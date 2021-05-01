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1 : 3
завершен
01 мая 2021, 19:00
суббота
Стартовый состав
Цена (млн. €): 64.3 - 14.1
Очков за игру в нац. чемп.: 1.4 - 1.8
Средний возраст: 29 - 27.7
Средний рост: 181 - 180.5
Легионеров: 6 - 2
Схемы: 4-2-3-1 - 3-4-3
Серия побед: 1 - 2
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Стадион Стадион ФК "Краснодар" +6 +12, Ясно
Телетрансляция: МАТЧ ПРЕМЬЕР 18:55
|6’
|0:1(П)
|Нобоа Кристиан
|Стоцкий Дмитрий
|1:1
|59’
|86’
|1:2
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Заболотный Антон
ассистент Заика Кирилл
|90+4’
|1:3
|Нобоа Кристиан
|Стоцкий Дмитрий
|5’
|14’
|Пруцев Данила
|Кабелла Реми
|49’
|61’
|Терехов Сергей
|Кабелла Реми
|79’
|81’
|Юсупов Артур
|Вышел
|Ушел
|Вышел
|Ушел
|65’
|Жоаозиньо
|Руденко Александр
|Вандерсон
|Классон Виктор
|67’
|Смольников Игорь
|Стоцкий Дмитрий
|78’
|Уткин Даниил
|Ионов Алексей
|78’
|84’
|Дуганджич Марко
|Жоаозиньо
|Ари
|Берг Маркус
|89’
|Сулейманов Магомед-Шапи
|Газинский Юрий
|89’
|89’
|Набиуллин Эльмир
|Заика Кирилл
|90’
|Барсов Максим
|Заболотный Антон
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|13
|Удары по воротам
|11
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|3
|Удары в створ
|8
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|13
|Фолы
|14
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|3
|Угловые
|6
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|3
|Офсайды
|1
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|68%
|Владение мячом
|32%
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|5
|Cэйвы
|2
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|3
|Предупреждения
|3
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|1
|Удаления
|0
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Думается, проблема Краснодара в нездоровой обстановке в раздевалке. Отсюда и коллективное нежелание выкладываться, и индивидуальные ошибки игроков, начиная от Сафонова и заканчивая Кабеллой и Вандерсоном.
Краснодару сейчас нужен не тренер, а хороший психолог чтобы вселил уверенность в игроков.
Думается, проблема Краснодара в нездоровой обстановке в раздевалке. Отсюда и коллективное нежелание выкладываться, и индивидуальные ошибки игроков, начиная от Сафонова и заканчивая Кабеллой и Вандерсоном.
Краснодару сейчас нужен не тренер, а хороший психолог чтобы вселил уверенность в игроков.
Кто бы мог подумать...
3 очка от второго места в таблице....за 2 тура до финиша...
Федотову респект...
Нобоа - вообще жжот в свои 36...
12+7 ....как у Дзюбы...с кем и делит 1-е место в списке лучших забивак...
Вообще подводя итоги чемпа в первую очередь бросается в глаза не 3-е чемпионство Зенита к ряду...не великолепная серия Локо...
А именно "путешествие" Сочи и Рубина в пятёрку лидеров...
Молодцы !!!!!!!!!
Кто бы мог подумать...
3 очка от второго места в таблице....за 2 тура до финиша...
Федотову респект...
Нобоа - вообще жжот в свои 36...
12+7 ....как у Дзюбы...с кем и делит 1-е место в списке лучших забивак...
Вообще подводя итоги чемпа в первую очередь бросается в глаза не 3-е чемпионство Зенита к ряду...не великолепная серия Локо...
А именно "путешествие" Сочи и Рубина в пятёрку лидеров...
Молодцы !!!!!!!!!