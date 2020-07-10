ГлавнаяВсе матчи
Матчи Испания. Примера 2019/2020
Лига чемпионов 2019/2020
Лига Европы 2019/2020
Россия. Суперкубок 2019
Россия. Премьер-Лига 2020/2021
Англия. Суперкубок 2019
Англия. Премьер-Лига 2019/2020
Испания. Суперкубок 2019
Испания. Примера 2019/2020
Италия. Суперкубок 2019
Италия. Серия А 2019/2020
Германия. Суперкубок 2019
Германия. Бундеслига 2019/2020
Франция. Суперкубок 2019
Франция. Лига 1 2019/2020
Кубок России 2020/2021
Англия. Кубок 2019/2020
Англия. Кубок Лиги 2019/2020
Испания. Кубок 2019/2020
Италия. Кубок 2019/2020
Германия. Кубок 2019/2020
Франция. Кубок 2019/2020
Франция. Кубок Лиги 2019/2020
Россия. ФНЛ 2020/2021
Евро-2020
Украина. Премьер-Лига 2019/2020
Нидерланды. Эредивизие 2019/2020
Португалия. Примейра 2019/2020
Суперкубок УЕФА 2018
Отбор ЧЕ-2020
Нидерланды. Суперкубок 2019
Португалия. Суперкубок 2019
Лига Наций 2020/2021
Клубный чемпионат мира 2019
Чемпионат мира 2018
Юношеская Лига УЕФА 2019/2020
Кубок Африканских Наций 2019
Олимпиада 2016
Казахстан. Премьер-лига 2020
Австралия. А-Лига 2019/2020
Австрия. Бундеслига 2019/2020
Австрия. Первая Лига 2019/2020
Азербайджан. Премьер-Лига 2019/2020
Албания. Суперлига 2019/2020
Англия. Лига Два 2019/2020
Англия. Лига Один 2019/2020
Англия. Чемпионшип 2019/2020
Аргентина. Суперлига 2019/2020
Аргентина. Примера Б Метро 2019/2020
Аргентина. Примера Б Насьональ 2019/2020
Аргентина. Примера C Метро 2019/2020
Армения. Премьер-Лига 2019/2020
Беларусь. Высшая лига 2020
Беларусь. Кубок 2020/2021
Бельгия. Про-Лига 2020/2021
Бельгия. Плей-офф за место в Лиге Европы 2018/2019
Бельгия. Вторая лига 2019/2020
Болгария. Вторая лига 2019/2020
Бразилия. Лига Гаушо 2020
Бразилия. Серия А 2020
Бразилия. Серия B 2020
Венгрия. Чемпионат I 2019/2020
Германия. Вторая Бундеслига 2019/2020
Германия. Третья лига 2019/2020
Гондурас. Лига Насьональ 2019/2020
Греция. Суперлига 2019/2020
Дания. Суперлига 2019/2020
Египет. Премьер-Лига 2019/2020
Израиль. Первый дивизион 2019/2020
Израиль. Премьер-Лига 2019/2020
Исландия. Высший дивизион 2020
Испания. Сегунда 2019/2020
Италия. Серия B 2019/2020
Катар. Старс Лига 2019/2020
Кипр. Первый дивизион 2019/2020
Китай. Суперлига 2020
Коста-Рика. Примера дивизион 2019/2020
Латвия. Высшая лига 2020
Латвия. Первая лига 2020
Литва. Лига A 2020
Марокко. Ботола Про 2019/2020
Золотой Кубок КОНКАКАФ 2019
Копа Судамерикана 2019
Кубок Азии 2019
Кубок Конфедераций 2017
Кубок Либертадорес 2020
Международный Кубок чемпионов 2019
Мемориал Гранаткина 2019
Отбор ЧМ 2022. Африка
Отбор ЧМ-2018. Европа
Отбор ЧМ-2018. КОНКАКАФ
Отбор ЧМ-2018. Океания
Товарищеские матчи. Клубы 2020
Товарищеские матчи. Сборные 2020
Чемпионат Европы U21 2019
Отбор Евро-2021 (до 21)
Чемпионат мира 2017 (до 20)
Нидерланды. Кубок 2019/2020
Нидерланды. Первый дивизион 2019/2020
Норвегия. Высшая лига 2020
Польша. Первый дивизион 2019/2020
Польша. Экстракласса 2019/2020
Португалия. Кубок 2019/2020
Португалия. Кубок Лиги 2019/2020
Португалия. Сегунда 2019/2020
Россия. 2-й дивизион. Урал-Приволжье 2020/2021
Кубок ФНЛ 2020
Россия. Молодежное первенство 2019/2020
Россия. Премьер-Лига Крыма 2019/2020
Румыния. Лига 1 2019/2020
