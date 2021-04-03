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Ротор - Локомотив
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Рубин - Сочи
Динамо - Уфа

Текстовая онлайн трансляция матча Ротор против Локомотив

Ротор Логотип футбольный клуб Ротор (Волгоград) 0:2 Логотип футбольный клуб Локомотив (Москва) Локомотив
Ротор
Локомотив
0 : 2
завершен
сегодня, 14:00
Россия. Премьер-Лига 2020/2021, 24 тур
Стадион Волгоград Арена
Телетрансляция: МАТЧ Премьер!
Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
5.173.421.84
Лига Ставок 4.90 3.40 1.85
Мелбет 5.58 3.39 1.80
    Еще
     
    2
    35' Гогуа Седрик (27)
    35' Кожемякин Олег (4) уходит с поля, Песегов Евгений (17) вышел на поле
     
    46' Фламарион (96) уходит с поля, Муллин Камиль (72) вышел на поле
     
    67' Песегов Евгений (17)
     
    71' Макаров Сергей (13)
     
    74' Кипиани Николай (7) уходит с поля, Арабидзе Георгий (21) вышел на поле
     
    15' Крыховяк Гжегож (7)
     
    21' (0:1) Крыховяк Гжегож (7) (Жемалетдинов Рифат (17))
     
    49' Баринов Дмитрий (6)
     
    52' Мухин Максим (76)
     
    61' Рыбчинский Дмитрий (94)
     
    68' Баринов Дмитрий (6) уходит с поля, Куликов Даниил (69) вышел на поле
     
    69' Рыбус Мацей (31)
     
    74' Эдер (19) уходит с поля, Лисакович Виталий (88) вышел на поле
     
    79' (0:2) Жемалетдинов Рифат (17) (Лисакович Виталий (88))
     
    2
    82' Рыбчинский Дмитрий (94) уходит с поля, Живоглядов Дмитрий (2) вышел на поле
    82' Камано Франсуа (25) уходит с поля, Магкеев Станислав (37) вышел на поле
    Голы
    21’ 0:1 Крыховяк Гжегож
    ассистент Жемалетдинов Рифат
    79’ 0:2 Жемалетдинов Рифат
    ассистент Лисакович Виталий
    Наказания
    15’ Крыховяк Гжегож
    Гогуа Седрик 35’
    49’ Баринов Дмитрий
    52’ Мухин Максим
    61’ Рыбчинский Дмитрий
    Песегов Евгений 67’
    69’ Рыбус Мацей
    Макаров Сергей 71’
    Замены
    Вышел Ушел Вышел Ушел
    Песегов Евгений Кожемякин Олег 35’
    Муллин Камиль Фламарион 46’
    68’ Куликов Даниил Баринов Дмитрий
    Арабидзе Георгий Кипиани Николай 74’
    74’ Лисакович Виталий Эдер
    82’ Живоглядов Дмитрий Рыбчинский Дмитрий
    82’ Магкеев Станислав Камано Франсуа
    Статистика
    		 6 Удары по воротам 12
    		2 Удары в створ 3
    		14 Фолы 21
    		5 Угловые 4
    		2 Офсайды 0
    		37% Владение мячом 63%
    		1 Cэйвы 2
    		3 Предупреждения 5
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    Все комментарии
    Том Хеннинг Эвребе
    Том Хеннинг Эвребе
    сегодня в 17:06
    Погнали бы Кикнадзе раньше, может быть и на первое место претендовали бы сейчас, а может, даже и находились.
    ОРЛОВЕЦ
    ОРЛОВЕЦ
    сегодня в 16:56
    А ещё спасибо товарищу, что вёл трансляцию на этом сайте. Ведь соккер и начинал с трансляций текстовых.
    sashasokol
    sashasokol
    сегодня в 16:54
    Поздравляю болельщиков любимой команды с победой. Сегодня игра была хорошая, а то прошлая игра с Уфой это тихий ужас. Думаю, Рифата нужно обязательно оставлять, парень очень прибавил, а может это и есть его уровень, просто ранее он играл не на «своей» позиции. В целом, можно с уверенностью сказать, что Николич хороший тренер, так как рисунок игры команды меняется с каждым матчем к лучшему. Очень надеюсь, что концовку сезона также проведём на высоком уровне.
    ОРЛОВЕЦ
    ОРЛОВЕЦ
    сегодня в 16:50
    Очень понравилась игра Локо в центре...как растаскивали Ротор, как боролись за мячи...Но всё покажут ближайшие матчи с Сочи, со Спартаком и Ростовом!
    112910415
    112910415
    сегодня в 16:47
    Ротор старался, как мог ...
    доктоР7
    доктоР7
    сегодня в 16:40
    Учитывая календарь, то Ротор скорее всего отправится в Фнл, в противном случае новому гт можно будет выдать премию и назвать открытием сезона.
    makkie
    makkie
    сегодня в 16:33
    6 побед из 6 матчей у Локо.
    Набрали неплохой ход, в следующем туре со Спартаком играть.
    stanichnik
    stanichnik
    сегодня в 16:30
    Болельшиков Локомотива с победой! Первая из трёх попыток покорить столицу у Ротора не прошла.
    Caniggia
    Caniggia
    сегодня в 16:27
    Как говорится, вынесли на классе и ничего тут не попишешь. Ротор сделал, что смог на сегодняшний момент времени. О работе нового просёминского тренерского штаба пока рано что-либо говорить, кроме желания футболистов биться на поле. Ещё нужно время Батуренко и К*. Голы получились один краше другого. А гол Жемалетдинова просто крутейший! Безусловный претендент на на лучший гол сезона РПЛ на мой взгляд. И вообще, Рифат ещё раз подтверждает правоту его вызова Черчесовым в сборную и внедрением в стартовый состав. Так держать! А Баринову здоровья, надеюсь, с ним ничего серьёзного. Вот кого здорового и в форме ещё не хватает в сборной!
    Владимир Анохин
    Владимир Анохин
    сегодня в 16:11
    Ротор конечно сражался как мог, но Локо выглядел уверенней и заслуженно победил!
    Трезвый повар
    Трезвый повар
    сегодня в 16:07
    Поздравляю болельщиков Локо с победой
    Jeck Denielse
    Jeck Denielse
    сегодня в 16:06, ред.
    Локо с победой !!!!!!!!!

