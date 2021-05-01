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Краснодар - Сочи
Рубин - Динамо
Ротор - Ахмат
ЦСКА - Уфа

Текстовая онлайн трансляция матча Краснодар против Сочи

Краснодар Логотип футбольный клуб Краснодар 1:3 Логотип футбольный клуб Сочи Сочи
Краснодар
1 : 3
завершен
01 мая 2021, 19:00
суббота
Стартовый состав
Цена (млн. €): 64.3 - 14.1
Очков за игру в нац. чемп.: 1.4 - 1.8
Средний возраст: 29 - 27.7
Средний рост: 181 - 180.5
Легионеров: 6 - 2
Схемы: 4-2-3-1 - 3-4-3
Серия побед: 1 - 2
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Сочи
Россия. Премьер-Лига 2020/2021, 28 тур
Стадион Стадион ФК "Краснодар" +6 +12, Ясно
Телетрансляция: МАТЧ ПРЕМЬЕР 18:55
Ставки на футбольные матчи
    Еще
     
    5' Стоцкий Дмитрий (89)
     
    49' Кабелла Реми (7)
     
    59' (1:1) Стоцкий Дмитрий (89)
     
    67' Классон Виктор (16) уходит с поля, Вандерсон (10) вышел на поле
     
    2
    78' Стоцкий Дмитрий (89) уходит с поля, Смольников Игорь (28) вышел на поле
    78' Ионов Алексей (11) уходит с поля, Уткин Даниил (47) вышел на поле
     
    79' Кабелла Реми (7)
     
    2
    89' Берг Маркус (33) уходит с поля, Ари (9) вышел на поле
    89' Газинский Юрий (8) уходит с поля, Сулейманов Магомед-Шапи (93) вышел на поле
     
    6' (0:1) Нобоа Кристиан (16)
     
    14' Пруцев Данила (7)
     
    61' Терехов Сергей (13)
     
    65' Руденко Александр (79) уходит с поля, Жоаозиньо (22) вышел на поле
     
    81' Юсупов Артур (6)
     
    84' Жоаозиньо (22) уходит с поля, Дуганджич Марко (17) вышел на поле
     
    86' (1:2) Заболотный Антон (9) (Заика Кирилл (27))
     
    89' Заика Кирилл (27) уходит с поля, Набиуллин Эльмир (3) вышел на поле
     
    2
    90' Заболотный Антон (9) уходит с поля, Барсов Максим (10) вышел на поле
    90+4' (1:3) Нобоа Кристиан (16)
    Голы
    6’ 0:1(П) Нобоа Кристиан
    Стоцкий Дмитрий 1:1 59’
    86’ 1:2 Заболотный Антон
    ассистент Заика Кирилл
    90+4’ 1:3 Нобоа Кристиан
    Наказания
    Стоцкий Дмитрий 5’
    14’ Пруцев Данила
    Кабелла Реми 49’
    61’ Терехов Сергей
    Кабелла Реми 79’
    81’ Юсупов Артур
    Замены
    Вышел Ушел Вышел Ушел
    65’ Жоаозиньо Руденко Александр
    Вандерсон Классон Виктор 67’
    Смольников Игорь Стоцкий Дмитрий 78’
    Уткин Даниил Ионов Алексей 78’
    84’ Дуганджич Марко Жоаозиньо
    Ари Берг Маркус 89’
    Сулейманов Магомед-Шапи Газинский Юрий 89’
    89’ Набиуллин Эльмир Заика Кирилл
    90’ Барсов Максим Заболотный Антон
    Статистика
    		 13 Удары по воротам 11
    		3 Удары в створ 8
    		13 Фолы 14
    		3 Угловые 6
    		3 Офсайды 1
    		68% Владение мячом 32%
    		5 Cэйвы 2
    		3 Предупреждения 3
    		1 Удаления 0
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    Все комментарии
    112910415
    112910415
    04 мая в 13:18
    Краснодар всё лучшее откладывает на следующий сезон
    kts99
    kts99
    02 мая в 09:29
      Vladimir808
      Vladimir808
      02 мая в 02:13
      Пенальти в самом начале игры, и удаление на 79, при равном счёте- всё что нужно знать о ,,победе» Сочи...((((
      Да и ещё, для непонятливых....если бы на 90 мин счёт был 1:1, то на 92-96 был бы ещё пенальти....(((((
      galeevae
      galeevae
      02 мая в 00:31
      Не понимаю всех, кто так хочет видеть Сочи в еврокубках. Почему вы думаете, что их результат будет лучше, чем у Динамо, ЦСКА или Краснодара? Краснодар сегодня был никакой, но и такой Краснодар создал для Сочи массу проблем. Даже такой Краснодар был обыгран только после судейской ошибки. Второе нарушение Кабелла не тянуло на жёлтую. И что Сочи делать в Европе? Там таких подарков не будет. Рубин намного симпатичнее выглядит, как по мне.
      Против ЦСКА
      Против ЦСКА
      01 мая в 23:23
      Мусаев не забрал свой багаж.
      nikoladolgov
      nikoladolgov
      01 мая в 23:22
      Гончаренка несет вечное в массы !
      VeniaminS
      VeniaminS
      01 мая в 23:15
      Сочи можно поздравить.
      safari-05
      safari-05
      01 мая в 22:56
      Ответ простой. Нужно пару опытных игроков докупить и всё будет ровно.
      safari-05
      safari-05 ответ Юрий Сенатов 1 (комментарий удален) (раскрыть)
      01 мая в 22:54
      Так то да, но опять во всех. Грехах тренер виноват. То Мусаев, теперь Гончаренко, дальше хоть Хосеп. Найдутся и на него недовольные. Беда какая то.
      Alexnvr
      Alexnvr
      01 мая в 22:40
      Ханчарэнка не тренер для Краснодара. Надо брать топ тренера и под него перестраивать команду. А Мусаева в помощники засунуть дабы опыта набирался.
      Шуnя771
      Шуnя771
      01 мая в 22:17
      Ставка прогнозируемо залетела...!
      KLINSI
      KLINSI ответ Аксинья (раскрыть)
      01 мая в 22:11
        Valentinych
        Valentinych
        01 мая в 21:54
        Сочи молодцы. Заряженность на победу и красивые голы.
        Ballon dOr1984
        Ballon dOr1984
        01 мая в 21:45
          Jeck Denielse
          Jeck Denielse
          01 мая в 21:44
          Сочи - красавцы....
          Кто бы мог подумать...
          3 очка от второго места в таблице....за 2 тура до финиша...
          Федотову респект...
          Нобоа - вообще жжот в свои 36...
          12+7 ....как у Дзюбы...с кем и делит 1-е место в списке лучших забивак...