Румыния. Лига 2 2019/2020
Саудовская Аравия. Первый дивизион 2019/2020
Саудовская Аравия. Премьер-Лига 2019/2020
Словения. Вторая лига 2019/2020
Словения. Первая лига 2019/2020
США. МЛС 2020
Таджикистан. Высшая Лига 2020
Турция. Первая лига 2019/2020
Турция. Супер-Лига 2019/2020
Украина. Кубок 2019/2020
Украина. Первая лига 2019/2020
Уругвай. Сегунда 2018
Уэльс. Кимру Альянс 2019/2020
Уэльс. Премьер-лига 2019/2020
Финляндия. Высшая лига 2020
Финляндия. Первый дивизион 2020
Франция. Лига 2 2019/2020
Хорватия. Первая лига 2019/2020
Чехия. Первая лига 2019/2020
Чили. Примера B 2020
Швейцария. Суперлига 2019/2020
Швеция. Высшая Лига 2020
Швеция. Первая лига 2020
Шотландия. Премьер-лига 2020/2021
Эстония. Высшая лига 2020
ЮАР. Премьер-Лига 2019/2020
Япония. J-Лига 2020
2020-07-10
2019-08-16
2019-08-17
2019-08-18
2019-08-23
2019-08-24
2019-08-25
2019-08-30
2019-08-31
2019-09-01
2019-09-13
2019-09-14
2019-09-15
2019-09-20
2019-09-21
2019-09-22
2019-09-24
2019-09-25
2019-09-26
2019-09-27
2019-09-28
2019-09-29
2019-10-04
2019-10-05
2019-10-06
2019-10-18
2019-10-19
2019-10-20
2019-10-25
2019-10-26
2019-10-27
2019-10-29
2019-10-30
2019-10-31
2019-11-02
2019-11-03
2019-11-08
2019-11-09
2019-11-10
2019-11-22
2019-11-23
2019-11-24
2019-11-29
2019-11-30
2019-12-01
2019-12-06
2019-12-07
2019-12-08
2019-12-13
2019-12-14
2019-12-15
2019-12-18
2019-12-20
2019-12-21
2019-12-22
2020-01-03
2020-01-04
2020-01-05
2020-01-17
2020-01-18
2020-01-19
2020-01-24
2020-01-25
2020-01-26
2020-02-01
2020-02-02
2020-02-07
2020-02-08
2020-02-09
2020-02-14
2020-02-15
2020-02-16
2020-02-21
2020-02-22
2020-02-23
2020-02-28
2020-02-29
2020-03-01
2020-03-06
2020-03-07
2020-03-08
2020-03-10
2020-06-11
2020-06-12
2020-06-13
2020-06-14
2020-06-15
2020-06-16
2020-06-17
2020-06-18
2020-06-19
2020-06-20
2020-06-21
2020-06-22
2020-06-23
2020-06-24
2020-06-25
2020-06-26
2020-06-27
2020-06-28
2020-06-29
2020-06-30
2020-07-01
2020-07-02
2020-07-03
2020-07-04
2020-07-05
2020-07-06
2020-07-07
2020-07-08
2020-07-09
2020-07-10
2020-07-11
2020-07-12
2020-07-13
2020-07-16
2020-07-19
Реал - Алавес
Реал Сосьедад - Гранада

Текстовая онлайн трансляция матча Реал против Алавес

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
BetCity 1.26 6.20 13.50
Fonbet 1.09 9.00 43.00
Мелбет 1.24 6.16 15.40
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Голы
Бензема Карим 1:0(П) 11’
Асенсио Марко
ассистент Бензема Карим 		2:0 50’
Наказания
83’ Махмуд Адбаллахи
Замены
Вышел Ушел Вышел Ушел
23’ Падилья Мартин Наварро Хоакин
55’ Луис Риоха Перес Лукас
55’ Махмуд Адбаллахи Фейса Любомир
68’ Сайнс Борха Мендес Эдгар
69’ Родригес Хосе Хоселу
Вальверде Федерико Модрич Лука 70’
Винисиус Жуниор Асенсио Марко 70’
Азар Эден Бензема Карим 82’
Иско Родриго 82’
Диас Брахим Каземиро 90+4’
Статистика
 18 Удары по воротам 10
8 Удары в створ 4
5 Фолы 17
3 Угловые 2
4 Офсайды 0
71% Владение мячом 29%
4 Cэйвы 7
0 Предупреждения 1
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Верг
Верг
11 июля в 16:24
Иско печалит весь сезон, скоро до 20 млн стоимость снизится
25процентный клоун
25процентный клоун ответ bn20 (раскрыть)
11 июля в 13:18
Алавес дважды точно мог забивать, и плюс быстрый нелепый гол. Так чтотне согласен
bn20
bn20
11 июля в 12:14, ред.