    6-я весенняя победа к ряду.....
    Великолепная серия....
    Так держать !!!

    ....Но лучшими за месяц... за тур...за весну...по старой доброй московской традиции признают Тедеско и Соболева...))))
    Тазы рулят
    Тазы рулят
    сегодня в 16:05
    Конкурент Зенита за второе место победил
    За адекватность
    За адекватность
    сегодня в 15:59
    Не сказать что совсем уж налегке, но "Локомотив" свое взял, продолжив победную серию, с которой болельщиков клуба и поздравляю. Оба гола довольно хороши вышли. "Ротор" бился, но на данный момент команды находятся в разных весовых категориях. Не знаю уж на что рассчитывало руководство меняя тренера, но первый блин у Ю. Батуренко получился комом, хотя повторюсь, команда билась как могла. Ну и Баринову здоровья. Как обычно личное мнение.
    Locomotive Breath
    Locomotive Breath
    сегодня в 15:58
    С победой, Паровозы! Взяли своё, хотя Ротор был против. Всем здоровья!
    ОРЛОВЕЦ
    ОРЛОВЕЦ
    сегодня в 15:40
    Гооооооооооооооооол
    ОРЛОВЕЦ
    ОРЛОВЕЦ
    сегодня в 15:23
    Нужно получше волжан в центре встречать
    ОРЛОВЕЦ
    ОРЛОВЕЦ
    сегодня в 15:14
    Ротор активизировался...
    ОРЛОВЕЦ
    ОРЛОВЕЦ
    сегодня в 14:07, ред.
    Эдер в основе....с голами будет туго
    Заур-ЗВЕРЬ
    Заур-ЗВЕРЬ
    сегодня в 12:55
    отступать не куда, дальше еще сложней сопы
    Байкал-38.
    Байкал-38.
    сегодня в 11:00, ред.
    Доводы Локо на победу: турнирное положение, более классная команда и месть за обидное поражение дома в первом круге.
    Но и у Ротора не меньшая мотивация: борьба за выживание, отобрать очки у одного из лидеров и конечно игра перед своими болельщиками.
    Думаю игра будет открытой со множеством голов.
    Локо вперёд за победой!!!
    Паровозов
    Паровозов
    сегодня в 09:38
    Что по Зе Луишу, инфы никакой нет.
    swed27
    swed27
    сегодня в 07:28
    Паровоз набирает скорость на пути в Лигу Чемпионов. Ротор в борьбе за сохранение места в элите. Волгоградская битва обещает быть событийной и очень интересной
    RA57
    RA57
    сегодня в 06:23
    Ротору как минимум не проиграть!
    1bear
    1bear
    сегодня в 00:56
    победа гостей с крупным счетом
    Новый Рубин
    Новый Рубин
    вчера в 11:28
    Ротор должен победить !
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