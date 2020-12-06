В 35 Акинфеев Игорь Голов пропущено: 2 Выносы: 1 Спасений: 3 Пасы: 18 Точность пасов: 10 Минут сыграно: 90

З 78 Дивеев Игорь Ударов всего: 2 Фолов совершено: 1 Отборы: 4 Блоки: 1 Всего навесов: 1 Перехваты: 1 Выносы: 1 Желтые карточки: 1 Пасы: 47 Точность пасов: 38 Минут сыграно: 90

З 23 Магнуссон Хордур Ударов всего: 2 Ударов в створ: 1 Фолов заработано: 1 Блоки: 1 Перехваты: 1 Выносы: 2 Пасы: 58 Точность пасов: 40 Минут сыграно: 90

З 2 Фернандес Марио Отборы: 2 Всего навесов: 3 Выносы: 2 Пасы: 62 Точность пасов: 50 Минут сыграно: 90

З 42 Щенников Георгий Ударов всего: 2 Фолов заработано: 3 Фолов совершено: 1 Всего навесов: 5 Выносы: 1 Пасы: 48 Точность пасов: 37 Минут сыграно: 87

П 8 Влашич Никола Ударов всего: 5 Ударов в створ: 5 Голов забито: 1 Всего навесов: 6 Точные навесы: 2 Пасы: 68 Точность пасов: 56 Минут сыграно: 90

П 10 Дзагоев Алан Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Фолов заработано: 1 Отборы: 2 Перехваты: 1 Выносы: 1 Пасы: 47 Точность пасов: 41 Минут сыграно: 56

П 20 Кучаев Константин Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Голевые передачи: 1 Отборы: 1 Всего навесов: 2 Пасы: 35 Точность пасов: 26 Минут сыграно: 56

П 22 Марадишвили Константин Ударов всего: 2 Ударов в створ: 1 Фолов заработано: 1 Отборы: 3 Перехваты: 2 Пасы: 62 Точность пасов: 51 Минут сыграно: 87

Н 99 Шкурин Илья Ударов всего: 4 Ударов в створ: 1 Голов забито: 1 Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 3 Пасы: 14 Точность пасов: 9 Минут сыграно: 90

П 11 Эджуке Чидера Ударов всего: 1 Голевые передачи: 1 Фолов заработано: 2 Пасы: 35 Точность пасов: 35 Минут сыграно: 62

Запасные игроки

В 49 Тороп Владислав

З 5 Васин Виктор

З 62 Карпов Вадим

П 7 Ахметов Ильзат

П 25 Бистрович Кристиян Отборы: 1 Пасы: 7 Точность пасов: 6 Минут сыграно: 3

П 19 Зайнутдинов Бактиёр Ударов всего: 1 Всего навесов: 2 Пасы: 16 Точность пасов: 14 Минут сыграно: 34

П 98 Обляков Иван Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Фолов заработано: 1 Отборы: 1 Блоки: 1 Всего навесов: 4 Точные навесы: 2 Перехваты: 2 Пасы: 29 Точность пасов: 23 Минут сыграно: 34

П 17 Сигурдссон Арнор

П 71 Тикнизян Наир Всего навесов: 1 Точные навесы: 1 Пасы: 2 Точность пасов: 2 Минут сыграно: 3

Н 21 Гайч Адольфо