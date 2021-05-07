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2 : 1
завершен
07 мая 2021, 20:00
пятница
Стартовый состав
Цена (млн. €): 15.4 - 12
Очков за игру в нац. чемп.: 1.8 - 0.7
Средний возраст: 28.2 - 25.5
Средний рост: 181.9 - 181.6
Легионеров: 3 - 6
Схемы: 3-4-3 - 4-2-3-1
Серия побед: 3 - 1
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Стадион Фишт +10 +15, Малооблачно
Телетрансляция: МАТЧ ПРЕМЬЕР
|Руденко Александр
|1:0
|9’
|31’
|1:1
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Щеткин Алексей
ассистент Кипиани Николай
|Юсупов Артур
|2:1
|90+3’
|41’
|Жигулёв Илья
|65’
|Макаров Сергей
|Мевля Миха
|66’
|84’
|Давиташвили Зурико
|Вышел
|Ушел
|Вышел
|Ушел
|Бурмистров Никита
|Руденко Александр
|46’
|65’
|Песегов Евгений
|Щеткин Алексей
|Набиуллин Эльмир
|Маргасов Тимофей
|71’
|82’
|Байрыев Азат
|Кипиани Николай
|90+3’
|Серченков Сергей
|Фламарион
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|22
|Удары по воротам
|12
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|10
|Удары в створ
|3
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|8
|Фолы
|8
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|6
|Угловые
|5
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|4
|Офсайды
|0
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|53%
|Владение мячом
|47%
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|2
|Cэйвы
|8
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|1
|Предупреждения
|3
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он как всегда если знает что не прав посылает всех в игрнор..вот такое пони...
он как всегда если знает что не прав посылает всех в игрнор..вот такое пони...
Газпром : 49% +51%-государствУ !!!
А это значит что государство вообще ничего не делая получает 51% с прибыли + налоги с 49% прибыли газпрома...+ на остатки от налогов газпром спонсирует Зенит (и не только) + в каждом районе по одной (а то и по две) спорт база для жителей и это только то что я знаю на 100% + помощь спорт школам,дет домам и т.п. Да и налоги платят в казну России.
лукойл качает нефть в РФ ,а налоги платит не в России и ВСЮ прибыль забирает себе!!! ржд строили наши дедушки и бабушки ,а они захватили (в наглую в прямом смысле) и получают Сверхприбыли при этом клянча дотации от государства и получая их,при этом плацкарт стоит для Россиян дороже чем авиа за границу, ВТБ-банк-ворья (спонсор коней)...и т.д.
Все алегархи -ВОРЬЁ и него гнать на один газпром (не самый худший)..
Газпром : 49% +51%-государствУ !!!
А это значит что государство вообще ничего не делая получает 51% с прибыли + налоги с 49% прибыли газпрома...+ на остатки от налогов газпром спонсирует Зенит (и не только) + в каждом районе по одной (а то и по две) спорт база для жителей и это только то что я знаю на 100% + помощь спорт школам,дет домам и т.п. Да и налоги платят в казну России.
лукойл качает нефть в РФ ,а налоги платит не в России и ВСЮ прибыль забирает себе!!! ржд строили наши дедушки и бабушки ,а они захватили (в наглую в прямом смысле) и получают Сверхприбыли при этом клянча дотации от государства и получая их,при этом плацкарт стоит для Россиян дороже чем авиа за границу, ВТБ-банк-ворья (спонсор коней)...и т.д.
Все алегархи -ВОРЬЁ и него гнать на один газпром (не самый худший)..
а то у лукойла денег нет( качает нефть в РФ но налоги не платит в России ни копейки) ?!? или у коней(втб-отмывка бандитского ворья)? ржд-сверприбыли ( плацкарт стоит по РФ дороже чем авиа на другой континент) и т.д.
А то что они не дают много денег убыточным клуПам -это ваша проблема!!!
а то у лукойла денег нет( качает нефть в РФ но налоги не платит в России ни копейки) ?!? или у коней(втб-отмывка бандитского ворья)? ржд-сверприбыли ( плацкарт стоит по РФ дороже чем авиа на другой континент) и т.д.
А то что они не дают много денег убыточным клуПам -это ваша проблема!!!
https://ru.wiktionary.org/wiki/Сочи
https://ru.wiktionary.org/wiki/Сочи
так то Сочи и на ЛЧ претендует
так то Сочи и на ЛЧ претендует
3 чемпионства +кубок+ супер кубок..
тегэдеска за весь период -НИЧЕГО
3 чемпионства +кубок+ супер кубок..
тегэдеска за весь период -НИЧЕГО
достали эти пляски "ВИТА".....
Нормальных тренеров сплавили..Эмери минимум в полуфиналах евро кубков...тот что вас тащил к чемпионству ( если не учитывать что дали на юбилей симоняна) тоже не на последних местах....
в следующем сезоне на 100 лет (хоть и не правда) подарят вам кубок..
могу спорить прямо сейчас !!!
достали эти пляски "ВИТА".....
Нормальных тренеров сплавили..Эмери минимум в полуфиналах евро кубков...тот что вас тащил к чемпионству ( если не учитывать что дали на юбилей симоняна) тоже не на последних местах....
в следующем сезоне на 100 лет (хоть и не правда) подарят вам кубок..
могу спорить прямо сейчас !!!
Кокорины, Дзюбы, вечно всеми любимый "всенародно избранный" Вован - всё это фэйк. Только слепой на оба глаза этого не видит.
Кокорины, Дзюбы, вечно всеми любимый "всенародно избранный" Вован - всё это фэйк. Только слепой на оба глаза этого не видит.