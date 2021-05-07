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Сочи - Ротор
Ахмат - Тамбов

Текстовая онлайн трансляция матча Сочи против Ротор

Сочи Логотип футбольный клуб Сочи 2:1 Логотип футбольный клуб Ротор (Волгоград) Ротор
Сочи
2 : 1
завершен
07 мая 2021, 20:00
пятница
Стартовый состав
Цена (млн. €): 15.4 - 12
Очков за игру в нац. чемп.: 1.8 - 0.7
Средний возраст: 28.2 - 25.5
Средний рост: 181.9 - 181.6
Легионеров: 3 - 6
Схемы: 3-4-3 - 4-2-3-1
Серия побед: 3 - 1
Ротор
Россия. Премьер-Лига 2020/2021, 29 тур
Стадион Фишт +10 +15, Малооблачно
Телетрансляция: МАТЧ ПРЕМЬЕР
Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
1.484.447.73
Лига Ставок 1.38 5.00 8.80
Мелбет 1.36 5.02 10.80
1XBET 1.40 5.00 9.50
    Еще
     
    9' (1:0) Руденко Александр (79)
     
    46' Руденко Александр (79) уходит с поля, Бурмистров Никита (18) вышел на поле
     
    66' Мевля Миха (23)
     
    71' Маргасов Тимофей (34) уходит с поля, Набиуллин Эльмир (3) вышел на поле
     
    90+3' (2:1) Юсупов Артур (6)
     
    31' (1:1) Щеткин Алексей (10) (Кипиани Николай (7))
     
    41' Жигулёв Илья (20)
     
    2
    65' Макаров Сергей (13)
    65' Щеткин Алексей (10) уходит с поля, Песегов Евгений (17) вышел на поле
     
    82' Кипиани Николай (7) уходит с поля, Байрыев Азат (28) вышел на поле
     
    84' Давиташвили Зурико (77)
     
    90+3' Фламарион (96) уходит с поля, Серченков Сергей (11) вышел на поле
    Голы
    Руденко Александр 1:0 9’
    31’ 1:1 Щеткин Алексей
    ассистент Кипиани Николай
    Юсупов Артур 2:1 90+3’
    Наказания
    41’ Жигулёв Илья
    65’ Макаров Сергей
    Мевля Миха 66’
    84’ Давиташвили Зурико
    Замены
    Вышел Ушел Вышел Ушел
    Бурмистров Никита Руденко Александр 46’
    65’ Песегов Евгений Щеткин Алексей
    Набиуллин Эльмир Маргасов Тимофей 71’
    82’ Байрыев Азат Кипиани Николай
    90+3’ Серченков Сергей Фламарион
    Статистика
    		 22 Удары по воротам 12
    		10 Удары в створ 3
    		8 Фолы 8
    		6 Угловые 5
    		4 Офсайды 0
    		53% Владение мячом 47%
    		2 Cэйвы 8
    		1 Предупреждения 3
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    Все комментарии
    Kaguzuti
    Kaguzuti
    08 мая в 06:30
    Сочи победил последний Ротор так же, как и "великий" цска, просто и непринужденно. Сравните бюджет Сочи и цска, есть разница?
    ru57158
    ru57158 ответ ru57158 (раскрыть)
    08 мая в 01:02
      ru57158
      ru57158
      08 мая в 01:01
      не гони! ты видно не понимаешь...
      Газпром : 49% +51%-государствУ !!!
      А это значит что государство вообще ничего не делая получает 51% с прибыли + налоги с 49% прибыли газпрома...+ на остатки от налогов газпром спонсирует Зенит (и не только) + в каждом районе по одной (а то и по две) спорт база для жителей и это только то что я знаю на 100% + помощь спорт школам,дет домам и т.п. Да и налоги платят в казну России.
      лукойл качает нефть в РФ ,а налоги платит не в России и ВСЮ прибыль забирает себе!!! ржд строили наши дедушки и бабушки ,а они захватили (в наглую в прямом смысле) и получают Сверхприбыли при этом клянча дотации от государства и получая их,при этом плацкарт стоит для Россиян дороже чем авиа за границу, ВТБ-банк-ворья (спонсор коней)...и т.д.
      Все алегархи -ВОРЬЁ и него гнать на один газпром (не самый худший)..
      ANATOLY KANDAUROV
      ANATOLY KANDAUROV ответ ru57158 (раскрыть)
      08 мая в 00:01
      К сожалению ты совершенно е в теме. Давай по порядку. Луккойл - частная кампания , а Газпром -госкорпорация. Луккойл платит налоги, т.к. является российским резидентом. Бюджет Спартака около 120 млн, бюджет Зенита около 250 млн ( разница есть?). Далее. ВТБ никакого отношения к ЦСКА не имеет. РЖД тоже госкорпорация вкладывает в Локо в три раза меньше, чем Газпром в Зенит. И последнее. Я футбол обсуждаю, а не просвещаю людей , которые не в теме
      ru57158
      ru57158 ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
      07 мая в 23:44
      не гони.....в футбол играют не деньги а игроки и тренер...
      а то у лукойла денег нет( качает нефть в РФ но налоги не платит в России ни копейки) ?!? или у коней(втб-отмывка бандитского ворья)? ржд-сверприбыли ( плацкарт стоит по РФ дороже чем авиа на другой континент) и т.д.
      А то что они не дают много денег убыточным клуПам -это ваша проблема!!!
      Красно-белый 1987
      Красно-белый 1987
      07 мая в 22:54
      Антон Заболотный подписал контракт с цска на два года, динамо летом снова попробует приобрести Бакаева у Спартака...трансферное окно ожидается жарким перед стартом сезона 21/22
      Рефери
      Рефери ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
      07 мая в 22:46
      Сочи - мужского рода, здесь нет никакой ошибки

