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0 : 0
завершен
сегодня, 16:30
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Стадион Волгоград Арена
Телетрансляция: Матч Премьер
|28’
|Бикфалви Эрик
|Степанов Данил
|32’
|Кожемякин Олег
|36’
|44’
|Калинин Игорь
|55’
|Йовичич Бранко
|Давиташвили Зурико
|62’
|Жигулёв Илья
|78’
|90+1’
|Августиняк Рафал
|Вышел
|Ушел
|Вышел
|Ушел
|65’
|Подберёзкин Вячеслав
|Ефремов Дмитрий
|Серченков Сергей
|Давиташвили Зурико
|66’
|Микелтадзе Бека
|Муллин Камиль
|72’
|76’
|Панюков Андрей
|Погребняк Павел
|83’
|Артем Шаболин
|Эль-Кабир Отман
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|10
|Удары по воротам
|6
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|3
|Удары в створ
|1
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|15
|Фолы
|13
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|2
|Угловые
|2
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|4
|Офсайды
|1
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|49%
|Владение мячом
|51%
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|1
|Cэйвы
|3
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|4
|Предупреждения
|4
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Во всех матчах (кроме ахмат зенит) зашла ставка т. м. 2.5. 🤦♂️
Во всех матчах (кроме ахмат зенит) зашла ставка т. м. 2.5. 🤦♂️
В фнл оба клуба за такие матчи
В фнл оба клуба за такие матчи