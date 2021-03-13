В 98 Максименко Александр Голов пропущено: 1 Выносы: 2 Спасений: 2 Пасы: 27 Точность пасов: 14 Минут сыграно: 90

П 6 Айртон Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 3 Отборы: 2 Всего навесов: 3 Выносы: 1 Желтые карточки: 1 Пасы: 33 Точность пасов: 20 Минут сыграно: 74

З 14 Джикия Георгий Фолов заработано: 4 Отборы: 1 Всего навесов: 1 Выносы: 6 Пасы: 31 Точность пасов: 14 Минут сыграно: 90

З 29 Кутепов Илья Фолов совершено: 2 Отборы: 2 Перехваты: 6 Выносы: 2 Желтые карточки: 1 Пасы: 31 Точность пасов: 17 Минут сыграно: 90

З 39 Маслов Павел Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 1 Отборы: 5 Всего навесов: 3 Перехваты: 1 Выносы: 2 Пасы: 30 Точность пасов: 21 Минут сыграно: 90

П 47 Зобнин Роман Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Фолов заработано: 3 Отборы: 1 Всего навесов: 2 Точные навесы: 1 Перехваты: 2 Пасы: 42 Точность пасов: 30 Минут сыграно: 90

П 33 Крал Алекс Фолов заработано: 1 Отборы: 3 Всего навесов: 3 Точные навесы: 1 Перехваты: 3 Пасы: 41 Точность пасов: 29 Минут сыграно: 90

П 8 Мозес Виктор Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Голов забито: 1 Отборы: 2 Всего навесов: 4 Выносы: 1 Пасы: 16 Точность пасов: 11 Минут сыграно: 40

Н 11 Ларссон Джордан Офсайды: 1 Всего навесов: 4 Точные навесы: 1 Перехваты: 1 Пасы: 23 Точность пасов: 14 Минут сыграно: 89

П 24 Промес Квинси Ударов всего: 3 Всего навесов: 1 Желтые карточки: 1 Пасы: 32 Точность пасов: 28 Минут сыграно: 74

Н 7 Соболев Александр Ударов всего: 4 Ударов в створ: 2 Голов забито: 1 Голевые передачи: 1 Фолов заработано: 4 Фолов совершено: 2 Перехваты: 1 Выносы: 2 Желтые карточки: 1 Пенальти забито: 1 Пасы: 23 Точность пасов: 13 Минут сыграно: 90

Запасные игроки

В 32 Ребров Артем

З 56 Гапонов Илья Отборы: 2 Выносы: 1 Пасы: 6 Точность пасов: 4 Минут сыграно: 16

З 38 Ещенко Андрей

П 10 Бакаев Зелимхан

П 74 Маркитесов Дмитрий

П 54 Умяров Наиль Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 1 Отборы: 2 Перехваты: 2 Выносы: 2 Пасы: 31 Точность пасов: 23 Минут сыграно: 50

П 4 Хендрикс Йоррит Фолов заработано: 1 Минут сыграно: 1