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Динамо - Спартак
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Арсенал - ЦСКА
Зенит - Ахмат

Текстовая онлайн трансляция матча Динамо против Спартак

Динамо Логотип футбольный клуб Динамо (Москва) 1:2 Логотип футбольный клуб Спартак (Москва) Спартак
Динамо
Спартак
1 : 2
завершен
вчера, 19:00
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Россия. Премьер-Лига 2020/2021, 22 тур
Стадион ВТБ Арена (Москва)
Телетрансляция: МАТЧ ПРЕМЬЕР 18:25
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Мелбет 2.50 3.71 2.76
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    41' Паршивлюк Сергей (4)
     
    51' Паршивлюк Сергей (4) уходит с поля, Варела Гильермо (2) вышел на поле
     
    2
    67' Моро Никола (8) уходит с поля, Тюкавин Константин (70) вышел на поле
    67' Грулев Вячеслав (20) уходит с поля, Н'Жи Клинтон (9) вышел на поле
     
    81' Фомин Даниил (74) уходит с поля, Комличенко Николай (11) вышел на поле
     
    89' Скопинцев Дмитрий (7)
     
    18' (1:0) Автогол Маслов Павел (39)
     
    30' (1:1) Мозес Виктор (8) (Соболев Александр (7))
     
    40' Мозес Виктор (8) уходит с поля, Умяров Наиль (54) вышел на поле
     
    53' Айртон (6)
     
    61' Промес Квинси (24)
     
    63' (1:2) Соболев Александр (7)
     
    2
    74' Промес Квинси (24) уходит с поля, Понсе Эсекель (19) вышел на поле
    74' Айртон (6) уходит с поля, Гапонов Илья (56) вышел на поле
     
    80' Кутепов Илья (29)
     
    2
    90+2' Ларссон Джордан (11) уходит с поля, Хендрикс Йоррит (4) вышел на поле
    90+4' Соболев Александр (7)
    Голы
    Маслов Павел 1:0(А) 18’
    30’ 1:1 Мозес Виктор
    ассистент Соболев Александр
    63’ 1:2(П) Соболев Александр
    Наказания
    Паршивлюк Сергей 41’
    53’ Айртон
    61’ Промес Квинси
    80’ Кутепов Илья
    Скопинцев Дмитрий 89’
    90+4’ Соболев Александр
    Замены
    Вышел Ушел Вышел Ушел
    40’ Умяров Наиль Мозес Виктор
    Варела Гильермо Паршивлюк Сергей 51’
    Тюкавин Константин Моро Никола 67’
    Н'Жи Клинтон Грулев Вячеслав 67’
    74’ Понсе Эсекель Промес Квинси
    74’ Гапонов Илья Айртон
    Комличенко Николай Фомин Даниил 81’
    90+2’ Хендрикс Йоррит Ларссон Джордан
    Статистика
    		 11 Удары по воротам 13
    		2 Удары в створ 5
    		18 Фолы 10
    		4 Угловые 4
    		4 Офсайды 1
    		47% Владение мячом 53%
    		3 Cэйвы 2
    		2 Предупреждения 4
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    Все комментарии
    entrepreneour
    entrepreneour
    сегодня в 00:26
      Галя Каблукова
      Галя Каблукова
      вчера в 23:57, ред.
      Спартак был лучше Динамо красава аля Атлетико Мадрид Мородой Тюняев кажись красава
      Футбольный обозреватель
      Футбольный обозреватель
      вчера в 23:46
        zxz32
        zxz32
        вчера в 23:44
          quinn-se
          quinn-se ответ LOpp (раскрыть)
          вчера в 23:31
          Ничего, у Ларссона и Промеса ещё есть несколько "финалов", всё ещё впереди!)
          Галя Каблукова
          Галя Каблукова
          вчера в 23:25
          Хорошая игра,Спартак вел,Динамо Молодцы в контре.. Побольше бы таких матчей..
          Константин Белых
          Константин Белых ответ Jeck Denielse (раскрыть)
          вчера в 23:05
            kastitis
            kastitis
            вчера в 22:48
              Василий 50
              Василий 50
              вчера в 22:41
              Нужна победная серия
              makkie
              makkie ответ armeec_ (раскрыть)
              вчера в 22:38
              Привет, Петь!

              Спасибо, мы сегодня старались и заслужили победу.
              4 очка от Зенита, а в следующем туре вы с Питером рубитесь. Угадай, за кого будем болеть в этом матче? 😄
              Jeck Denielse
              Jeck Denielse
              вчера в 22:38
              Ещё 8 туров...
              1-ю и 5-ю команду разделяют менее 10-ти очков....
              Потеря Зенитом 5-ти очков в первых двух весенних матчах и и неплохой спурт догоняющих обостряет и интрижит табличный расклад...

