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ЦСКА - Химки
Ростов - Уфа
Динамо - Арсенал

Текстовая онлайн трансляция матча ЦСКА против Химки

ЦСКА Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва) 2:2 Логотип футбольный клуб Химки Химки
ЦСКА
Химки
2 : 2
завершен
06 декабря 2020, 19:00
воскресенье
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Россия. Премьер-Лига 2020/2021, 17 тур
Стадион ВЭБ-Арена (Москва)
Телетрансляция: МАТЧ ПРЕМЬЕР
Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
1.454.597.38
BetCity 1.44 4.80 7.40
Fonbet 1.38 4.90 8.10
Мелбет 1.49 4.48 7.24
Лига ставок 1.45 5.00 7.60
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    40' (1:0) Влашич Никола (8) (Кучаев Константин (20))
     
    54' (2:2) Шкурин Илья (99) (Эджуке Чидера (11))
     
    56' Кучаев Константин (20) уходит с поля, Зайнутдинов Бактиёр (19) вышел на поле
     
    57' Дзагоев Алан (10) уходит с поля, Обляков Иван (98) вышел на поле
     
    62' Эджуке Чидера (11) уходит с поля, Чалов Фёдор (9) вышел на поле
     
    70' Дивеев Игорь (78)
     
    2
    87' Марадишвили Константин (22) уходит с поля, Бистрович Кристиян (25) вышел на поле
    87' Щенников Георгий (42) уходит с поля, Тикнизян Наир (71) вышел на поле
     
    27' Трошечкин Александр (5)
     
    38' Куат Исламбек (20)
     
    46' Трошечкин Александр (5) уходит с поля, Долгов Александр (47) вышел на поле
     
    47' (1:1) Кухарчук Илья (44)
     
    50' Кухарчук Илья (44)
     
    51' (1:2) Мирзов Резиуан (11) (Кухарчук Илья (44))
     
