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0 : 2
завершен
сегодня, 14:00
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Стадион Волгоград Арена
Телетрансляция: МАТЧ Премьер!
|21’
|0:1
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Крыховяк Гжегож
ассистент Жемалетдинов Рифат
|79’
|0:2
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Жемалетдинов Рифат
ассистент Лисакович Виталий
|15’
|Крыховяк Гжегож
|Гогуа Седрик
|35’
|49’
|Баринов Дмитрий
|52’
|Мухин Максим
|61’
|Рыбчинский Дмитрий
|Песегов Евгений
|67’
|69’
|Рыбус Мацей
|Макаров Сергей
|71’
|Вышел
|Ушел
|Вышел
|Ушел
|Песегов Евгений
|Кожемякин Олег
|35’
|Муллин Камиль
|Фламарион
|46’
|68’
|Куликов Даниил
|Баринов Дмитрий
|Арабидзе Георгий
|Кипиани Николай
|74’
|74’
|Лисакович Виталий
|Эдер
|82’
|Живоглядов Дмитрий
|Рыбчинский Дмитрий
|82’
|Магкеев Станислав
|Камано Франсуа
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|6
|Удары по воротам
|12
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|2
|Удары в створ
|3
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|14
|Фолы
|21
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|5
|Угловые
|4
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|2
|Офсайды
|0
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|37%
|Владение мячом
|63%
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|1
|Cэйвы
|2
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|3
|Предупреждения
|5
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