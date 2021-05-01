В 12 Заболотный Николай Голов пропущено: 1 Выносы: 2 Спасений: 2 Пасы: 30 Точность пасов: 14 Минут сыграно: 96

П 27 Заика Кирилл Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Голевые передачи: 1 Фолов заработано: 3 Фолов совершено: 6 Всего навесов: 2 Точные навесы: 1 Выносы: 3 Пасы: 20 Точность пасов: 13 Минут сыграно: 89

З 34 Маргасов Тимофей Ударов всего: 1 Фолов совершено: 1 Отборы: 1 Всего навесов: 1 Перехваты: 5 Выносы: 4 Пасы: 33 Точность пасов: 23 Минут сыграно: 96

З 23 Мевля Миха Фолов заработано: 1 Отборы: 2 Выносы: 11 Пасы: 19 Точность пасов: 12 Минут сыграно: 96

З 87 Прохин Данила Фолов заработано: 2 Всего навесов: 1 Перехваты: 3 Выносы: 9 Пасы: 28 Точность пасов: 18 Минут сыграно: 96

П 13 Терехов Сергей Ударов всего: 2 Ударов в створ: 2 Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 1 Отборы: 1 Всего навесов: 2 Точные навесы: 1 Перехваты: 4 Выносы: 3 Желтые карточки: 1 Удары в каркас ворот: 1 Пасы: 19 Точность пасов: 11 Минут сыграно: 96

П 16 Нобоа Кристиан Ударов всего: 3 Ударов в створ: 3 Голов забито: 2 Всего навесов: 2 Точные навесы: 1 Выносы: 4 Пенальти забито: 1 Пасы: 29 Точность пасов: 22 Минут сыграно: 96

П 7 Пруцев Данила Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 1 Отборы: 1 Перехваты: 2 Пасы: 24 Точность пасов: 15 Минут сыграно: 96

Н 6 Юсупов Артур Ударов всего: 1 Фолов совершено: 1 Всего навесов: 3 Точные навесы: 2 Выносы: 2 Желтые карточки: 1 Пасы: 40 Точность пасов: 31 Минут сыграно: 96

Н 9 Заболотный Антон Ударов всего: 2 Ударов в створ: 2 Голов забито: 1 Офсайды: 1 Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 2 Всего навесов: 2 Точные навесы: 2 Выносы: 1 Пасы: 22 Точность пасов: 12 Минут сыграно: 90

Н 79 Руденко Александр Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 2 Пасы: 10 Точность пасов: 4 Минут сыграно: 65

Запасные игроки

В 1 Адамов Денис

З 3 Набиуллин Эльмир Всего навесов: 1 Пасы: 2 Точность пасов: 1 Минут сыграно: 7

П 22 Жоаозиньо Фолов заработано: 1 Всего навесов: 2 Пасы: 3 Точность пасов: 1 Минут сыграно: 18

П 64 Колмаков Максим

Н 10 Барсов Максим Всего навесов: 1 Пасы: 3 Точность пасов: 1 Минут сыграно: 13