          Вообще подводя итоги чемпа в первую очередь бросается в глаза не 3-е чемпионство Зенита к ряду...не великолепная серия Локо...
          А именно "путешествие" Сочи и Рубина в пятёрку лидеров...
          Молодцы !!!!!!!!!
          Сп62
          Сп62
          01 мая в 21:37
          Поражаюсь, как Федотову удаётся создать команду (именно команду) буквально из неликвида топ клубов и достойно выступать в чемпионате.
          Аксинья
          Аксинья ответ Брулин (раскрыть)
          01 мая в 21:37
          У Краснодара соседи Ахмат, Ростов и Ротор, но никак не Сочи...Я часто бываю в Сочи и местное население считает фк "Сочи" питерским клубом и топит за Краснодар ))
          Zhertva Liverpoolya
          Zhertva Liverpoolya
          01 мая в 21:37
          Группу Заболотного в конкурсе прогнозов пора переименовать в группу Чалова.
          andrefino13
          andrefino13 ответ Брулин (раскрыть)
          01 мая в 21:35
          Ну да, Турцию закрыли, всех загоняют в Крым и Сочи, ценник в три раза вырос, бронь анулируют, покупайте по новым ценам....
          SAFqwer
          SAFqwer
          01 мая в 21:31
            виктор бочарников
            виктор бочарников
            01 мая в 21:24
            Увы,но краснодар как команду, предется лепить заново, желаю удачи.
            Zenit_84
            Zenit_84
            01 мая в 21:23
            Все забили бывшие зенитовцы!
            Брулин
            Брулин
            01 мая в 21:22
            Будем считать соседской помощью в борьбе за еврокубки. В конце концов, новое лицо от России - это по меньшей мере любопытно.
            Бен Зопилой
            Бен Зопилой ответ gentlewolf (раскрыть)
            01 мая в 21:21
              gentlewolf
              gentlewolf
              01 мая в 21:18
                halfbeek
                halfbeek
                01 мая в 21:18
                Судья хорошо помог Сочи. С этой командой достаточно судейских ляпов. Удаление Кабелла очевидный ляп судьи. Да и штрафной перед вторым голом выдумка судьи.
                ABir
                ABir
                01 мая в 21:18
                Сочинцы дожали таки в последние минуты матча краснодарцев. Не очень оптимистичной получился прощальный Домашний матч быков
                Бен Зопилой
                Бен Зопилой
                01 мая в 21:15
                ...а главное - дедушки, вспомнив первый поцелуй - бегут в АТАКУ!!!
                Бен Зопилой
                Бен Зопилой
                01 мая в 21:13
                Тренер Федотов - нормальный, квалифицированный физрук в хорошем смысле!
                Обтесал всех "дедушек", задачи нарезал по способностям - и - главное! ВИДИТ ПОЛЕ!
                Levadia
                Levadia ответ Levadia (раскрыть)
                01 мая в 21:11
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