    77' Тихонов Михаил (42) уходит с поля, Логашов Арсений (2) вышел на поле
     
    81' Кухарчук Илья (44) уходит с поля, Липовой Данил (18) вышел на поле
    Голы
    Влашич Никола
    ассистент Кучаев Константин     		1:0 40’
    47’ 1:1 Кухарчук Илья
    51’ 1:2 Мирзов Резиуан
    ассистент Кухарчук Илья
    Шкурин Илья
    ассистент Эджуке Чидера     		2:2 54’
    Наказания
    27’ Трошечкин Александр
    38’ Куат Исламбек
    50’ Кухарчук Илья
    Дивеев Игорь 70’
    Замены
    Вышел Ушел Вышел Ушел
    46’ Долгов Александр Трошечкин Александр
    Зайнутдинов Бактиёр Кучаев Константин 56’
    Обляков Иван Дзагоев Алан 57’
    Чалов Фёдор Эджуке Чидера 62’
    77’ Логашов Арсений Тихонов Михаил
    81’ Липовой Данил Кухарчук Илья
    Бистрович Кристиян Марадишвили Константин 87’
    Тикнизян Наир Щенников Георгий 87’
    Статистика
    		 31 Удары по воротам 10
    		11 Удары в створ 5
    		5 Фолы 10
    		7 Угловые 2
    		3 Офсайды 1
    		59% Владение мячом 41%
    		3 Cэйвы 9
    		1 Предупреждения 3
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    Все комментарии
    Князь Всея Турина
    Князь Всея Турина
    вчера в 17:03
    помню был отличный клуб,времён братьев березуцких и игнашевича. если бы не игорёк,команда вообще была в середине таблицы.Тоже и с зенитом,когда дик тренировал,команда была,а сейчас не пойми что.Малафеев, Айнюков, Зорянин, Аршавин - это был золотой век Зенита,команда любо-глянуть,а сейчас какой то Дзюба и семак.
    Николай Еремеев
    Николай Еремеев ответ SpaM-SARW (раскрыть)
    вчера в 11:00, ред.
    Все команды в равных условиях и по предсезонной подготовке и по набору новых игроков ,их притирки в игровых схемах команды , гончар не исключение только вот результат слабоват у него ! Как могут у этого "уважаемого" тренера, игроки после провальных матчей и после упущенных моментов ехидно улыбаться и все равно регулярно выходить играть, такое только у него возможно ( Чалов стоит особняком )!
    112910415
    112910415
    вчера в 09:59
    всё же тренера проводить надо ! с почётом
    Beekeeper
    Beekeeper
    вчера в 09:19
    Теперь жду, Шкурина постоянно в основе, а Чалова в дубль играть нужно отправить. Даже Шкурин забивает, у него не так моментов много было, но он воспользовался ими. А Чалов в упор попасть не может, и ему кучу моментов дают 100% а он все ни как. Не удивлюсь если еще Гайч забивать начнет.
    Beekeeper
    Beekeeper
    вчера в 09:12
    Вообще я ждал поражения, но что то пошло не так. Ибо с такой реализацией на 1-м месте делать нечего. Пускай научатся забивать для начала :) а то толку от их 30-40 ударов за матч и 0 голов.
    112910415
    112910415
    вчера в 06:13
    почему-то такого результата и ждал !
    Химки в порядке !
    Николай Еремеев
    Николай Еремеев
    вчера в 05:30, ред.
    Просмотрел еще раз забитые голы и могу со 100% уверенностью заявить , что первый гол в наши ворота был забит с нарушением правил . В момент удара по мячу Щенниковым был толчок в спину ,что и привело к этой свечке и нарушению координации у Щенникова . Почему наши ВАР не потребовали я не знаю !? РS Даже Бубнов в инете подтвердил ошибочно засчитанный первый гол в наши ворота.
    SpaM-SARW
    SpaM-SARW ответ Николай Еремеев (раскрыть)
    вчера в 01:07, ред.
    С этим составом ему нужно провести хотя бы полноценный сбор а ему подсунули игроков без предсезонки. Он как Кононов не провалился а продолжает бороться за чемпионство. Не будьте невеждами а поддержите тренера своего
    Jeck Denielse
    Jeck Denielse
    вчера в 00:36, ред.
    С ЦСКА что то не так...
    В ЛЕ не катит....
    В РПЛ последние 3 матча....2 очка из 9-ти...
    Ещё месяц назад серия из 5-ти победных матчей...
    Усталость..???..тренерские ошибки ???..неоправданные ожидания от новичков ?????
    Для меня неожиданно ...что армейцы потеряли 7 очков с Рубином,Сочи и Химками....
    При чём 2 из этих матчей были домашними....
    Замена Энджуке...шаблонные слова Овчинникова о "потерянной концентрации" ....вообще ничего непонятно...
    Красно-белый 1987
    Красно-белый 1987
    вчера в 00:04
    соккер, как долго вы собираетесь делать всё чтобы нам было неудобно? зачем эта трансляция матча выше??? после финального свистка сложно что-ли убрать эту трансляцию и дать болельщикам пообщаться на ветке не искав комментарии по пол часа???
    Lokoman111
    Lokoman111
    06 декабря в 23:43, ред.