Пенальти 100% нарисованная, там был штрафной, но реал заслужила победу, Алувес совсем мертвая команда.
galem72
galem72
11 июля в 10:55
Жалкое зрелище, да ещё и с очередным пенальти. 🤮
25процентный клоун
25процентный клоун ответ gentlewolf (раскрыть)
11 июля в 10:31
На месте глоров я бы не боотался на дороге экспертов
25процентный клоун
25процентный клоун
11 июля в 10:29
Такой Реал только школьникам интересен. Зидан туфту толкает, в европе с такой игрой делать нечего
Ruslan3132
Ruslan3132
11 июля в 10:26
На классе, вполноги. Не знаю, что должно произойти, чтобы Реал отдал этот Чемпионат. С Победой Мадридисты!
амурец
амурец ответ NGYRZ (раскрыть)
11 июля в 09:44
А ещё Месси потребует купить ВАР
Gelious
Gelious ответ Incredulous (раскрыть)
11 июля в 09:42
Достоинство? Ха. Отличная шутка. Зачёт.
Manny_Pacquiao
Manny_Pacquiao
11 июля в 09:13
Вот бы ещё в матче с сити два пенальти поставили.
RMA 005
RMA 005
11 июля в 09:01
    Фредерик Крюгер
    Фредерик Крюгер ответ Победителей не судят (комментарий удален) (раскрыть)
    11 июля в 08:40
      kamilchik
      kamilchik ответ da da da (раскрыть)
      11 июля в 08:30
        Василий 50
        Василий 50
        11 июля в 08:23
        Дежурная победа.
        NGYRZ
        NGYRZ
        11 июля в 08:05, ред.
        Чую скоро в Барселоне опять прогремит скандал, Месси потребует купить ему, Неймара, Де Брюйне, Левандовского и Ван Дейка.
        А потом его персоглоры будут кричать, смотрите наш месси "тащит" Барселону в одиночку и ассисты раздает, а все остальные шушера!
        NGYRZ
        NGYRZ ответ Incredulous (раскрыть)
        11 июля в 07:58
        Как можно оскорбить то, чего нету?!
        Incredulous
        Incredulous
        11 июля в 07:26
        Болельщикам Барселоны нужно уже иск в суд подавать на Ла Лигу и Федерацию футбола Испании, о том, что пенальти в ворота соперников Реала оскорбляет их честь и достоинство.
        112910415
        112910415
        11 июля в 06:18
        Ну-ну
        нечитайло
        нечитайло
        11 июля в 05:14
        Скромно
        Санчо Панса
        Санчо Панса
        11 июля в 04:24
        На всех порах королевичи мчатся к своему заслуженному чемпионству! Это отрадно и приятно видеть) А еще радует игра в обороне. С очередной победой всех преданных мадридистов! Дай Бог, чтобы сливочные закончили этот сезон на первом месте.
        Зидан 1972
        Зидан 1972 ответ da da da (раскрыть)
        11 июля в 03:25, ред.
        Согласен,надеемся что в этом году будет более достойный чемпион!через 3 тура новый чемпион определится!
        da da da
        da da da
        11 июля в 02:42
        самый слабый чемпион Испании на нашей памяти
        eleven LC
        eleven LC ответ ALBA BARCELONA 21 (раскрыть)
        11 июля в 02:27
        Ну здесь ты не прав,да у Сити преимущество 2:1 и они ответку играют дома но я буду до конца верить в победу Реала хотя шансы 35 на 65 за Сити!
        gentlewolf
        gentlewolf ответ Тео Джонс (раскрыть)
        11 июля в 02:27
          gentlewolf
          gentlewolf ответ 25процентный клоун (раскрыть)
          11 июля в 02:24
          На месте твоем попросил бы добавить тебе в ник еще 75 процентов
          feris1
          feris1
          11 июля в 02:23
          Собаки лают,а караван идёт.
          gentlewolf
          gentlewolf ответ Wolf77785 (раскрыть)
          11 июля в 02:23
          Поставишь все свое имущество?
          А, да, картоную коробку не примут....
          Зидан 1972
          Зидан 1972 ответ ALBA BARCELONA 21 (раскрыть)
          11 июля в 02:22
          Реал пройдет дальше на 65 процентов
          feris1
          feris1
          11 июля в 02:21
          Реал с уверенной победой!
          ALBA BARCELONA 21
          ALBA BARCELONA 21
          11 июля в 02:20
          У Барсы системный кризис,поэтому Реал чемпион но у каталонца Гвардиолы кризиса нет, каталонец из Барселоны Гвардиола скоро разгромить Реал,сомнений совсем нет,даже мадридисты знают об этом.
          Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
          Отправить
           
          Rambler's Top100