      https://ru.wiktionary.org/wiki/Сочи
      ANATOLY KANDAUROV
      ANATOLY KANDAUROV ответ ru57158 (раскрыть)
      07 мая в 22:41
      Дай такой бюджет как у Зенита и такой админресурс, как у Газпрома, например Талалаеву , и Ахмат будет и чемпионом и Кубок возьмет не 1 раз, а 2-3. Никакой футбольной природы в достижениях Семака нет. Это очевидно.
      ВАЙПЕР
      ВАЙПЕР
      07 мая в 22:38
      90+5’ Сергей Карасев дал финальный свисток, который зафиксировал победу "Сочи" со счетом 2:1 в непростой встрече. "Ротор" продолжит борьбу за выживание, а "Сочи" претендует на Лигу Европы. Спасибо, что следили за развитием событий поединка вместе с "Соккер.ру".


      так то Сочи и на ЛЧ претендует
      ru57158
      ru57158 ответ 25процентный клоун (раскрыть)
      07 мая в 22:38
      Семак за три года :
      3 чемпионства +кубок+ супер кубок..
      тегэдеска за весь период -НИЧЕГО
      ANATOLY KANDAUROV
      ANATOLY KANDAUROV ответ Красно-белый 1987 (раскрыть)
      07 мая в 22:38
      Я и не обижаюсь, я просто хочу имеет адекватных собеседников - сторонников всех клубов, но к сожалению их мало. Я смотрю футбол и давно уже не переживаю.
      ru57158
      ru57158 ответ Aris (раскрыть)
      07 мая в 22:37
      тэгедеска скачит вдоль бровки..................но скоро цирк уедет....шапито-спам останется...
      Красно-белый 1987
      Красно-белый 1987 ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
      07 мая в 22:36
      не обижайся Анатолий, я тоже сильно переживал за ротор
      ru57158
      ru57158 ответ 25процентный клоун (раскрыть)
      07 мая в 22:35
      еще один прыгающий вдоль бровки..................................
      достали эти пляски "ВИТА".....
      Нормальных тренеров сплавили..Эмери минимум в полуфиналах евро кубков...тот что вас тащил к чемпионству ( если не учитывать что дали на юбилей симоняна) тоже не на последних местах....
      в следующем сезоне на 100 лет (хоть и не правда) подарят вам кубок..
      могу спорить прямо сейчас !!!
      ANATOLY KANDAUROV
      ANATOLY KANDAUROV ответ Рефери (раскрыть)
      07 мая в 22:35
      Но "Сочи" есть и хоккейный клуб. Остаюсь при своем мнении. Так что иметь в виду по умолчанию, что "Сочи" - это футбольный клуб не совсем корректно.
      ANATOLY KANDAUROV
      ANATOLY KANDAUROV ответ Красно-белый 1987 (раскрыть)
      07 мая в 22:32
      Честно говоря, я никогда не считал тебя гопником? Ошибался? Я просто люблю и уважаю свой родной язык. И мне совершенно неважно. что на этот счет думают такие особи, как ты и твои единомышленники. Если ты хочешь потягаться со мной в злословии, то , во-первых не советую. а, во -вторых не обижайся. Русский язык - это могучее оружие в руках знающего человека.
