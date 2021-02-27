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Химки - Уфа
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Текстовая онлайн трансляция матча Химки против Уфа

Химки Логотип футбольный клуб Химки 2:1 Логотип футбольный клуб Уфа Уфа
Химки
Уфа
2 : 1
завершен
27 февраля 2021, 14:00
суббота
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Россия. Премьер-Лига 2020/2021, 20 тур
Стадион Арена-Химки (Химки)
Телетрансляция: «Матч Премьер»
Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
2.313.133.49
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Мелбет 2.13 3.51 3.62
Лига ставок 2.36 3.10 3.65
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    21' Кухарчук Илья (44)
     
    34' Боженов Кирилл (87)
     
    40' Трошечкин Александр (5)
     
    49' (1:0) Конате Мохамед (45) (Кухарчук Илья (44))
     
    60' Конате Мохамед (45)
     
    62' (2:0) Глушаков Денис (8)
     
    74' Кухарчук Илья (44)
     
    83' Трошечкин Александр (5) уходит с поля, Камышев Илья (21) вышел на поле
     
    90+4' Мирзов Резиуан (11) уходит с поля, Могилевец Павел (28) вышел на поле
     
    7' Камилов Владислав (29)
     
    46' Голубев Артем (22) уходит с поля, Урунов Остон (10) вышел на поле
     
    85' Табидзе Джемал (55) уходит с поля, Сысуев Дмитрий (7) вышел на поле
     
    90+4' (2:1) Камилов Владислав (29) (Мрзляк Филип (24))
    Голы
    Конате Мохамед
    ассистент Кухарчук Илья     		1:0 49’
    Глушаков Денис 2:0 62’
    90+4’ 2:1 Камилов Владислав
    ассистент Мрзляк Филип
    Наказания
    7’ Камилов Владислав
    Кухарчук Илья 21’
    Боженов Кирилл 34’
    Трошечкин Александр 40’
    Конате Мохамед 60’
    Кухарчук Илья 74’
    Замены
    Вышел Ушел Вышел Ушел
    46’ Урунов Остон Голубев Артем
    Камышев Илья Трошечкин Александр 83’
    85’ Сысуев Дмитрий Табидзе Джемал
    Могилевец Павел Мирзов Резиуан 90+4’
    Статистика
    		 9 Удары по воротам 15
    		4 Удары в створ 6
    		16 Фолы 17
    		3 Угловые 6
    		3 Офсайды 1
    		43% Владение мячом 57%
    		5 Cэйвы 2
    		5 Предупреждения 1
    		1 Удаления 0
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    Все комментарии
    ANATOLY KANDAUROV
    ANATOLY KANDAUROV ответ Дед за ЦСКА (раскрыть)
    27 февраля в 17:38
    Это ясно и очевидно
    Дед за ЦСКА
    Дед за ЦСКА ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
    27 февраля в 17:29, ред.
    Да. Но
    ЦСКА роднее)))
    Союзник противников
    Союзник противников ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
    27 февраля в 17:22
    А я за "Спартак" болею,и его филиал.Надо научить их преодолевать трудности и апломб.Жаль,в этот раз не получилось.А ВитькА мечтаю вернуть ВЗАД,в "Уфу",но он в ФНЛ не пойдёт.
    VAN ARM
    VAN ARM
    27 февраля в 17:06
    всё по плану идёт))
    ermak6848
    ermak6848
    27 февраля в 17:00
    Остаётся только порадоваться что сезон 20/21 доиграт фк "ХИМКИ" уже в 10-ке
    пусть даже временно....
    ANATOLY KANDAUROV
    ANATOLY KANDAUROV ответ Дед за ЦСКА (раскрыть)
    27 февраля в 16:44
    К Химкам не ровно дышите? С учётом места проживания?
    Октябрь 1917
    Октябрь 1917
    27 февраля в 16:36
    Зачем гол пропустили?
    Дед за ЦСКА
    Дед за ЦСКА
    27 февраля в 16:25
    Болельщиков Химок с победой ! А Глушаков мог оформить дубль, не промахнись он со штрафного в первом тайме
    112910415
    112910415
    27 февраля в 16:19
    Химки набрали такой мощный ход, что зона кубков стала реальной ! ... кто бы мог подумать !
    cska1948
    cska1948
    27 февраля в 16:01
    Химки играли луче и заслуженно победили!
    ANATOLY KANDAUROV
    ANATOLY KANDAUROV ответ Союзник противников (раскрыть)
    27 февраля в 15:30
    С чего это вдруг? Уфа твердый кандидат на ФНЛ, практически 90%
    -CaНиTaр_Лeсa-_5
    -CaНиTaр_Лeсa-_5
    27 февраля в 11:27
    ничья
    Союзник противников
    Союзник противников
    27 февраля в 10:17
    0-1.
    MaxRnD
    MaxRnD
    26 февраля в 04:43
    2-1
    swed27
    swed27
    20 февраля в 06:03
    Химчане не проиграют
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