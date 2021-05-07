В 12 Заболотный Николай Голов пропущено: 1 Выносы: 1 Спасений: 2 Пасы: 28 Точность пасов: 17 Минут сыграно: 95

П 27 Заика Кирилл Офсайды: 1 Фолов заработано: 1 Отборы: 1 Всего навесов: 5 Точные навесы: 3 Перехваты: 1 Пасы: 23 Точность пасов: 16 Минут сыграно: 95

П 34 Маргасов Тимофей Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Фолов совершено: 1 Отборы: 1 Всего навесов: 6 Перехваты: 1 Выносы: 1 Пасы: 36 Точность пасов: 25 Минут сыграно: 71

З 23 Мевля Миха Фолов совершено: 1 Всего навесов: 1 Перехваты: 1 Выносы: 6 Желтые карточки: 1 Пасы: 47 Точность пасов: 39 Минут сыграно: 95

З 45 Миладинович Иван Блоки: 1 Всего навесов: 1 Точные навесы: 1 Перехваты: 5 Выносы: 1 Пасы: 35 Точность пасов: 25 Минут сыграно: 95

З 87 Прохин Данила Ударов всего: 1 Фолов совершено: 2 Отборы: 4 Блоки: 2 Перехваты: 1 Пасы: 56 Точность пасов: 44 Минут сыграно: 95

П 16 Нобоа Кристиан Ударов всего: 3 Ударов в створ: 1 Фолов заработано: 1 Отборы: 1 Всего навесов: 7 Точные навесы: 1 Пасы: 48 Точность пасов: 32 Минут сыграно: 95

П 15 Цаллагов Ибрагим Ударов всего: 1 Фолов заработано: 2 Отборы: 3 Перехваты: 1 Пасы: 49 Точность пасов: 38 Минут сыграно: 95

Н 6 Юсупов Артур Ударов всего: 3 Ударов в створ: 2 Голов забито: 1 Офсайды: 1 Всего навесов: 2 Точные навесы: 1 Пасы: 44 Точность пасов: 39 Минут сыграно: 95

Н 9 Заболотный Антон Ударов всего: 7 Ударов в створ: 4 Голевые передачи: 1 Офсайды: 2 Фолов заработано: 2 Пасы: 32 Точность пасов: 18 Минут сыграно: 95

Н 79 Руденко Александр Ударов всего: 2 Ударов в створ: 2 Голов забито: 1 Фолов совершено: 3 Отборы: 1 Всего навесов: 1 Выносы: 1 Пасы: 14 Точность пасов: 8 Минут сыграно: 45

Запасные игроки

В 1 Адамов Денис

З 3 Набиуллин Эльмир Фолов заработано: 1 Всего навесов: 2 Пасы: 10 Точность пасов: 7 Минут сыграно: 24

П 18 Бурмистров Никита Ударов всего: 1 Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 1 Всего навесов: 3 Точные навесы: 1 Пасы: 27 Точность пасов: 21 Минут сыграно: 50

П 64 Колмаков Максим

П 7 Пруцев Данила

Н 10 Барсов Максим