      gentlewolf
      gentlewolf
      07 мая в 22:31
      Юся негодяй. Чтоб тебя продали в Тамбов.
      bacek15
      bacek15
      07 мая в 22:28
      Без Терехова получились проблемы. Он хоть и защитник, но играет с нападающими. Сочи с победой!!!
      KLINSI
      KLINSI ответ 25процентный клоун (раскрыть)
      07 мая в 22:26
      Ваще по барабану).
      Кокорины, Дзюбы, вечно всеми любимый "всенародно избранный" Вован - всё это фэйк. Только слепой на оба глаза этого не видит.
      порт
      порт
      07 мая в 22:25
      Заболотному не очень хотелось что бы Сочи взяли три очка, при хорошем раскладе цска могли бы подняться в зону ЛЕ.
      Aris
      Aris
      07 мая в 22:24
      Если это фу3тбол, то что же такое .... цирк???
      25процентный клоун
      25процентный клоун ответ ru57158 (раскрыть)
      07 мая в 22:24
      Не Семак а тренер
      Красно-белый 1987
      Красно-белый 1987 ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
      07 мая в 22:24
      сочи вырвал еврокубки из под копыт цска! так Анатолий устраивает?😂
      ru57158
      ru57158 ответ 25процентный клоун (раскрыть)
      07 мая в 22:15
      какой еще УЙ?!?
      112910415
      112910415
      07 мая в 22:14
      катастрофа "на флажке"
      ru57158
      ru57158 ответ Федор Паршунин (раскрыть)
      07 мая в 22:12
      НИСКОЛЬКО...так как грузинская мафия (это не шутка) владеет этим клубом..
      25процентный клоун
      25процентный клоун ответ ru57158 (раскрыть)
      07 мая в 22:12
      Руи Витория разберется перед лигой чемпионов
      Красно-белый 1987
      Красно-белый 1987
      07 мая в 22:12
      поставил на ротор четыре сотни когда кофф был 33😂 игра же была полностью в руках и ногах Волгограда! хороший прессинг в начале второго тайма, Зурико попал в перекладину когда пора уже было забивать и при подачи углового не подстроился под мяч, такие моменты нужно использовать если ротор хочет остаться в рпл... тут просто у Волгограда отсутствие хоть какаго - нибудь нападающего, где молодые Павлюченко или хотя бы Мысин? после того как игроки с берега волги не использовали свои моменты силы их стали покидать и заменить уставших футболистов похоже просто не кем ( Песегов футболист по уровню фнл и в вышке ему делать просто нечего) в конце сочи дожали ротор и снова претендуют на место в еврокубках по итогам сезона ( хотелось бы конечно динамо вместо этого филиала)
      Федор Паршунин
      Федор Паршунин ответ cska1948 (раскрыть)
      07 мая в 22:11
      Еще как!
      25процентный клоун
      25процентный клоун
      07 мая в 22:11
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