увы уже справедливо отсеялись или отсеяться.
Поэтому могут простенько сыграть и вничью.
Впрочем как убедились все команды вышедшие в плей-офф сильные.
От каждого можно ожидать сильной игры.
Слабые увы уже справедливо отсеялись или отсеяться.
Поэтому могут простенько сыграть и вничью.