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2021-07-11
Чехия - Англия
Хорватия - Шотландия

Текстовая онлайн трансляция матча Чехия против Англия

Чехия Логотип футбольный клуб Чехия 0:1 Логотип футбольный клуб Англия Англия
Чехия
0 : 1
завершен
вчера, 22:00
Англия
Евро-2020, 3 тур
Стадион Уэмбли
Телетрансляция: ПЕРВЫЙ КАНАЛ
Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
8.603.781.55
Лига Ставок 7.20 4.00 1.54
Фонбет Live! 100.00 11.00 1.07
Мелбет 8.25 4.43 1.46
1XBET 9.10 4.16 1.50
BetBoom 7.38 3.98 1.52
    Еще
     
    46' Янкто Якуб (14) уходит с поля, Шевчик Петр (13) вышел на поле
     
    61' Борил Ян (18)
     
    2
    64' Дарида Владимир (8) уходит с поля, Крал Алекс (21) вышел на поле
    64' Масопуст Лукаш (12) уходит с поля, Хложек Адам (19) вышел на поле
     
    75' Шик Патрик (10) уходит с поля, Пекхарт Томаш (24) вышел на поле
     
    84' Голеш Томаш (9) уходит с поля, Выдра Матей (20) вышел на поле
     
    12' (0:1) Стерлинг Рахим (10) (Грилиш Джек (7))
     
    46' Райс Деклан (4) уходит с поля, Хендерсон Джордан (8) вышел на поле
     
    67' Стерлинг Рахим (10) уходит с поля, Рэшфорд Маркус (11) вышел на поле
     
    68' Грилиш Джек (7) уходит с поля, Беллингхэм Джуд (26) вышел на поле
     
    79' Стоунз Джон (5) уходит с поля, Мингс Тайрон (15) вышел на поле
     
    84' Сака Бакайо (25) уходит с поля, Санчо Джейдон (17) вышел на поле
    Голы
    12’ 0:1 Стерлинг Рахим
    ассистент Грилиш Джек
    Наказания
    Борил Ян 61’
    Замены
    Вышел Ушел Вышел Ушел
    Шевчик Петр Янкто Якуб 46’
    46’ Хендерсон Джордан Райс Деклан
    Крал Алекс Дарида Владимир 64’
    Хложек Адам Масопуст Лукаш 64’
    67’ Рэшфорд Маркус Стерлинг Рахим
    68’ Беллингхэм Джуд Грилиш Джек
    Пекхарт Томаш Шик Патрик 75’
    79’ Мингс Тайрон Стоунз Джон
    Выдра Матей Голеш Томаш 84’
    84’ Санчо Джейдон Сака Бакайо
    Статистика
    		 7 Удары по воротам 5
    		1 Удары в створ 3
    		10 Фолы 11
    		4 Угловые 6
    		2 Офсайды 5
    		44% Владение мячом 56%
    		3 Cэйвы 1
    		1 Предупреждения 0
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    Все комментарии
    Roman73
    Roman73
    сегодня в 03:54
    Англия уже давно прогрессирует , медленно , но прогрессирует.
    Саутгейт проделал отличную работу.
    протон1
    протон1
    сегодня в 01:27
    англия все же подтянул свой футбол.
    dx96epwpmmua
    dx96epwpmmua ответ BDA81 (раскрыть)
    сегодня в 00:11
    Они их еще до евро собрали.
    25процентный клоун
    25процентный клоун ответ LOpp (раскрыть)
    сегодня в 00:10
    18+, я это знаю, и поэтому хочу)
    LOpp
    LOpp ответ 25процентный клоун (раскрыть)
    сегодня в 00:07
    Старушку Англию немчуры затопчат.
    BDA81
    BDA81 ответ Верг (раскрыть)
    сегодня в 00:04
    Худшая уже чемоданы собирает в отпуск)))
    25процентный клоун
    25процентный клоун
    сегодня в 00:02
    Как же хочется Англия Германия
    25процентный клоун
    25процентный клоун ответ Верг (раскрыть)
    сегодня в 00:01
    Худшая сборная сбрила усы)
    По мне сегодня был лучший матч Англии на турнире
    Верг
    Верг
    вчера в 23:47
    От игры англии просто кровь из глаз, все же несмотря на их очки, это худшая сборная турнира, и самая дорогая
    Viduka
    Viduka
    вчера в 23:23
    Бедный Голеш. Шеффилдский шифоньер своей ластой едва его без ноги не оставил.
    Илья Пыркин
    Илья Пыркин
    вчера в 23:15
    Англия дойдёт до финала где встретится с Италией?
    Еноты за Арсенал
    Еноты за Арсенал
    вчера в 22:47
    Жаль Кукарекейна, видимо, так и не удастся ему тут свою Панаму найти и забить гол, наконец)
    Таганский
    Таганский
    вчера в 22:47
    Пока англичане получше выглядели..
    azkan
    azkan
    вчера в 22:45
    Кейн на удивление сегодня активен. А Грилиша часто роняют
    azkan
    azkan
    вчера в 22:40
    Защита англичан дает шансы, а чехи не используют их ...
    Том Хеннинг Эвребе
    Том Хеннинг Эвребе
    вчера в 22:35
    Для прохода чехам можно слить, а хорватам-победить, и все идут дальше.
    Timur132
    Timur132
    вчера в 22:28
    Чувствуется, что такая Англия к сожалению раскатает чехов.
    Futurista
    Futurista
    вчера в 22:27
    Кейн обыграл хорошо...пробил плохо...
    azkan
    azkan
    вчера в 22:26
    Кейну не везет, вратарь отлично отбил!
    vh4dfbcezty9
    vh4dfbcezty9
    вчера в 22:26
    Сегодня за Чехов, служил в Чехолсловакии!!! 🙋‍♂
    dimagas2
    dimagas2
    вчера в 22:19
    Стерлинг решает))))
    azkan
    azkan
    вчера в 22:18
    Сака хорош! Чтобы не сглазить. Рефери какой то косоглазый попался.
    Futurista
    Futurista
    вчера в 22:15
    Нашу оборону уже бы начали "увольнять" болелы после такого гола)...
    Futurista
    Futurista
    вчера в 22:13
    Продавили...тяжело чехам придется похоже...
    azkan
    azkan
    вчера в 22:12
    Гоооолл!! Хорошая комбинация и Стерлинг забивает!
    zooveterinar
    zooveterinar
    вчера в 21:57
    Что-то подсказывает,что англо-саксов в очеркдной раз переоценили, либо тренер незнает,что делать с таким количеством звезд!!!
    Futurista
    Futurista
    вчера в 21:48
    Поболею за чехов)...всем хорошего футбола и холодного пива...
    azkan
    azkan
    вчера в 21:32
    Столько вариантов у Саутгейта. Маунт и Чилуэлл понятно, не играют.
    А вот почему не ставит Санчо или Кальверт Люина? Ведь Кейн две игры вообще никакой.
    Таганский
    Таганский
    вчера в 21:22, ред.
    После вчерашнего шедеврального матча теперь можно спокойно наслаждаться нормальным, настоящим футболом..
    Жду интересную игру.. Возможно, аккуратную, не безбашенную, но интересную..
    VeniaminS
    VeniaminS
    вчера в 21:19
    ТМ2.25
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