    Что сказать,ЦСКА показал невероятно атакующий футбол и тотально доминировал над Химками.Бескомпромиссно втоптали в газон,это мало сказать.Но опять необязательные голы залетели.В центр нужен забивной Деспотович,можно взять скоростного Володько с Тамбова!Так сказать сделать точечные усиления!А сейчас нужно вынести Динамо Загреб,и достойно завершить европейскую кампанию.
    Некакойшенко
    Некакойшенко
    06 декабря в 23:39
    Не подошла шапка мономаха на лошадиную голову.
    Николай Еремеев
    Николай Еремеев ответ Поц (раскрыть)
    06 декабря в 23:26
      Владимир_Спартак
      Владимир_Спартак
      06 декабря в 23:06
      Спасибо Резуану. В дали от Спартака делает свою работу по разрушению надежд ближайших наших конкурентов.
      Pan43r zzzz
      Pan43r zzzz
      06 декабря в 22:51
      Фраза "Даже Шкурин забил" улыбнуло .
      puperr
      puperr ответ Джон Иванов (раскрыть)
      06 декабря в 22:50
      В этом как раз и проблема слабых игроков, их уровень это середняки и аутсайдеры.
      Джон Иванов
      Джон Иванов
      06 декабря в 22:37
      Мирзову нужно доверие и пространство, в командах пониже классом он это получает, но здесь разница в уровне сопротивления, в том же Спартаке он мяч под прессингом получал, а тут он часто в одиночестве остается, есть куда разбежаться, его стихия
      neukomm
      neukomm
      06 декабря в 22:34
      Я не знаю, зачем сюсюкаются с Чаловым. Давно бы отправили в аренду, как это делают Спартак и Зенит. Да в ту же Уфу, где Ганчаренко знают. Пусть Чалов там доказывает свою состоятельность. Хорошо сыграет, вернётся в Москву. Нет, так пусть и прозябает в областных командах, сам виноват.
      Николай Еремеев
      Николай Еремеев ответ SpaM-SARW (раскрыть)
      06 декабря в 22:24, ред.
      Ну этот твой пост подходит на прошлый и позапрошлый сезоны ,сейчас ситуация другая , накупили кучу игроков ,да и не такие уж они младенцы теперь - 22-25 лет точно не детсад , а где сдвиги в лучшую сторону ,их как не было и скорее всего не будет, те же провалы в лиге европы . даже у себя дома не забили НИ ОДНОГО ГОЛА и это с командами стоимостью одного Влашича ( Фейенорд не в счет, хотя и с ним полный провал ,они то в 10ом спокойно выстояли ) . Пока гончар этот недотренер у руля ,над ЦСКА боюсь будут потешаться не только в Европе, но и в России - к сожалению надо честно признать , а это ох как неприятно . после того авторитета . завоеванного командой Газзаевым и Слуцким .
      Vilen Naidenkne
      Vilen Naidenkne
      06 декабря в 22:23
      Надо менять вечного вратаря
      oleg3k
      oleg3k
      06 декабря в 22:22
      Кони так держать.Продолжайте в том же духе.
      puperr
      puperr
      06 декабря в 22:16
      Не смогли обыграть? Или ушли от поражения?
      Vladimir808
      Vladimir808
      06 декабря в 22:12
      Вечная проблема коней, это Федун,)
      Химки в первом тайме были никакие, в перерыве из штаба КБ обозначили премию, общую и за голы персональную. Дальше , Господа, вы видели все сами!!! Через 10 мин второго тайма счёт 2:1 в пользу Химок!!!!) аха ха ха)))))
      Бойтесь кони даже тень Спартака!!!!))))
      nikoladolgov
      nikoladolgov
      06 декабря в 22:11
      Однако , Червяк так и метит в Спартак или в ЦСКА, на выбор ...
      Всех бил и самое главное не ноет как Семак или Гончаренко, а успешно делает свое дело с любым аутсайдером.
      Где Червиченко - там победа !
      морозз
      морозз
      06 декабря в 22:07
        Vladimir808
        Vladimir808 ответ LOpp (раскрыть)
        06 декабря в 22:04
        И драниками картофельными закусывал!!!!)))
        Hypnoz
        Hypnoz
        06 декабря в 22:01
        Скоро Семак освободится - надо брать !
        В довесок Дзюбу отдадут, не хуже Чалова парень.
        SpaM-SARW
        SpaM-SARW ответ Николай Еремеев (раскрыть)
        06 декабря в 21:55
        Этот недотренер выжимал максимум от детского сада и короткой обоймы и не дал команде развалиться. Благодарнее надо быть дайте ему теперь определиться с составом с большим обоймой хотя бы на один сезон он это заслужил
        LOpp
        LOpp
        06 декабря в 21:52
        А Гончаренко водку сидел там пил?))
        Legend 6
        Legend 6 ответ Николай Еремеев (раскрыть)
        06 декабря в 21:48
        Просто видимо в женской команде девушки профессионалы играют, а в мужской - бабы. Безвольная Акинфеева и ПМСница 6-го разряда - Чалова.
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