              Календарь загадочным способом устроен так что Спартак из 11-ти последних игр чемпионата - 8 проводит в Москве...
              Зенит же в оставшихся 8-ми турах в Питере сыграет только 3 раза...

              Надеюсь это не помешает Зениту 3-й раз подряд расчемпионится...

              Всем здоровья и успехов !!!!!!!
              Agamaga........
              Agamaga........
              вчера в 22:30
              Признаюсь, что смотреть РПЛ нет никакого желания, поэтому и не смотрю.
              Крикун
              Крикун
              вчера в 22:29
              Зря на такой матч поставили молодого Захаряна. Парень потерялся, запорол все что только можно, куча обрезов и пасов в недодачу. Не сомневаюсь, что вырастет в качественного футболиста, но сегодняшний матч был для него провальным.
              nikot
              nikot
              вчера в 22:28
                Супервайзер
                Супервайзер
                вчера в 22:27
                Отличная игра, а главное, что Спартак показывает яркий и содержательный футбол второй раз подряд. Это обнадеживает.
                Всех КБ с победой!
                Jeck Denielse
                Jeck Denielse
                вчера в 22:19
                Нешуточная борьба за 2-е место между 4-мя московскими командами и "Сочи" обостряется до предела......пусть победит сильнейший и самый везучий....
                Мы не рабы
                Мы не рабы
                вчера в 22:15
                  A.S.A
                  A.S.A ответ Ген Геныч (раскрыть)
                  вчера в 22:15
                  ну надеюсь не словит звезду)!
                  Ген Геныч
                  Ген Геныч ответ A.S.A (раскрыть)
                  вчера в 22:13
                  Ой не говори гоп!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Шапи,Бакаев,были точно такими же,а где они сейчас?!!!!!!!!!!!!!!
                  A.S.A
                  A.S.A
                  вчера в 22:12
                  Признаюсь,удалось посмотреть только второй тайм,но увиденным остался доволен!
                  Открытая игра на встречных курсах, с огоньком, борьбой,желанием и страстью от обеих команд но с небольшим приимуществом Спартака.
                  Спартак уже вторую игру подрят показывает отличную игру, много атак ,запредельный настрой как в матче с Быками так и сегодня с Динамо...отсутствие Тедеско на бровке положительно сказывается на игре и результатах Красно-Белых
                  В составе Динамо хочется выделить Закаряна...17 лет парню,а он рвет и мечет на поле,создавая опасные моменты у ворот соперников,и отрабатывает как в центре поля так и у своих ворот...видно что играет с огромным желанием....пожелаю парню успешной карьеры
                  armeec_
                  armeec_ ответ ildar_3871 (раскрыть)
                  вчера в 22:10
                    Ген Геныч
                    Ген Геныч ответ Ironigor (раскрыть)
                    вчера в 22:10
                    Согласен с вами,но РПЛ,после переизбрания одного товарища,который за два года просто убил футбол в нашей стране,на должность главы РФС,то я РПЛ не считаю футболом,а вот в лыжах у нас норм все(уж у мужиков точно) а у женщин средненько,если бы Ёхауг сегодня бежала,то Ступак вряд ли выиграла бы,но медаль взяла бы по любому!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
                    ildar_3871
                    ildar_3871 ответ armeec_ (раскрыть)
                    вчера в 22:07
                    Везде !)
                    armeec_
                    armeec_ ответ makkie (раскрыть)
                    вчера в 22:07
                    Здоровича Макс.
                    С Победой Вас! ну кудаж без коней то ))))
                    termis
                    termis
                    вчера в 22:06
                    Всех КБ с победой.
                    armeec_
                    armeec_ ответ ildar_3871 (раскрыть)
                    вчера в 22:05
                    хде?))
                    протон1
                    протон1
                    вчера в 22:04
                    игру не смотрел. но спам поздравлю. мне нравится немец .
                    Ironigor
                    Ironigor ответ Ген Геныч (раскрыть)
                    вчера в 22:02
                    Видел и рад победам , Но я и миллионы людей придпочли бы смотреть футбол, - спорт номер один в МИРЕ !!! Я думаю это факт который вы не сможете опровергнуть. Спасибо за понимание.
                    ildar_3871
                    ildar_3871
                    вчера в 21:58
                    Отлично . Мы обгоним Динамо !
                    Константин Белых
                    Константин Белых
                    вчера в 21:57
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