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Ротор - Урал
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Рубин - Ростов

Текстовая онлайн трансляция матча Ротор против Урал

Ротор Логотип футбольный клуб Ротор (Волгоград) 0:0 Логотип футбольный клуб Урал (Екатеринбург) Урал
Ротор
Урал
0 : 0
завершен
сегодня, 16:30
Россия. Премьер-Лига 2020/2021, 15 тур
Стадион Волгоград Арена
Телетрансляция: Матч Премьер
Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
3.013.122.59
Мелбет 3.15 3.09 2.56
Лига ставок 2.85 3.25 2.75
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    Наказания
    28’ Бикфалви Эрик
    Степанов Данил 32’
    Кожемякин Олег 36’
    44’ Калинин Игорь
    55’ Йовичич Бранко
    Давиташвили Зурико 62’
    Жигулёв Илья 78’
    90+1’ Августиняк Рафал
    Замены
    Вышел Ушел Вышел Ушел
    65’ Подберёзкин Вячеслав Ефремов Дмитрий
    Серченков Сергей Давиташвили Зурико 66’
    Микелтадзе Бека Муллин Камиль 72’
    76’ Панюков Андрей Погребняк Павел
    83’ Артем Шаболин Эль-Кабир Отман
    Статистика
    		 10 Удары по воротам 6
    		3 Удары в створ 1
    		15 Фолы 13
    		2 Угловые 2
    		4 Офсайды 1
    		49% Владение мячом 51%
    		1 Cэйвы 3
    		4 Предупреждения 4
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    Все комментарии
    ekliziast
    ekliziast ответ Просто утка (раскрыть)
    сегодня в 19:53
    Потому , что он честный и порядочный судья. Ответ вас удовлетворил?
    Footbolista
    Footbolista ответ particular (раскрыть)
    сегодня в 19:48
    Очки давили на глаза...
    VAN ARM
    VAN ARM ответ ЮГ РОССИИ (раскрыть)
    сегодня в 19:42
    точно не в пфл?))))
    VAN ARM
    VAN ARM
    сегодня в 19:41
    по мне так это дельняк)))
    denmig
    denmig
    сегодня в 19:33
    Урал потерял волю и стал совсем безногим! Хотя , ничьями тур переполнен а этот раз!
    Александр Рябов
    Александр Рябов
    сегодня в 19:21
    Урал и сам не играл, и Ротору не давал, такие закрытые команды наш футбол всегда портили, да ещё и погода совсем не волгоградская для ноября. Посмотрим как Ротор со Спартаком будет выглядеть. А таких как Урал надо в ФНЛ, смотреть уже тяжело на их антифутбол.
    112910415
    112910415
    сегодня в 18:48
    это он, суровый российский футбол !
    VAN ARM
    VAN ARM
    сегодня в 18:40
    клуб любителей фнл крепчает))
    За адекватность
    За адекватность
    сегодня в 18:34
    Суета, толкотня, беготня, огромный брак в передачах, желание превалировало над умением и мастерством, как итог всего этого безрадостные нули на табло. Хотя если судить по концовке матча, то для "Ротора" еще удачно все закончилось. Лучшими в матче были болельщики волгоградцев и наверное Иванов в тюбетейке. Как обычно личное мнение.
    particular
    particular
    сегодня в 18:29
    Безголевое толковище с выпученными глазами и вымученными очками 😒
    Schaytan
    Schaytan
    сегодня в 18:25
    Зрителям должны доплачивать, что бы они это смотрели. Я уже не говорю о походах на стадион. Рпл - это не про футбол, натуральная лига приколов.

    Во всех матчах (кроме ахмат зенит) зашла ставка т. м. 2.5. 🤦‍♂️
    Schaytan
    Schaytan
    сегодня в 18:16
    Игра была ровна - играли два...
    В фнл оба клуба за такие матчи
    112910415
    112910415
    сегодня в 18:08
    голы-то где ?
    Байкал-38.
    Байкал-38. ответ Просто утка (раскрыть)
    сегодня в 17:45
    Урал со Спартаком в ничью сыграл 2:2, значит должен выиграет у Ротора!
    Просто утка
    Просто утка
    сегодня в 17:33
    Урал выиграл у свиней, а Ротору должен проиграть.
    Просто утка
    Просто утка
    сегодня в 17:32
    Почему спартаковец Москалев судит матчи команд РПЛ?
    ЮГ РОССИИ
    ЮГ РОССИИ
    сегодня в 17:30
    Хотелось бы видеть обе команды в РПЛ
    edubokom
    edubokom
    сегодня в 17:28
    ВПЕРЁЁЁЁДЗАРОТОР!!!
    Евгений Быстров
    Евгений Быстров
    сегодня в 17:24
    Погребняка бы в сборную вызвали,в10 раз лучше зеболотного было бы.
    Евгений Быстров
    Евгений Быстров ответ zim289 (раскрыть)
    сегодня в 17:23
    Еще и забивает!
    zim289
    zim289
    сегодня в 17:02
    Погребняк еще играет? o_O
    Justas Weiss7
    Justas Weiss7
    сегодня в 16:10
    Ротор более тренерская, организованная команда. а Урал просто чудит - то на равных играет со Спартаком, то показывают дворовый уровень в 1/2 финала Кубка с Химками ... ставлю на жесткость Хацкевича
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