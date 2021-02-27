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2 : 1
завершен
27 февраля 2021, 14:00
суббота
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Стадион Арена-Химки (Химки)
Телетрансляция: «Матч Премьер»
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Конате Мохамед
ассистент Кухарчук Илья
|1:0
|49’
|Глушаков Денис
|2:0
|62’
|90+4’
|2:1
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Камилов Владислав
ассистент Мрзляк Филип
|7’
|Камилов Владислав
|Кухарчук Илья
|21’
|Боженов Кирилл
|34’
|Трошечкин Александр
|40’
|Конате Мохамед
|60’
|Кухарчук Илья
|74’
|Вышел
|Ушел
|Вышел
|Ушел
|46’
|Урунов Остон
|Голубев Артем
|Камышев Илья
|Трошечкин Александр
|83’
|85’
|Сысуев Дмитрий
|Табидзе Джемал
|Могилевец Павел
|Мирзов Резиуан
|90+4’
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|9
|Удары по воротам
|15
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|4
|Удары в створ
|6
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|16
|Фолы
|17
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|3
|Угловые
|6
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|3
|Офсайды
|1
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|43%
|Владение мячом
|57%
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|5
|Cэйвы
|2
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|5
|Предупреждения
|1
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|1
|Удаления
|0
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ЦСКА роднее)))
ЦСКА роднее)))
пусть даже временно....
пусть даже временно....