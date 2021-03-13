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1 : 2
завершен
вчера, 19:00
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Стадион ВТБ Арена (Москва)
Телетрансляция: МАТЧ ПРЕМЬЕР 18:25
|Маслов Павел
|1:0(А)
|18’
|30’
|1:1
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Мозес Виктор
ассистент Соболев Александр
|63’
|1:2(П)
|Соболев Александр
|Паршивлюк Сергей
|41’
|53’
|Айртон
|61’
|Промес Квинси
|80’
|Кутепов Илья
|Скопинцев Дмитрий
|89’
|90+4’
|Соболев Александр
|Вышел
|Ушел
|Вышел
|Ушел
|40’
|Умяров Наиль
|Мозес Виктор
|Варела Гильермо
|Паршивлюк Сергей
|51’
|Тюкавин Константин
|Моро Никола
|67’
|Н'Жи Клинтон
|Грулев Вячеслав
|67’
|74’
|Понсе Эсекель
|Промес Квинси
|74’
|Гапонов Илья
|Айртон
|Комличенко Николай
|Фомин Даниил
|81’
|90+2’
|Хендрикс Йоррит
|Ларссон Джордан
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|11
|Удары по воротам
|13
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|2
|Удары в створ
|5
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|18
|Фолы
|10
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|4
|Угловые
|4
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|4
|Офсайды
|1
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|47%
|Владение мячом
|53%
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|3
|Cэйвы
|2
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|2
|Предупреждения
|4
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