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2 : 2
завершен
06 декабря 2020, 19:00
воскресенье
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Стадион ВЭБ-Арена (Москва)
Телетрансляция: МАТЧ ПРЕМЬЕР
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Влашич Никола
ассистент Кучаев Константин
|1:0
|40’
|47’
|1:1
|Кухарчук Илья
|51’
|1:2
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Мирзов Резиуан
ассистент Кухарчук Илья
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Шкурин Илья
ассистент Эджуке Чидера
|2:2
|54’
|27’
|Трошечкин Александр
|38’
|Куат Исламбек
|50’
|Кухарчук Илья
|Дивеев Игорь
|70’
|Вышел
|Ушел
|Вышел
|Ушел
|46’
|Долгов Александр
|Трошечкин Александр
|Зайнутдинов Бактиёр
|Кучаев Константин
|56’
|Обляков Иван
|Дзагоев Алан
|57’
|Чалов Фёдор
|Эджуке Чидера
|62’
|77’
|Логашов Арсений
|Тихонов Михаил
|81’
|Липовой Данил
|Кухарчук Илья
|Бистрович Кристиян
|Марадишвили Константин
|87’
|Тикнизян Наир
|Щенников Георгий
|87’
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|31
|Удары по воротам
|10
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|11
|Удары в створ
|5
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|5
|Фолы
|10
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|7
|Угловые
|2
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|3
|Офсайды
|1
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|59%
|Владение мячом
|41%
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|3
|Cэйвы
|9
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|1
|Предупреждения
|3
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Химки в порядке !
Химки в порядке !
В ЛЕ не катит....
В РПЛ последние 3 матча....2 очка из 9-ти...
Ещё месяц назад серия из 5-ти победных матчей...
Усталость..???..тренерские ошибки ???..неоправданные ожидания от новичков ?????
Для меня неожиданно ...что армейцы потеряли 7 очков с Рубином,Сочи и Химками....
При чём 2 из этих матчей были домашними....
Замена Энджуке...шаблонные слова Овчинникова о "потерянной концентрации" ....вообще ничего непонятно...
В ЛЕ не катит....
В РПЛ последние 3 матча....2 очка из 9-ти...
Ещё месяц назад серия из 5-ти победных матчей...
Усталость..???..тренерские ошибки ???..неоправданные ожидания от новичков ?????
Для меня неожиданно ...что армейцы потеряли 7 очков с Рубином,Сочи и Химками....
При чём 2 из этих матчей были домашними....
Замена Энджуке...шаблонные слова Овчинникова о "потерянной концентрации" ....вообще ничего непонятно...
Химки в первом тайме были никакие, в перерыве из штаба КБ обозначили премию, общую и за голы персональную. Дальше , Господа, вы видели все сами!!! Через 10 мин второго тайма счёт 2:1 в пользу Химок!!!!) аха ха ха)))))
Бойтесь кони даже тень Спартака!!!!))))
Химки в первом тайме были никакие, в перерыве из штаба КБ обозначили премию, общую и за голы персональную. Дальше , Господа, вы видели все сами!!! Через 10 мин второго тайма счёт 2:1 в пользу Химок!!!!) аха ха ха)))))
Бойтесь кони даже тень Спартака!!!!))))
Всех бил и самое главное не ноет как Семак или Гончаренко, а успешно делает свое дело с любым аутсайдером.
Где Червиченко - там победа !
Всех бил и самое главное не ноет как Семак или Гончаренко, а успешно делает свое дело с любым аутсайдером.
Где Червиченко - там победа !
В довесок Дзюбу отдадут, не хуже Чалова парень.
В довесок Дзюбу отдадут, не хуже Чалова парень.