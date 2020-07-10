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2 : 0
завершен
10 июля 2020, 23:00
пятница
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Стадион Эстадио Альфредо Ди Стефано (Мадрид)
|Бензема Карим
|1:0(П)
|11’
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Асенсио Марко
ассистент Бензема Карим
|2:0
|50’
|83’
|Махмуд Адбаллахи
|Вышел
|Ушел
|Вышел
|Ушел
|23’
|Падилья Мартин
|Наварро Хоакин
|55’
|Луис Риоха
|Перес Лукас
|55’
|Махмуд Адбаллахи
|Фейса Любомир
|68’
|Сайнс Борха
|Мендес Эдгар
|69’
|Родригес Хосе
|Хоселу
|Вальверде Федерико
|Модрич Лука
|70’
|Винисиус Жуниор
|Асенсио Марко
|70’
|Азар Эден
|Бензема Карим
|82’
|Иско
|Родриго
|82’
|Диас Брахим
|Каземиро
|90+4’
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|18
|Удары по воротам
|10
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|8
|Удары в створ
|4
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|5
|Фолы
|17
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|3
|Угловые
|2
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|4
|Офсайды
|0
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|71%
|Владение мячом
|29%
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|4
|Cэйвы
|7
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|0
|Предупреждения
|1
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А щя че?,чемпионство на горизонте, котелок под пуканом нагревается да?,хейтерята=)))))))).
А щя че?,чемпионство на горизонте, котелок под пуканом нагревается да?,хейтерята=)))))))).
А потом его персоглоры будут кричать, смотрите наш месси "тащит" Барселону в одиночку и ассисты раздает, а все остальные шушера!
А потом его персоглоры будут кричать, смотрите наш месси "тащит" Барселону в одиночку и ассисты раздает, а все остальные шушера!
А, да, картоную коробку не примут....
А, да, картоную коробку не примут....